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53 минуты назад
ТГМУ
24

В ТМУ узнали, какие виды бактерий летучих мышей циркулируют в России

4.4

Биолог ТМУ совместно с зарубежными коллегами создала карту распространения штаммов бактерий рода Bartonella, ассоциированных с летучими мышами, в России и частично в Белоруссии. Это первая работа, наиболее полно описывающая, какие виды бартонелл циркулируют у рукокрылых на территории нашей страны.

ТГМУ
# бактерии
# бартонеллы
# клещи
# летучие мыши
# рукокрылые
# штаммы
Сибирский ушан / © Alexander A. Fomichev, ru.wikipedia.org

Исследования проводила международная группа биологов, в которую вошла доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Тюменского медицинского университета Мария Орлова.

Итоги работы опубликованы в международном журнале Medical and Veterinary Entomology. Ученые провели молекулярный анализ клещей, собранных с летучих мышей 13 видов, обитающих на территории от Центральной Европы до Дальнего Востока, в том числе в Тюмени.

Бактерии Bartonella были найдены примерно у трети исследованных образцов клещей. Вопрос патогенности этих возбудителей для человека пока остается открытым.

«Своей работой по изучению клещей — переносчиков штаммов Bartonella — мы вписали страну в общую картину Евразии. Ранее такой информации по России не было, и очень ограниченное количество исследований было посвящено обнаружению бактериальных патогенов у насекомоядных летучих мышей и ассоциированных с ними клещей. Оказалось, что бактерии этого рода встречаются у летучих мышей почти во всех регионах нашей страны, штаммов очень много. Теперь мы имеем примерное представление о распространении бартонелл рукокрылых в европейской части России, на Урале, в Западной Сибири. Аналогичную работу необходимо продолжить для Восточной Сибири и Дальнего Востока, – пояснила Мария Орлова.

Изображения клещей, связанных с летучими мышами. (а) СЭМ-изображение Spinturnix uchikawai взрослой самки, собранной на Myotis macrodatylus Temminck, 1840, пещера Приморский Великан, Приморский край, 3 апреля 2018 г.; (б) Взрослая самка Spinturnix acuminatus (CL. Koch, 1836), на перепонке крыла Nyctalus noctula (Schreber, 1774), озеро Шайтан-Казак, Республика Дагестан, 19 мая 2019 / © Мария Орлова, Дмитрий Смирнов, пресс-служба ТГМУ

– Кроме того, наше исследование проясняет роль гамазовых клещей в циркуляции патогена – судя по нашим данным, они являются постоянными резервуарами бартонеллы и способствуют долгосрочному поддержанию бактерий внутри популяций летучих мышей. Патоген чаще встречается у летучих мышей, зимующих в пещерах, чем у городских видов, и ассоциирован преимущественно с клещами семейства Spinturnicidae».

Вторжение человека в естественные среды обитания в сочетании с частыми контактами с дикими животными создает глобальный риск распространения различных зоонозных заболеваний. Млекопитающие с регулярными синантропными популяциями, такие как летучие мыши, играют важную роль в циркуляции зоонозных (передающихся от животных к человеку) патогенов.

Изучение роли клещей в распространении инфекций среди рукокрылых продолжится, чтобы выявить потенциальные угрозы для здоровья людей. 

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ТГМУ
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Тюменский государственный медицинский университет (ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ» Минздрава России) — один из ведущих вузов России, готовит медицинские кадры для четырех субъектов Российской Федерации: Тюменской и Курганской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Выпускников Тюменского ГМУ можно встретить в медицинских учреждениях практически всех регионов страны — от Калининграда до Дальнего Востока, и за рубежом. Тюменский ГМУ вошел в государственную программу стратегического академического лидерства «Приоритет 2030», университет — активный участник Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня.
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ТГМУ
# бактерии
# бартонеллы
# клещи
# летучие мыши
# рукокрылые
# штаммы
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