Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Елизавета Завьялова
19 мая, 14:29
Рейтинг: +218
Посты: 773

Случайно подслушанная похвала ребенком повлияла на него больше, чем специально сказанная

Ученые пришли к выводу, что случайно подслушанные комментарии взрослых могут повлиять на поведение ребенка. Это также способствует развитию любопытства у детей.

Сообщество
# дети
# дети и взрослые
# любопытство
# Психология
Кадр из фильма «Маленький Николя» / © Fidélité Productions, Wild Bunch
Обучающихся любых возрастов призывают задавать вопросы, если они чего-то не понимают. В первую очередь это касается детей. Однако ученики часто молчат, когда в чем-то сомневаются.

Ученые из Китая провели исследование, в котором хотели выяснить, как влияют на детей случайные комментарии взрослых об их готовности задавать вопросы. Результаты опубликованы в журнале Child Development

В исследовании приняли участие 440 детей пяти-шести лет. Само исследование состояло из трех этапов. 

Во время первого этапа дети случайно слышали короткие положительные комментарии о том, как другой ребенок задает вопросы. В итоге участники эксперимента сами задавали вдвое больше вопросов по сравнению с контрольной группой, слышавшей нейтральные реплики.

Во время второго этапа дети случайно слышали негативную оценку такого поведения. В итоге они сами задавали почти вдвое меньше вопросов. Третий этап воспроизвел эти результаты и подтвердил их на другой задаче.

По словам ученых, во всех трех исследованиях на результат повлияли именно комментарии о поведении, а не оценка личности ребенка или качества самих вопросов.

Ученые пришли к выводу, что короткие случайные комментарии могут повлиять на готовность детей искать информацию в условиях неопределенности. По словам авторов, исследование подтвердило роль тонких социальных сигналов в формировании любопытства и поведения детей.

Комментарии

Комментарии
1 Комментарий
Sam Dowson
Sam Dowson
9 минут назад
-
0
+
"случайно подслушанные комментарии взрослых могут повлиять на поведение ребенка" - случайно подсмотренное в замочную скважину может повлиять не меньше.
Ответить
-
0
+
Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

В Гималаях людям и другим животным начал угрожать новый хищник

В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.

Биология
# бездомные животные
# волк
# волки
# Гималаи
# животные
# Индия
# собаки
18 мая, 09:10
Лена

Ученые выяснили, почему большинство людей правши

Во всем мире во всех человеческих культурах около 90% людей пользуются преимущественно правой рукой. Такое поразительное единство практически всего человечества не имеет аналогов среди приматов и до сих пор остается эволюционной загадкой. Ученые проанализировали данные о более чем двух тысячах человекообразных обезьянах и выяснили, когда и почему праворукость стала популяционной тенденцией.

Биология
# генетика
# популяция
# праворукость
# эволюция
17 мая, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики разобрались, что нужно, чтобы человек видел в инфракрасном спектре

При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.

Физика
# ближний инфракрасный диапазон
# зрение
# лазер
# сетчатка глаза
# фотоны
17 мая, 10:35
Игорь Байдов

23 апреля, 18:34
Александр Березин

С Плесецка без предупреждения запустили легкую ракету «Ангара»

В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.

Космонавтика
# космонавтика
# космос
# Россия
21 апреля, 20:03
Evgenia Vavilova

Физики выяснили, что электроника деградирует не по накопительному, а по квантовому механизму

Химические связи в материале, из которого сделана электроника, разрываются не из-за накопительного износа от протекания тока через них, а из-за электронов с конкретной энергией.

Физика
# водород
# горячие электроны
# деградация
# полупроводники
# электроника
