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Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

Что делает город одним из лучших мест для жизни? Высокие доходы, доступное жилье, безопасность и возможности для отдыха — все это играет важную роль.

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году / © Visual Capitalist

В этой инфографике представлен рейтинг городов мира по качеству жизни, составленный на основе данных исследования Global Cities Index 2026 аналитического центра Oxford Economics, охватывающего 1000 городов по всей планете.

Категория «Качество жизни» учитывает равенство доходов, доход на душу населения, расходы на жилье, ожидаемую продолжительность жизни, уровень преступности, а также доступность мест для отдыха и культурных объектов.

Канберра получила максимальные 100 баллов и возглавила рейтинг качества жизни за 2026 год. По оценке Oxford Economics, такого результата австралийская столица добилась благодаря высоким зарплатам и сравнительно небольшому неравенству доходов. Важную роль играет и высокая концентрация стабильных, хорошо оплачиваемых рабочих мест в государственном секторе. Канберра также демонстрирует хорошие показатели ожидаемой продолжительности жизни. Кроме того, в расчете на численность населения здесь много мест для отдыха и культурных объектов. Примечательно, что в общем рейтинге Global Cities Index Канберра занимает лишь 45-е место. Это показывает, что город может обеспечивать высокое качество жизни, даже если не входит в число мировых лидеров по совокупности всех показателей.

В региональном разрезе в рейтинге качества жизни доминирует Европа. Среди лидеров — Берген, Гренобль, Берн и Осло.

Особенно хорошо представлены города Германии: Дрезден, Берлин, Мюнхен, Штутгарт и Фрайбург-им-Брайсгау вошли в первую двадцатку рейтинга — точнее, в топ-21. Швейцария представлена тремя городами в первой двадцатке: Берном, Базелем и Цюрихом. Италия также вошла в первую тридцатку с тремя городами — Венецией, Падуей и Генуей. Москва заняла 180-е место по качеству жизни.

За пределами Европы среди лидеров оказались австралийские Канберра и Сидней, Сингапур, американские Сан-Хосе и Сиэтл, а также Синьчжу и Тайбэй на Тайване.

Некоторые города, которые традиционно считаются привлекательными для жизни, не вошли в первую тридцатку рейтинга качества жизни. Во многом это объясняется высокой стоимостью жилья. Так, Копенгаген занимает 18-е место в общем рейтинге городов мира, но лишь 160-е по качеству жизни. По оценке Oxford Economics, основными факторами, ухудшающими результат, стали ограниченное предложение жилья и его высокая стоимость. При этом по другим направлениям датская столица показывает гораздо более высокие результаты. В частности, Копенгаген занимает первое место в мире по качеству управления, а также демонстрирует сильные показатели в категориях «Окружающая среда» и «Экономика».

Аналогичная ситуация наблюдается в Ванкувере. Он занимает 24-е место в общем рейтинге, но по качеству жизни находится лишь на 215-й позиции. Несмотря на развитую инфраструктуру для активного отдыха и высокую ожидаемую продолжительность жизни, чрезвычайно высокие расходы на жилье существенно снижают итоговую оценку города.

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