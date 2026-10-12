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Вячеслав Говорун
Вячеслав Говорун
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В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Китай рассчитывает доставить на Землю образцы с Марса примерно в 2031 году. Запуск миссии «Тяньвэнь-3», предназначенной для забора и доставки марсианского материала, запланирован ориентировочно на 2028 год. Об этом сообщил Чжан Цзяцзюнь, младший научный сотрудник Шанхайской астрономической обсерватории Китайской академии наук, в статье «Зачем мы отправляемся на Марс?».

Сообщество
# Китай
# космос
# Марс
# технологии
# Тяньвэнь-3
Марсианская база в представлении художника / © Depositphotos 
Марсианская база в представлении художника / © Depositphotos 

По словам Чжана, прежде чем человечество сможет создать постоянное присутствие на Марсе, необходимо решить три основные задачи: обеспечить обмен информацией между Землей и Марсом, наладить транспортировку грузов между двумя планетами и создать условия для выживания людей на Красной планете.

Для связи и навигации космических аппаратов используется система определения орбит на основе радиоинтерферометрии со сверхдлинной базой, разработанная под руководством Шанхайской астрономической обсерватории. Она позволяет с высокой точностью определять траектории аппаратов, направляющихся к Марсу, и помогает обеспечить их успешный выход на орбиту. Как отметил Чжан, эту технологию предварительно проверили в ходе китайской марсианской миссии «Тяньвэнь-1».

Вторая задача — организация обмена материальными объектами между Землей и Марсом. Человечество уже научилось отправлять космические аппараты на Красную планету, однако пока не располагает отработанной технологией доставки марсианского вещества на Землю.

По словам Чжана, теперь Китай планирует сделать следующий шаг: доставить образцы марсианского грунта на Землю примерно в 2031 году. Запуск миссии «Тяньвэнь-3» намечен ориентировочно на 2028 год.

Третья задача — обеспечить выживание человека на Марсе. На планете крайне низкие температуры, высокий уровень радиации, слабая гравитация и низкое атмосферное давление. Кроме того, доступ к воде и кислороду ограничен. По словам ученого, предстоит выяснить, как использовать местные ресурсы для обеспечения жизнедеятельности людей и проведения исследовательских работ.

Несмотря на эти трудности, Марс остается достижимой целью по мере того, как человечество выходит за пределы системы Земля — Луна и начинает осваивать дальний космос, считает Чжан.

Меркурий находится слишком близко к Солнцу, а условия на Венере крайне неблагоприятны для освоения. Другие небесные тела расположены значительно дальше. На этом фоне Марс обладает рядом преимуществ: у него есть разреженная атмосфера и водяной лед, а продолжительность суток и смена времен года напоминают земные. Эти особенности делают Красную планету подходящим промежуточным этапом на пути к межпланетной цивилизации, отметил исследователь.

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Сообщество
# Китай
# космос
# Марс
# технологии
# Тяньвэнь-3
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