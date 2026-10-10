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Связь творчества с психическими проблемами обнаружили у художников

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Творческие профессии часто объединяют в одну группу, когда изучают их связь с психическим здоровьем. Однако исследование почти 15 тысяч шведских близнецов показало, что художественные достижения чаще сочетались с психическими проблемами, а научные —нет.

Психология
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Винсент Ван Гог. «Автопортрет с перевязанным ухом и трубкой», 1889 год
Винсент Ван Гог. «Автопортрет с перевязанным ухом и трубкой», 1889 год / © Wikimedia Commons

Представление о безумстве творчески одаренных людей давно укоренилось в обществе. Достаточно вспомнить биографии Ван Гога или Вирджинии Вулф. Но отдельные люди не показывают, насколько такая связь характерна для творческих людей в целом.

Кроме того, исследование лишь описало статистические закономерности. Художественные достижения не означают наличия медицинского диагноза, а отсутствие общей положительной связи у научного творчества не говорит о том, что ученые защищены от психических расстройств.

Ученые давно пытаются проверить эту идею на больших выборках, и результаты получаются неоднозначными. В 2013 году выяснилось, что творческие профессии в целом не сопровождаются повышенной вероятностью большинства изученных расстройств, хотя для писателей и биполярного расстройства обнаружили отдельные связи.

Спорным остается и сам термин «творчество». За ним могут стоять профессия, признанные достижения, способность придумывать необычные решения или готовность пробовать новое. Поэтому сравнение только художников и всех остальных, как это было в науке ранее, смешивает разные качества, а наблюдаемая связь еще не позволяет заключить, что занятия искусством вызывают болезнь или что она делает человека талантливее.

Международный коллектив ученых проанализировал данные опросов и исследований 14 658 шведских близнецов. Специалисты учли художественные и научные достижения, профессию, открытость новому опыту и способность находить разные решения задачи. Психическое состояние оценивали по ответам участников и медицинским диагнозам, а сравнение близнецов помогало учитывать общие гены и семейную среду. Результаты исследования опубликовали в журнале Molecular Psychiatry.

Результаты показали, что область творчества оказывает существенное влияние на психические проблемы. Художественные достижения и открытость новому чаще сочетались с психическими проблемами, включая депрессивные и тревожные расстройства. Для научного творчества и деятельности в области науки связи преимущественно отсутствовали или были обратными.

Отдельно выделялась связь депрессивных симптомов с последующей открытостью новому опыту. Она сохранялась у обоих близнецов. Исследователи допустили причинное влияние, однако открытость — это характеристика личности. Значит, она не может доказать, что депрессия улучшает художественные способности или помогает создавать выдающиеся произведения.

Отметим, что часть показателей основана на самоотчетах, диагнозы отражают обращение за медицинской помощью, а результаты получены на шведской выборке взрослых людей. Кроме того, ослабление связи внутри близнецовых пар само по себе не исключает причинность. В таком анализе меньше участников и труднее выявить небольшой эффект.

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Андрей Серегин
Андрей Серегин
195 статей
Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.
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Психология
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# психологические проблемы
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