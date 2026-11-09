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Представлен новый гибридный самолет-амфибия с грузоподъемностью 900 килограммов и дальностью полета 1850 километров
Американская компания Maxwell Aircraft представила проект гибридного самолета-амфибии. Разработка, на которую подана патентная заявка, призвана объединить высокую грузоподъемность, большую дальность полета и универсальность применения для грузовых и пассажирских перевозок.
Самолет M1 Hybrid разрабатывается прежде всего для выполнения сложных задач в районах, где нет доступных аэропортов. Грузовая модификация получила обозначение M1-HC и оснащается грузовой дверью шириной около 1,5 метра. Согласно проектным характеристикам, M1-HC сможет перевозить груз массой до 900 килограммов на расстояние более 1850 километров за один полет. Для этого в конструкции сочетаются мощная электрическая силовая установка, обеспечивающая дополнительную тягу при взлете и наборе высоты, и экономичные двигатели, работающие на авиационном топливе Jet A и предназначенные для крейсерского полета.
В основе M1 Hybrid Cargo лежит механически связанная гибридная силовая установка, в которой разные технологии распределения тяги используются в зависимости от этапа полета. Как правило, обычные самолеты оснащаются двигателями, мощность которых рассчитана на обеспечение взлета, хотя в крейсерском режиме задействуется лишь часть их возможностей. По заявлению компании, гибридная схема Maxwell призвана устранить этот компромисс за счет сочетания кратковременного использования электрической тяги с высокоэффективным движением на топливе.
Как сообщает Maxwell Aircraft, разработанная конструкция с механически связанными силовыми установками объединяет мощные электродвигатели и экономичные двигатели с воспламенением от сжатия. Согласно проектным показателям, суммарная мощность при взлете и первоначальном наборе высоты должна достигать 1500 лошадиных сил. В крейсерском режиме суммарная мощность двух двигателей внутреннего сгорания составит около 300 лошадиных сил.
Использование электрической помощи преимущественно на наиболее энергоемких этапах полета позволяет уменьшить необходимую емкость аккумуляторных батарей, а вместе с ней и массу бортовой системы накопления энергии.
Во время крейсерского полета M1 будет использовать высокоэффективные двигатели с воспламенением от сжатия, непосредственным впрыском топлива и комбинированным турбонаддувом. Они рассчитаны на работу на широко распространенном авиационном керосине Jet A. По замыслу разработчиков, такая комбинация позволит обеспечить необходимую энергетическую эффективность для полетов на большие расстояния, сохранив преимущества электрической тяги.
Самолет M1 Hybrid Cargo предлагается в рамках нормативов для экспериментальных воздушных судов. При этом предусмотрена возможность его коммерческого использования в интересах государственных заказчиков. Среди других потенциальных сфер применения разработчики называют государственные и оборонные операции в различных регионах мира.
Комментарии
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