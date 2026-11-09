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Китай испытал воздушную ветроэлектростанцию S4000 на высоте четыре километра

Китайская компания, специализирующаяся на энергетических технологиях, продемонстрировала воздушную ветроэнергетическую установку, предназначенную для выработки электричества на высоте до четырех киломтеров. Разработчики рассматривают ее как альтернативу традиционным наземным ветроэлектростанциям.

Воздушная ветроэлектростанция S4000 / © Linyi Yunchuan

Система S4000 Stratosphere Airborne Wind Energy System (SAWES), созданная компанией Linyi Yunchuan, использует наполненную гелием летательную платформу, которая поднимает легкие ветрогенераторы в более сильные и устойчивые воздушные потоки. Платформа соединена с землей специальным тросом, который удерживает конструкцию и одновременно служит каналом передачи выработанной электроэнергии.

Последняя демонстрация технологии состоялась в городе Юэян провинции Хунань. Таким образом, разработка приблизилась к условиям эксплуатации вблизи городской инфраструктуры. Ранее, в августе, компания провела высотные летные испытания на северо-западе Китая.

Запуск S4000 стал очередным этапом серии испытаний, в ходе которых предыдущие версии системы поднимались на высоту 500, 1000, 1500 и 2000 метров. Новая модель представляет собой наиболее совершенный вариант разработки на сегодняшний день. Вместе с тем ее коммерческая эффективность и способность обеспечивать стабильную подачу электроэнергии еще нуждаются в подтверждении.

В основе S4000 лежит крупная наполненная гелием летательная конструкция, поднимающая генерирующее оборудование над землей. Ее размеры составляют около 67 метров в длину, 40 метров в ширину и 23 метров в высоту. По форме платформа напоминает большой дирижабль. Она рассчитана на подъем полезной нагрузки массой более 1000 килограммов.

После подъема воздушные потоки проходят через специальный канал внутри конструкции и приводят в движение турбины, вырабатывающие электричество. Удерживающий платформу трос обеспечивает ее связь с наземной инфраструктурой и одновременно позволяет передавать электроэнергию потребителям.

В отличие от традиционных ветрогенераторов, для установки которых требуются высокие башни и массивные фундаменты, воздушная система рассчитана на работу без постоянных сооружений сопоставимого масштаба.

В Linyi Yunchuan считают, что такая конструкция позволит сократить потребность в земельных участках и уменьшить зависимость от особенностей местного рельефа. Заявленный проектный срок службы установки составляет 20 лет. Однако ее долговечность при продолжительном воздействии сильных высотных ветров, переменчивых погодных условий и механических нагрузок еще предстоит подтвердить в ходе длительной эксплуатации.

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