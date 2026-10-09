1
282

SpaceX рассказала, как будут устроены ее дата-центры на орбите

❋ 4.8

Компания Илона Маска планирует начать запуски Starmind уже в следующем году. Судя по новым данным от представителей SpaceX, они будут существенно мощнее и тяжелее, чем планировали раньше. Кроме того, их будут использовать в плотных формациях, чтобы время прохождения сигнала между спутниками в одном узле было минимальным. Общая мощность каждого нового спутника будет больше, чем у МКС, всего компании выдали разрешение на размещение на орбите миллиона таких систем одновременно.

Космонавтика
# SpaceX
# космос
# низкоорбитальные космические аппараты
# США
# технологии
Прежний технический облик спутников Starmind начал устаревать еще до их первого полета, который должен произойти примерно через год
Прежний технический облик спутников Starmind начал устаревать еще до их первого полета, который должен произойти примерно через год / © SpaceX

Вице-президент Starlink Майкл Николс выступил на недавно прошедшем Международном конгрессе астронавтики и несколько уточнил параметры проекта Starmind. Если текущий Starlink был задуман Маском десятилетие назад как средство зарабатывания денег на рынке интернет-доступа (на сегодня у него больше 13 миллионов клиентов), то Starmind планирует сделать с рынком дата-центров то же самое, что Starlink сделал с доступом в интернет — то есть вывести его на орбиту.

Николс отметил, что компания строит дата-центры и на Земле — например, двухгигаваттный в штате Теннесси. Но, по его словам, на нашей планете дата-центры трудно вводить массово из-за ограничений по ресурсам в той или иной точке строительства. В принципе, логика здесь понятна: тот же двухгигаваттный дата-центр по мощности — едва ли не один процент от всей энергосистемы России. А по текущим планам американских участников нейросетевой гонки до 2030 года в Штатах планируют ввести новых дата-центров на 100 гигаватт — что потребовало бы развертывания энергетики на уровне крупной страны. Проблема здесь даже не в самом развертывании электростанции, но и в получении нужных разрешений, которое в странах с бюрократией западного типа происходит намного сложнее и медленнее, чем, например, в Китае.

В случае Starmind проблема ресурсных ограничений во многом снимается. Как отметил Николс, значительную часть таких спутников запустят на низкую солнечно-синхронную орбиту, где основную часть времени на них светит солнце. По его словам, мощность каждого спутника будет 250 киловатт, как у стойки NVIDIA Vera Rubin NVL72 (используются для нейросетей). Это больше, чем ранее указывали в документах компании. Согласно данным SpaceX, для спутников будут использовать солнечные батареи ее производства на кремнии, дающие 250 ватт энергии с квадратного метра.

Следовательно, в версии Николса площадь фотоэлементов каждого спутника составит тысячу квадратных метров. Это сходится с недавним заявлением Илона Маска о том, что каждый спутник Starmind будет на 20 процентов мощнее МКС энергетически. Интересно, что максимальная утвержденная американскими властями масса такого спутника — лишь четыре тонны, то есть в сотню раз меньше, чем у МКС. При этом 250 киловатт будет средней мощностью, а пиковая — на 10 процентов выше (275 киловатт).

Из-за такой мощности придется пропорционально повысить площадь радиаторов, отводящих тепло от спутника со 160 до 230 квадратных метров. Для сравнения, у МКС площадь теплоотводящих радиаторов — 1300 квадратных метров, хотя средний поток отводимого ими тепла примерно втрое ниже, чем у Starmind. Чтобы добиться такой впечатляющей эффективности радиаторов, SpaceX уже использует графические процессоры с довольно высокой температурой работы.

В близком будущем ее планируют повысить. Ранее Маск писал о рабочей температуре в 97 °C как целевой точке для космических дата-центров компании. Поскольку излучение растет пропорционально четвертой степени температуры, это означает существенное уменьшение потребности в площади радиаторов.

Николс отметил, что для максимальной эффективности такие тяжелые спутники будут лететь в плотных формациях, что минимизирует время на обмен данными между ними. Связь этих орбитальных дата-центров с Землей будут обеспечивать спутники Starlink. Общая картина получается очень амбициозной: в заявленных планах речь о миллионе спутников, с общей мощностью в 250 гигаватт — как у всей энергосистемы России. Учитывая большое время освещенности спутников на солнечно-синхронной орбите, выработка ими электроэнергии за год превысила бы всю генерацию нашей страны.

Николс отметил, что пока общие контуры системы «умозрительны» и могут быть частично неверны — практика будущего их уточнит. Очевидно, это относится и к цифре в миллион, на которую SpaceX уже получила разрешение.

В любом случае ясно, что в случае реализации проекта спутников этого типа будет выпущено много больше, чем всех остальных типов спутников землян в домасковскую эру. Ведь кроме большой численности им потребуется и нередкая замена: если судить по опыту эксплуатации сложных графических процессоров в космосе, их среднее время жизни на низких околоземных орбитах — в районе пяти лет. Даже если численность Starmind будет всего 50 тысяч, это потребует производства 10 тысяч четырехтонных спутников в год (40 тысяч тонн полезной нагрузки), если же миллион — уже 200 тысяч в год (800 тысяч тонн вывода в космос).

Для сравнения, в прошлом году все человечество вывело в космос менее трех тысяч тонн полезной нагрузки, из которых три четверти пришлось на SpaceX. Получается, в случае реализации Starmind доля компании Маска в выводах значительно вырастет.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Космонавтика
# SpaceX
# космос
# низкоорбитальные космические аппараты
# США
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
09 Окт
Бесплатно
Мухи-кровососки и их интересная эволюция
НАУКА 0+
Москва
Лекция
09 Окт
Бесплатно
Как живется рыбам в пересыхающих водоемах саванн?
НАУКА 0+
Москва
Лекция
09 Окт
Бесплатно
Астеризмы — узоры в небесах
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Экскурсия
09 Окт
Бесплатно
Космические рекорды
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Вселенная биомедицины: от новых знаний к новым стратегиям лечения
НАУКА 0+
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Отчего на Солнце вспышки
НАУКА 0+
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Меню из глубины тысячелетий: новые технологии открывают тайны рациона палеолитических охотников
НАУКА 0+
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Глаз и Солнце
НАУКА 0+
Москва
Лекция
10 Окт
Бесплатно
Эволюция: краткая история развития жизни на Земле
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий

Последние новости:

  1. Три популярных метода криминалистики оказались не такими надежными, как считалось

    9 октября, 11:26

  2. SpaceX рассказала, как будут устроены ее дата-центры на орбите

    9 октября, 10:26

  3. Популярную гипотезу о влиянии бедности на мышление поставили под сомнение

    9 октября, 07:17

  4. Археологи выяснили, как ухаживали за телом знатные китайцы 1300 лет назад

    9 октября, 06:57
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

Сергей Механик
2 минуты назад
Сделать бы эту связь доступной напрямую из смартфона - вот было бы удобно. Думаю, это дело недалекого будущего.

SpaceX рассказала, как будут устроены ее дата-центры на орбите

Наталья Балабанова
40 минут назад
Иван, из Казахстана?

Cobra 600: Германия впервые представила беспилотный перехватчик с ракетой IRIS-T

Наталья Балабанова
41 минута назад
SWAT, А по существу? Или образование не позволяет, его нет🤷🏻.

Cobra 600: Германия впервые представила беспилотный перехватчик с ракетой IRIS-T

Дмитрий Караваев
2 часа назад
По диаметру Юпитер больше Луны в 40 раз. Я не поленился и взял линейку, на экране смартфона луна 1,7 мм а Юпитер 56 мм. Т.о. 56/1,7= 33 почти совпало или не

Вместо Луны

Юрий Багов
4 часа назад
Игорь, не совсем. У "облетчиков" и настоящих летчиков-испытателей разные задачи и абсолютно разное состояние "стенда для испытаний".

Первый построенный в Бразилии Gripen впервые поднялся в воздух

Sergei Romanov
4 часа назад
Вот это уже интереснее обычных фильтров для фото. Особенно любопытно, как нейросеть передаёт мимику и движения. Есть сервисы вроде

Новая китайская нейросеть превращает фотографии людей в реалистичные видео

Сергей Механик
4 часа назад
Ну да, ибупрфен и диклофенак сделают рыб не чувствительным к боли. И тогда начнётся... 😉

Диклофенак и другие лекарства загрязняют в Балтийское море: ученые ищут способ остановить их поток

антилапоть аааа
6 часов назад
Количество зарядных станций для электромобилей в Китае достигло 24 миллиона⁠⁠ Согласно данным Национальной платформы мониторинга и

Tesla получила крупнейший в истории заказ на электрические грузовики

Кирилл Ильичёв
7 часов назад
Наш лучший робот - это тело под бояркой, дешево и сердито, можно толкать на экспорт 😅😅😅

Рейтинг стран с наибольшей плотностью промышленных роботов

Михаил Духонин
7 часов назад
Очень интересно, спасибо!

У белого карлика впервые нашли кандидата в планету второго поколения

Виктор Цветков
10 часов назад
Хочу посмотреть на их плазменный меч длиной в километр. Даа.. не мешки ворочать. Также и на их мечи в космосе, длиной хотя бы пару метров, тоже было

Физики научили лазерный «меч» передавать радиосигналы

Иван Колупаев
11 часов назад
Женя, ну это как в том анекдоте ---------------------- - Какую машину ты себе покупаешь? - Беру УАЗ. - "Патриот"? - Да нет, просто денег на нормальный джип нет.

Карта: экономики, сильнее всего зависящие от торговли с США

Sergei Romanov
12 часов назад
Мне кажется, самое интересное здесь — насколько точнее ИИ стал понимать, что именно ты хочешь получить. Особенно это заметно на сложных запросах.

Можно добавлять текст и создавать детальные изображения: новая Midjourney V6 стала доступна пользователям

Sergei Romanov
12 часов назад
Честно говоря, за развитием ИИ-видео уже не успеваешь следить. Только привыкаешь к одному сервису, а уже появляется что-то новое. Можно посмотреть

Почему OpenAI закрывает Sora и что будет с ИИ-видео дальше

Александр Березин
17 часов назад
Dmitriy, а что неприятного в примере Шестидневной войны, простите?

Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики

Александр Березин
17 часов назад
Dmitriy, "Это банальная тавтология, самое простое аналитическое суждение, которое не прибавляет знания." Как и та моя фраза из новости. что вы

Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики

Женя Лоза
18 часов назад
Роман, Не завидуйте.

Карта: экономики, сильнее всего зависящие от торговли с США

Женя Лоза
18 часов назад
Иван, В рейтинге по продажам лидирует российская Лада!!!! Это Granta,Niva Legend,Niva Travel,а уж потом китаец,печалька для вас? Представляете,а китайские

Карта: экономики, сильнее всего зависящие от торговли с США

Женя Лоза
18 часов назад
Роман, Представляете,не больше зависим от Китая,чем та же сша, и европа, в американских и немецких автомобилях,почти все

Карта: экономики, сильнее всего зависящие от торговли с США

Dmitriy Dorian
18 часов назад
Александр, "превентивный удар -- не начало войны" Где-то в исторических хрониках подобное обоснование начала военных действий я уже встречал. Вы,

Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики

Самые обсуждаемые