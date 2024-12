Новую гипотезу о повышенной агрессивности от алкоголя проверили ударами током

Люди давно заметили, что под действием спиртного боль — физическая и эмоциональная — притупляется. Свидетельства, что алкоголь повышает болевой порог, есть и в научной литературе. Исследования также показывали, что уровень чувствительности к боли положительно коррелирует с агрессией.

Группа американских и канадских специалистов в области психологии предположила, что связь между спиртным и агрессивностью опосредована повышением болевого порога.

«Если нетрезвые люди не ощущают собственную боль, они могут быть менее склонны сочувствовать другим, когда тем больно. Это может вести к более агрессивному поведению», — пояснил гипотезу один из ее авторов, профессор по коммуникациям и психологии в Университете штата Огайо Брэд Бушмен (Brad Bushman).

Чтобы подтвердить версию, ученые провели два лабораторных эксперимента с участием регулярно выпивающих мужчин и женщин, которые употребляют по три-четыре порции спиртного не менее раза в месяц. Две группы желающих из 543 и 327 человек набрали с помощью приглашений в газете. Добровольцам заплатили по 75 долларов.

Методы и процедуры в экспериментах были идентичными. Участников случайным образом распределили на две группы, которым предложили алкоголь или его имитацию. Во втором случае в напиток с апельсиновым соком добавили немного спиртного и сбрызнули им ободок стакана, чтобы вкус и запах напоминали алкоголь.

Затем у испытуемых определили болевой порог. Участники получали односекундных удары электрическим током по двум пальцам рук. Интенсивность ударов повышали до тех пор, пока люди не говорили, что им стало больно.

На следующем этапе добровольцам предложили онлайн-состязание на реакцию. В действительности оно было лишь имитацией, поскольку победителей объявляли произвольно. По условиям, «выигравший» участник получал возможность нанести «проигравшему» удар током, сила которого в максимальном варианте достигала болевого порога. Также исследователи позволили регулировать продолжительность разряда.

Эксперименты показали, что чувствительность к боли у пивших спиртное была выше, чем в группе «плацебо». Плюс, чем менее болезненными казались электрические разряды добровольцам, тем более интенсивные и продолжительные удары током они готовы были наносить другим людям.

«Причин, по которым пьяные в большей степени склонны намеренно причинять боль другим, множество. Это исследование продемонстрировало, что один из возможных факторов — болевая устойчивость», — заключили ученые. Статью об их работе опубликовал Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Ранее исследователи из США на крупной выборке мужчин и женщин проследили связь между их уровнем IQ в старших классах школы и манерой потребления спиртного много лет спустя, в зрелые годы. Выяснилось, что с ростом коэффициента интеллекта у старшеклассников увеличивались шансы в возрасте 50-60 лет оказаться в группе умеренно или сильно пьющих, но не трезвенников.

