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«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

❋ 4.3

«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

Астрономия
# космос
# Роскосмос
# Россия
# Спектр-РГ
Система Swift J1727.8−1613 в представлении художника. Ближе к наблюдателю находится оранжевый карлик, с которого гравитация черной дыры сдирает вещество, в дальнейшем падающее на эту черную дыру из аккреционного диска. Вверх и вниз от ЧД уходят джеты, то есть струи вещества, выбрасываемого из аккреционного диска
Система Swift J1727.8−1613 в представлении художника. Ближе к наблюдателю находится оранжевый карлик, с которого гравитация черной дыры сдирает вещество, в дальнейшем падающее на эту черную дыру из аккреционного диска. Вверх и вниз от ЧД уходят джеты, то есть струи вещества, выбрасываемого из аккреционного диска / © «Роскосмос»

Госкорпорация «Роскосмос» и научная команда орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» представили пять художественных визуализаций космических объектов. Чтобы получить их, использовали исходные данные российского рентгеновского телескопа ART-XC на борту «Спектр-РГ». Напомним, что это первый рентгеновский космический телескоп, созданный в нашей стране после 1991 года.

Множество объектов дальнего космоса трудно или невозможно заснять в прямом смысле этого слова. Черные дыры, о получении снимка одной из которых (ошибочно) сообщали СМИ несколько лет назад — только один из таких примеров. Фактически недоступны для прямого снимка и нейтронные звезды в спокойном состоянии. Чтобы увидеть их такими, какими их мог бы рассмотреть космонавт на очень близком расстоянии, выпускают визуализации.

В первой серии художественных визуализаций такого рода, сделанной в нашей стране, есть пять объектов. Все они описывают результаты наблюдений именно в рентгеновском диапазоне, потому что в нем проще зафиксировать следы активности нейтронных звезд и черных дыр, а также близких к ним объектов.

Первый из них – Swift J1727.8−1613, открытый всего три года назад. Это система в 8800 световых годах от нас, где вокруг черной дыры массой около трех солнечных вращается оранжевый карлик. Мощное гравитационное поле ЧД перетягивает на себя вещество звезды-компаньона, потому что она вращается крайне близко к дыре — делая один оборот вокруг нее всего за 7,6 часа. В итоге вокруг ЧД образовался раскаленный аккреционный диск, а часть вещества выбрасывается с околосветовой скоростью в сторону от системы. И диск, и струя выбрасываемого вещества серьезно светятся в рентгеновском диапазоне. Объект ценен тем, что других подобных настолько же близко нет, это идеальный образец для изучения поведения таких двойных систем.

SRGA J144459.2−604207 — тоже двойная система, но намного дальше, в трех десятках тысяч световых лет. Центральный ее объект — нейтронная звезда, массой в 1,4 солнечных. Рядом вращается красный карлик массой около четверти солнечной. Нейтронная звезда в системе делает 448 оборотов вокруг своей оси в секунду, а еще на нее тоже падает часть вещества звезды-соседа, хотя и менее интенсивно, чем у Swift J1727.8−1613.

SRGA J144459.2−604207 называют миллисекундным пульсаром, потому что с каждым вращением его нейтронной звезды земные наблюдатели видят то появляющееся, то исчезающее излучение от нее. А поскольку вращается она часто, период таких сравнительно слабых вспышек излучения измеряют в миллисекундах
SRGA J144459.2−604207 называют миллисекундным пульсаром, потому что с каждым вращением его нейтронной звезды земные наблюдатели видят то появляющееся, то исчезающее излучение от нее. А поскольку вращается она часто, период таких сравнительно слабых вспышек излучения измеряют в миллисекундах / © «Роскосмос»

Третий объект — SN 2023ixf, это вспышка сверхновой в галактике М101 в 21 миллионе световых лет от нас. Рентгеновский телескоп ART-XC зафиксировал самые ранние этапы этого катаклизма.

Вспышка сверхновой в галактике М101
Вспышка сверхновой в галактике М101 / © «Роскосмос»

SRGA J230631.0+155633 — далекий квазар, свет от которого шел до нас примерно 4,75 миллиарда лет. Квазаром называют объект, где в центре лежит активно поглощающая вещество сверхмассивная черная дыра. Конкретно в случае SRGA J230631.0+155633 необычность квазара в том, что он имеет очень большую энергию для сравнительно близкой к нам части Вселенной (у более древних квазаров такая энергия встречается чаще), при этом он окружен облаками из газа и пыли, а его рентгеновская светимость необычайно быстро меняется от огромной до нулевой для земных наблюдателей всего за несколько лет. То есть несмотря на способность поглощать огромное количество вещества в единицу времени, процесс этот идет у него неустойчиво — вещество то падает на дыру, то нет (или делает это в малых количествах).

Квазар, свет от которого шел к нам 4,75 миллиарда лет
Квазар, свет от которого шел к нам 4,75 миллиарда лет / © «Роскосмос»

Геркулес X-1 — снова двойная система, в 23 тысячах световых лет от нас, она находится в нашей Галактике. Это классическая двойная система, где поток вещества от нормальной звезды падает на поверхность нейтронной звезды, вызывая регулярные термоядерные взрывы на ее полюсах. Сама нейтронная звезда делает 0,81 оборота вокруг своей оси за секунду.

Чтобы создать эти изображения, художники опирались на данные и расчеты ученых из Института космических исследований РАН (научной команды телескопа ART-XC). Часть программы ART-XC посвящена исследованиям возможностей автономной навигации в космосе по наблюдениям изолированных пульсаров — стабильных и точных «маяков» Вселенной. Считается, что такая технология позволит аппаратам автономно ориентироваться в дальнем космосе — без постоянной связи с Землей.

Двойная система Геркулес X-1. Ближе к наблюдателю белая звезда главной последовательности спектрального класса А7. С нее вещество постепенно перетекает на нейтронную звезду, от которой на картинке идут джеты
Двойная система Геркулес X-1. Ближе к наблюдателю белая звезда главной последовательности спектрального класса А7. С нее вещество постепенно перетекает на нейтронную звезду, от которой на картинке идут джеты / © «Роскосмос»

«Результаты, которые получает обсерватория, относятся к фундаментальной науке. Но фундаментальная наука всегда становится основой для будущих технологий. Люди, работающие сегодня над фундаментальными исследованиями, завтра могут применять свои знания уже в совершенно других областях. До создания ART-XC в России фактически не существовало современных технологий изготовления космической рентгеновской оптики такого уровня», — сообщил в комментарии для СМИ Александр Лутовинов, руководитель проекта ART-XC, заместитель директора Института космических исследований, профессор РАН.

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Астрономия
# космос
# Роскосмос
# Россия
# Спектр-РГ
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