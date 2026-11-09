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Одна группа пятен на Солнце дала 67 вспышек за 56 часов
Активная область № 4566 вышла к центру видимого диска Солнца. За первые восемь часов 9 ноября в этой группе пятен произошло десять вспышек.
В Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН насчитали в области № 4566 29 вспышек 7 ноября, 28 — 8 ноября и еще десять к 08:00 мск 9 ноября. Все 67 событий уложились в 56 часов.
В лаборатории сравнили субботний результат с каталогом NOAA. При подсчете суток по московскому времени это повторение максимума XXI века. Столько же вспышек было 5 мая 2022 года и 10 декабря 2024-го. В 2022-м они пришлись на две группы пятен, в 2024-м — на пять.
В субботу и воскресенье произошло по три вспышки класса M. Утром 9 ноября все десять событий относились к более слабому классу C. К 17:29 мск в суточном журнале числилось 13 вспышек, все класса C.
Что это значит для Земли
В утренней сводке лаборатория допустила вспышку высшего класса X. Поскольку область № 4566 находится вблизи центра диска, выброс плазмы из нее может пойти в сторону Земли.
Эпизоды слабых и умеренных магнитных бурь лаборатория связала с быстрым солнечным ветром из корональной дыры. Скорость потока вблизи Земли достигала 700–800 километров в секунду. По утреннему прогнозу, влияние этой корональной дыры должно ослабнуть в течение 24–48 часов.
Комментарии
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