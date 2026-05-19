Случайно подслушанная похвала ребенком повлияла на него больше, чем специально сказанная

Ученые пришли к выводу, что случайно подслушанные комментарии взрослых могут повлиять на поведение ребенка. Это также способствует развитию любопытства у детей.

Кадр из фильма «Маленький Николя» / © Fidélité Productions, Wild Bunch

Обучающихся любых возрастов призывают задавать вопросы, если они чего-то не понимают. В первую очередь это касается детей. Однако ученики часто молчат, когда в чем-то сомневаются.

Ученые из Китая провели исследование, в котором хотели выяснить, как влияют на детей случайные комментарии взрослых об их готовности задавать вопросы. Результаты опубликованы в журнале Child Development.

В исследовании приняли участие 440 детей пяти-шести лет. Само исследование состояло из трех этапов.

Во время первого этапа дети случайно слышали короткие положительные комментарии о том, как другой ребенок задает вопросы. В итоге участники эксперимента сами задавали вдвое больше вопросов по сравнению с контрольной группой, слышавшей нейтральные реплики.

Во время второго этапа дети случайно слышали негативную оценку такого поведения. В итоге они сами задавали почти вдвое меньше вопросов. Третий этап воспроизвел эти результаты и подтвердил их на другой задаче.

По словам ученых, во всех трех исследованиях на результат повлияли именно комментарии о поведении, а не оценка личности ребенка или качества самих вопросов.

Ученые пришли к выводу, что короткие случайные комментарии могут повлиять на готовность детей искать информацию в условиях неопределенности. По словам авторов, исследование подтвердило роль тонких социальных сигналов в формировании любопытства и поведения детей.