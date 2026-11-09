Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Михаил Малыгин
Михаил Малыгин
Рейтинг: +75
Посты: 51
7

Представлен новый гибридный самолет-амфибия с грузоподъемностью 900 килограммов и дальностью полета 1850 километров

Американская компания Maxwell Aircraft представила проект гибридного самолета-амфибии. Разработка, на которую подана патентная заявка, призвана объединить высокую грузоподъемность, большую дальность полета и универсальность применения для грузовых и пассажирских перевозок.

Сообщество
# авиация
# самолёты
# США
# технологии
Самолет M1 Hybrid / © Maxwell Aircraft
Самолет M1 Hybrid / © Maxwell Aircraft

Самолет M1 Hybrid разрабатывается прежде всего для выполнения сложных задач в районах, где нет доступных аэропортов. Грузовая модификация получила обозначение M1-HC и оснащается грузовой дверью шириной около 1,5 метра. Согласно проектным характеристикам, M1-HC сможет перевозить груз массой до 900 килограммов на расстояние более 1850 километров за один полет. Для этого в конструкции сочетаются мощная электрическая силовая установка, обеспечивающая дополнительную тягу при взлете и наборе высоты, и экономичные двигатели, работающие на авиационном топливе Jet A и предназначенные для крейсерского полета.

В основе M1 Hybrid Cargo лежит механически связанная гибридная силовая установка, в которой разные технологии распределения тяги используются в зависимости от этапа полета. Как правило, обычные самолеты оснащаются двигателями, мощность которых рассчитана на обеспечение взлета, хотя в крейсерском режиме задействуется лишь часть их возможностей. По заявлению компании, гибридная схема Maxwell призвана устранить этот компромисс за счет сочетания кратковременного использования электрической тяги с высокоэффективным движением на топливе.

Как сообщает Maxwell Aircraft, разработанная конструкция с механически связанными силовыми установками объединяет мощные электродвигатели и экономичные двигатели с воспламенением от сжатия. Согласно проектным показателям, суммарная мощность при взлете и первоначальном наборе высоты должна достигать 1500 лошадиных сил. В крейсерском режиме суммарная мощность двух двигателей внутреннего сгорания составит около 300 лошадиных сил.

Использование электрической помощи преимущественно на наиболее энергоемких этапах полета позволяет уменьшить необходимую емкость аккумуляторных батарей, а вместе с ней и массу бортовой системы накопления энергии.

Во время крейсерского полета M1 будет использовать высокоэффективные двигатели с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива и комбинированным турбонаддувом. Они рассчитаны на работу на широко распространенном авиационном керосине Jet A. По замыслу разработчиков, такая комбинация позволит обеспечить необходимую энергетическую эффективность для полетов на большие расстояния, сохранив преимущества электрической тяги.

Самолет M1 Hybrid Cargo предлагается в рамках нормативов для экспериментальных воздушных судов. При этом предусмотрена возможность его коммерческого использования в интересах государственных заказчиков. Среди других потенциальных сфер применения разработчики называют государственные и оборонные операции в различных регионах мира.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# авиация
# самолёты
# США
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Ноя
Бесплатно
Химия: кислотность
Политехнический музей
Москва
Лекция
09 Ноя
600
Человек в космосе
ВСмысле
Онлайн
Лекция
10 Ноя
1200
Плауновые (Lycopodiales): строение, систематика и жизненный цикл
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Ноя
1200
Гнездо под снегом
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
11 Ноя
Бесплатно
Этот странный биотех
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
11 Ноя
Бесплатно
ИИ в медицине
Ельцин Центр
Москва
Лекция
11 Ноя
Бесплатно
Как мы будем исследовать космос?
Политехнический музей
Москва
Лекция
11 Ноя
800
Что мы (не) можем знать? Археология перед лицом естественных наук
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
11 Ноя
900
Светская монодия — трубадуры, труверы, миннезингеры
Центр «Архэ»
Онлайн
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Плоская стопа могла быть эволюционным преимуществом неандертальцев

    9 ноября, 10:16

  2. «Чужой» среди муравьев: ученые ЮФУ описали новый род грибов-паразитов

    9 ноября, 09:58

  3. Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

    8 ноября, 17:03

  4. Астрономы «взвесили» первую «сфотографированную» черную дыру

    8 ноября, 08:01
Выбор редакции

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

8 ноября, 17:03

Последние комментарии

Пью Полуслепой
7 минут назад
Интересно ,как советские войска в Маньчжурии угрожали Японии чтобы это могло заставить японцев пойти на капитуляцию? Советские танки никак не

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Кох Еврей
12 минут назад
Таноса не разбудите там

NASA собирает имена для отправки на Титан: аппарат Dragonfly отправится к спутнику Сатурна в 2028 году

Пью Полуслепой
14 минут назад
Александр, Японцы по части упыризма не сравнятся со Сталиным.Тот еще до войны у себя в стране поураганил

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Пью Полуслепой
16 минут назад
Black, тут не про российские мегастройки ,а про мегастройки диктаторов и шейхов,которые не подотчетны населению своих стран.

От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

Николай Цыгикало
32 минуты назад
среди массива второстепенных чисел типа длины и ширины нет главного числа для электроустановки - электрической мощности. Вся остальная цифирь от

Китай испытал воздушную ветроэлектростанцию S4000 на высоте четыре километра

Александр Березин
35 минут назад
Иван, "наш вон" по принятию решений пока обгоняет Трампа как Бог черепаху. Хотя и ошибки тоже допускает, конечно. А вот если бы я узнал, что глава

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Александр Березин
39 минут назад
Иван, "Но нет никаких признаков подготовки или нанесения удара." Вэнс действительно пытается переговорами прийти к приемлемой формуле. Но я бы не

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Александр Березин
42 минуты назад
Иван, "то до 800 метров помнится еще пару лет назад разбирали что это скорее всего медийное преувеличение, раз так в несколько если не на порядок"

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Александр Березин
44 минуты назад
Sergey, "японцы рассчитывали на благостное посредничество усатого упыря на гипотетически-уступнических переговорах с асашай? гы)..." Да, если не

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Пью Полуслепой
1 час назад
ezdiumno, Первое правило клуба диктаторов никому не позволять говорить что они диктаторы

Мировая экономика в 2040 году: прогноз в одной инфографике

Пью Полуслепой
1 час назад
Есть агентства которые поставляют несовершеннолетних девушек для любителей

Мировая экономика в 2040 году: прогноз в одной инфографике

Пью Полуслепой
1 час назад
Black, Россия заработала,а строят небоскребы жирные коты из госкорпораций. Россиянам-то что с этого?

От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

Пью Полуслепой
1 час назад
Black, Да, каждый пропагандист диктатуры работал в Европе,ага

От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

Сергей Механик
2 часа назад
По прогнозам большинства аналитиков тут есть два варианта развития событий: 1) Ядерный удар по Ирану будет. 2) Ядерного удара по Ирану не будет.

Ядерный удар Трампа по Ирану: возможен ли он с точки зрения истории?

Black Reader
2 часа назад
Пью, про "хорошую европейскую жизнь" мог только украинец написать, который там никогда не был, и не смотрит Евроньюс или Би-Би-Си по телеку. Или юный

От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

Black Reader
2 часа назад
Artur, РФ заработала уже больше, чем потратила! Цены на углеводороды скакнули дико вверх, ещё начиная с терракта на Северном потоке. Технологии резко

От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

Black Reader
2 часа назад
Забавно, что под под статьями о российских мегастройках чубонавты и либеры традиционно устраивают перепись своего населения. ))

От башни высотой два километра до нового «Лахта Центра»: самые высокие небоскребы, которые планируют построить в мире

Иван Аристов
3 часа назад
Иван, а самое печальное - вы оба даже не осознаёте, что все фантазии маска - фантазиями и останутся. У нас капитализм. Мы никогда не успеем уже за

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Иван Аристов
3 часа назад
Иван, как с вами грустно то на самом деле. Один абсолютно не понимает, что любая ракета выводит в космос совершенно смешную нагрузку, а

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Иван Аристов
3 часа назад
Александр, с вами вопрос понятен изначально. Иван поумнее выглядит, он ещё отделит как-нибудь чистую прибыль от операционной.

Perseverance показал, что марсианская пыль опасна для высаживающихся на нем астронавтов

Самые обсуждаемые