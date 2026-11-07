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Roman Markin
Roman Markin
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Минобороны впервые показало пуск боеприпаса «Дань-Т» с вертолета Ми-28НМ

Вертолет взлетает с двумя боеприпасами на подкрыльевых пилонах. На записи видно, как один из них отделяется в полете.

Сообщество
# вертолеты
# военная авиация
# военная техника
# крылатые ракеты
# Ми-28НМ
# Россия
# Ростех
Боеприпас «Дань-Т» на авиасалоне в Эль-Аламейне / © «Ростех», телеканал «Санкт-Петербург»
Боеприпас «Дань-Т» на авиасалоне в Эль-Аламейне / © «Ростех», телеканал «Санкт-Петербург»

Минобороны России 6 ноября впервые показало кадры боевого применения реактивного боеприпаса «Дань-Т» с Ми-28НМ. По заявлению ведомства, экипаж вертолета нанес удар по пункту управления украинскими беспилотниками. В сообщении ведомства дата вылета не указана.

В ролик вошла подготовка вертолета к вылету и съемка пуска в воздухе. Боеприпас отделяется от крепления под коротким крылом Ми-28НМ. Судя по кадрам, двигатель включается после отделения от пилона.

Пуск боеприпаса «Дань-Т» / © «Ростех»

В сентябре «Ростех» представил «Дань-Т» на авиасалоне в Эль-Аламейне в Египте. Боеприпас оснащен малогабаритным реактивным двигателем и рассчитан на пуск с самолетов и вертолетов. После отделения от носителя он летит автономно. Заявленная «Ростехом» дальность составляет несколько сотен километров.

После презентации «Коммерсантъ» привел версию экспертов о том, что «Дань-Т» может быть экспортной модификацией «Бандероли». «Ростех» публично эту связь не подтверждал.

Под названием «Бандероль» Главное управление разведки Минобороны Украины описывает ракету S8000 разработки компании «Кронштадт». По его данным, она может пролететь до 500 километров. В отдельной справке ведомство указывает на работы по адаптации S8000 для вертолета Ми-28НМ.

В июле российское телевидение показало «Бандероль» на другом носителе. На тех кадрах ракету подвесили под фюзеляжем беспилотника «Иноходец».

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Сообщество
# вертолеты
# военная авиация
# военная техника
# крылатые ракеты
# Ми-28НМ
# Россия
# Ростех
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