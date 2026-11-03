101

В кости динозавра возрастом 115 миллионов лет впервые обнаружили клетки крови

❋ 5.9

Ученые впервые предоставили убедительные доказательства того, что в окаменелостях динозавров могут сохраняться биомолекулы, в частности эритроциты и компоненты гемоглобина. Это открытие опровергло устоявшееся представление о том, что за миллионы лет органика полностью разлагается.

Палеонтология
# гем
# динозавры
# кровь
# окаменелости
# эритроциты
Микроскопические изображения ископаемых структур, которые, по-видимому, являются эритроцитами
Микроскопические изображения ископаемых структур, которые, по-видимому, являются эритроцитами / © Curtin University

За последние десятилетия несколько научных групп сообщали об обнаружении белков и клеток в окаменелостях динозавров. Однако было крайне сложно подтвердить, что выявленные биомолекулы действительно принадлежали самому животному, а не попали туда извне уже после его смерти.

Международная исследовательская группа под руководством ученых из Университета Кертина (Австралия) впервые подтвердила природу предполагаемых клеток с помощью химического анализа. В исследовании, опубликованном в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, описали минерализованные эритроциты и сохранившиеся биомолекулы гема, обнаруженные в кости правой ноги небольшого тероподового динозавра Aratasaurus museunacionali, жившего 115 миллионов лет назад.

Окаменелость нашли в 2008 году в шахте на северо-западе Бразилии. При детальном осмотре внутри кости ученые заметили окаменелые сосудистые каналы, а в них — множество эллипсоидных микроструктур, поразительно похожих на окаменелые эритроциты. Чтобы подтвердить свое предположение, исследователи провели ряд анализов как самих предполагаемых клеток крови, так и окружающего костного материала.

Так, была вероятность, что эти микроструктуры — сохранившиеся остатки грибков или других микроорганизмов, которые заселили кость после смерти животного, но еще до начала процесса окаменения. Однако в таком случае следовало бы ожидать присутствия следов нитей (гиф), спор, биопленок или иных подобных структур, но ничего подобного ученые не нашли. Геохимический анализ также не выявил следов пиритовой минерализации или осадочных частиц, которые могли бы быть ошибочно приняты за клеточные структуры.

Зато внутри структур удалось выявить соединения, характерные только для клеток крови, а именно — гем. Это компонент гемоглобина — ключевая молекула, благодаря которой клетки крови переносят кислород.

Открытие сделали, проведя элементное картирование, чтобы выяснить, какие химические элементы связаны с различными частями ископаемого образца. Выяснилось, что микроструктуры, напоминающие клетки, содержат железо, углерод и азот — компоненты, входящие в состав гема. В остальной части кости присутствовали фосфор, кальций, фтор и углерод.

Благодаря методу высокоэффективной жидкостной хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией исследователи установили, что в экстракте из кости преобладает гем B, наиболее широко представленный в составе крови. Это существенно отличало кость от молекулярного состава окружающей породы, в которой, по-видимому, присутствовали следы жизнедеятельности фотосинтезирующих микроорганизмов.

Все это в совокупности подтвердило, что эллипсоидные микроструктуры внутри сосудистых каналов кости не что иное, как древнейшие известные остатки клеток крови динозавра, возраст которых составляет около 115 миллионов лет.

По предположению ученых, исключительная сохранность клеток крови стала возможной благодаря тому, что динозавр вскоре после смерти оказался быстро погребен на мелководье, в среде с очень низким содержанием кислорода и высокой микробной активностью. Там эритроциты подверглись минерализации гаусманитом (оксидом марганца). Этот минерал послужил своего рода природной капсулой времени, обеспечив стабилизацию клеточных структур и биомолекулярных компонентов на протяжении столь длительного времени.

Впрочем, как и в случае с любым потенциально прорывным исследованием, к результатам стоит относиться с разумной долей осторожности — до тех пор, пока результаты не будут воспроизведены на других образцах окаменелостей, подытожили ученые.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
189 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
Показать больше
Палеонтология
# гем
# динозавры
# кровь
# окаменелости
# эритроциты
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Экскурсия
03 Ноя
700
Техника защиты
Политехнический музей
Москва
Лекция
03 Ноя
1200
Сосудистые растения: два пути эволюции
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
03 Ноя
Бесплатно
Восемь рек Северной Азии
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Экскурсия
04 Ноя
Бесплатно
В единстве – наша сила
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Рыбий глаз в ночи: закулисье ночного пейзажа
Планетарий № 1
Санкт-Петербург
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Свет, который у вас в голове: за что дали Нобелевскую премию по медицине 2026
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
1000
Смарт-телескопы: умная обсерватория в рюкзаке
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
ИИ в структурной биоинформатике: от предсказания пространственной структуры белков до разработки лекарств
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
05 Ноя
Бесплатно
Микробные полимеры для медицины
Курилка Гутенберга
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Пчелы на австралийском острове изменили состав меда после лесных пожаров

    3 ноября, 14:24

  2. В кости динозавра возрастом 115 миллионов лет впервые обнаружили клетки крови

    3 ноября, 14:05

  3. Сеть атомных часов зафиксировала, как притяжение Луны и Солнца изменило ход времени на Земле

    3 ноября, 11:45

  4. Детям инков перед принесением в жертву давали алкоголь и листья коки

    3 ноября, 11:10
Выбор редакции

Медведи добрались до Подмосковья. Почему они стали чаще выходить к людям?

25 октября, 09:19

Последние комментарии

Артем Исаев
21 минута назад
В статье: "С другой стороны, стыковка с лунным посадочным модулем была и в американской лунной программе шестидесятилетней давности, просто только

Китай рассказал о том, как планирует высадиться на Луну в 2029 году

Михаил Курдин
2 часа назад
Австралия 11 место, страна, у которой дикая визовая политика, туда никто не вьедет. Другое дело почему нет Южной Кореи!!!

Самые гостеприимные страны в 2026 году: где экспатам легче всего найти друзей и освоиться

Дмитрий Караваев
2 часа назад
Все равно не понятно что значит в прямом эфире, ии уже предугадывает что ли, По-любому должно быть запаздывание и на анализ и на обработку. а это уже

Microsoft запатентовала технологию, которая сможет менять речь и лица людей прямо во время трансляций

Aleks Dmitriev
7 часов назад
Иван, никто не говорил, что впереди всех по генерации. Росатом впереди всех по строительству новых АЭС по всему миру.

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Дмитрий Караваев
7 часов назад
С таким же успехом можно было бы паразить начерченый на песке "макет" авианосца, эффект был бы тот же самый.

На видео показали удар китайской ракеты по макету авианосца США

Василий Мальцев
9 часов назад
Что за клоун написал статью? Doh и Dot почти никогда не используются без шифрования остального трафика.

В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам

Василий Мальцев
9 часов назад
Иван, ниразу не видел

В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам

Василий Мальцев
9 часов назад
Andrew, а вы уверены, что амнезия это панацея? Я нет, поэтому я использую другие технологии, други протоколы и транспорты.

В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам

Василий Мальцев
9 часов назад
Леонид, а при чем тут Украина, если речь идёт про Россию, клоун?

В России блокировки Cloudflare и NextDNS нарушили доступ ко многим сайтам

Иван Колупаев
18 часов назад
Ну вот а говорили что Россия впереди планеты всей хотя бы в одной этой отрасли. Ну может хоть с балетом все хорошо?

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Андрей Григорьев
18 часов назад
Yuriy, камень укладывали широкой стороной кверху–в наименее устойчивое положение. А внутренне устройство зеркально инвертировано–то что обычно

Археологи показали, что людей каменного века хоронили в «вывернутых» гробницах

Артем Филиппов
18 часов назад
О это они наверное на Москва Питер строят поезд, похоже укладываются в сроки. Новый Беркут- красный дракон.

Высокоскоростной поезд CR450 прошел 600 тысяч километров испытаний в Китае

Валерий Гусев
18 часов назад
Доля США в мировой атомной генерации -26% а России - 6 ,практически на уровне Южной Кореи.

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Дмитрий Караваев
19 часов назад
У нас ... т.е. там в Москве тоже есть накопитель для сглаживания. Там проще, насосы качают воду наверх, она потом падает вниз крутит гидротурбины на

В Китае запустили крупнейшую в мире систему накопления энергии на основе сжиженного воздуха мощностью 60 мегаватт

Далёкий Вильгельм
19 часов назад
Интересно, а как там обстоят дела с коэффициентом полезной деятельности по сравнению с гидроаккумуляционными?

В Китае запустили крупнейшую в мире систему накопления энергии на основе сжиженного воздуха мощностью 60 мегаватт

tab
20 часов назад
Радослав, сам то хоть одну фотографию сделал? Если да, то поделись шедеврами.

Лучшие снимки дикой природы, удостоенные премии Monovisions Photography Awards 2026

Иван Колупаев
20 часов назад
Юрий, так выходит что его заветная мечта стоит дохрениллион денег, требует инфраструктуры, вот хоть для тех же старшипов и никак не хочет

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Олег Дижковский
21 час назад
А в процентах по отношению ко всей генерации можно статистику? А то однобоко как-то. Впрочем, как и всегда. Голая наука работает исходя из своего

Рейтинг стран по производству атомной энергии

Юрий Багов
22 часа назад
Иван, вот вы иронизирует, а чем Маск, кроме бизнеса, занят? Все хайповые проекты после объявления священных "миссий по спасению человечества и

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Николай Цыгикало
23 часа назад
"Именно эта геологическая активность способствовала формированию Гималаев и окружающих их высокогорных систем. В результате Тибетское нагорье

10 высочайших горных систем мира: рейтинг по средней высоте вершин

Самые обсуждаемые