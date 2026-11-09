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Кофе вывел женщин из группы риска по слабоумию

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Точные механизмы влияния кофе на здоровье человека по-прежнему не вполне ясны. Но это не мешает ученым выяснять все новые и новые стороны этого влияния. Десятки лет наблюдений за большим числом людей выявили, что вероятность приобретения слабоумия от всех причин резко снижается у тех из нас, кто пьет от двух-трех кружек кофе с кофеином в день и больше. Причем эффект не одинаково сильный для разных полов.

Медицина
# деменция
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# кофе
# медицина
Употребление кофе, картина предположительно первой половины XVIII века
Употребление кофе, картина предположительно первой половины XVIII века / © Wikimedia Commons

Снижение когнитивных способностей часто трудно заметить: иногда люди жалуются на проблемы с памятью, концентрацией и подбором нужных слов в письменной или устной речи за годы до того, как тесты находят у них снижение по этим параметрам. В то же время, далеко не всегда такие жалобы и даже падение результатов тестов на вскрытии подтверждаются картиной деградации тканей и сосудов головного мозга.

Авторы новой работы, которую опубликовали в JAMA, использовали довольно строгие критерии учета приобретенной деменции (слабоумия) — через результаты вскрытия или медицинские прижизненные диагнозы. Они взяли результаты наблюдений за 132 тысячами американцев от 1980-х до 2020-х и сравнили их для когорт, употреблявших много кофе, и тех, кто пил такие напитки меньше или не пил вовсе (или предпочитал кофе без кофеина).

Оказалось, что 11 тысяч наблюдаемых за 36,8 медианных года получили признанную деменции либо при жизни, либо по итогам вскрытия. Та четверть наблюдавшихся, что пили больше всего кофе с кофеином (от двух чашек в день или более, где чашка — 237 миллилитров), показали наименьшую частоту такого события. У них деменция возникала лишь в 141 случае на 100 000 человеко-лет. У нижней четверти по потреблению кофе — в 330 случаях на 100 000 человеко-лет, то есть в 2,34 раза чаще.

Особенно интересно, что данные резко различаются для мужчин и женщин. У «кофелюбов» женского пола из верхней по потреблению кофеина четверти было лишь 95 случаев деменции на 100 000 человеко-лет, а у представителей мужского из той же четверти — уже 179. Однако не факт, что дело именно в поле: согласно работе, четверть наиболее заядлых любителей кофе среди женщин сообщили о медианном потреблении 4,5 чашки кофе в день.

Эта цифра радикально выше, чем у мужчин из той же «верхней четверти»: те указали, что потребляют лишь 2,5 чашки кофе в сутки. Получается, женщины-любительницы кофе пьют его много больше мужчин со сходными вкусами. Это может объяснять такой серьезный разрыв по числу случаев деменции у разных полов.

Обращает на себя внимание тот факт, что женщины-кофелюбы показали почти вдвое меньше случаев деменции на человеко-год, чем мужчины-кофелюбы. Это странно, ведь обычно именно у женщин вероятность приобретенной деменции много выше мужской. Для четверти с самым низким потреблением кофе у женщин было 354 случая деменции на 100 000 человеко-лет, а у мужчин — лишь 275. Выходит, кофе позволяет дамам перестать быть группой риска по приобретенному слабоумию.

Когда авторы внесли в вероятности все возможные поправки на разный возраст, образ жизни, образование и доходы (они тоже влияют на вероятность деменции), разница в вероятности возрастных проблем с когнитивными способностями резко сократилась, но все равно осталась статистически заметной.

Верхняя по потреблению четверть наблюдавшихся имела риск деменции на 18 процентов меньше, чем нижняя. У мужчин снижение риска было на девять процентов, а у женщин — на 29 процентов. Это кратный разрыв, настолько большой, что по мужчинам формально он даже не имеет высокой статистической достоверности. Размах разрыва даже опережает разницу в заявленном медианном количестве потребляемых кружек кофе (2,5 у мужчин и 4,5 у женщин).

Работа определенно интересна по полученным цифрам. Исходя из нее, получается, что хотя от природы риск приобретенного слабоумия у женщин выше, сравнительно простые и доступные средства позволяют его компенсировать до ситуации, когда риск больше уже у мужчин.

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Медицина
# деменция
# здоровье
# кофе
# медицина
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