Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Случайно подслушанная похвала ребенком повлияла на него больше, чем специально сказанная
Ученые пришли к выводу, что случайно подслушанные комментарии взрослых могут повлиять на поведение ребенка. Это также способствует развитию любопытства у детей.
Обучающихся любых возрастов призывают задавать вопросы, если они чего-то не понимают. В первую очередь это касается детей. Однако ученики часто молчат, когда в чем-то сомневаются.
Ученые из Китая провели исследование, в котором хотели выяснить, как влияют на детей случайные комментарии взрослых об их готовности задавать вопросы. Результаты опубликованы в журнале Child Development.
В исследовании приняли участие 440 детей пяти-шести лет. Само исследование состояло из трех этапов.
Во время первого этапа дети случайно слышали короткие положительные комментарии о том, как другой ребенок задает вопросы. В итоге участники эксперимента сами задавали вдвое больше вопросов по сравнению с контрольной группой, слышавшей нейтральные реплики.
Во время второго этапа дети случайно слышали негативную оценку такого поведения. В итоге они сами задавали почти вдвое меньше вопросов. Третий этап воспроизвел эти результаты и подтвердил их на другой задаче.
По словам ученых, во всех трех исследованиях на результат повлияли именно комментарии о поведении, а не оценка личности ребенка или качества самих вопросов.
Ученые пришли к выводу, что короткие случайные комментарии могут повлиять на готовность детей искать информацию в условиях неопределенности. По словам авторов, исследование подтвердило роль тонких социальных сигналов в формировании любопытства и поведения детей.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
27 Февраля, 2016
Космические гиганты: топ самых больших звезд
23 Апреля, 2013
Почему эволюция на островах идет быстрее?
11 Марта, 2022
Угроза нависла над международной наукой
20 Июля, 2017
Загадка антивещества
13 Ноября, 2022
Инфографика: как работают нейросети
28 Апреля, 2022
Сахарный пузырь: психология панических покупок
15 Июня, 2017
Вопросы читателей (ч. 4)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии