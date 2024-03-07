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НИУ ВШЭ
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Приверженность здоровому образу жизни в России оказалась зависящей от региона

4.4

Экономисты НИУ ВШЭ оценили влияние курения, употребления алкоголя и занятий спортом на ожидаемую продолжительность жизни жителей России. Выяснилось, что эти показатели имеют существенные региональные различия, поэтому в каждом регионе стимулирование здорового образа жизни должно учитывать свои особенности.

НИУ ВШЭ
# ЗОЖ
# курение
# продолжительность жизни
# регионы
# Россия
# этанол
Приверженность здоровому образу жизни в России оказалась зависящей от региона
Приверженность здоровому образу жизни в России оказалась зависящей от региона / © Getty images

Статья опубликована в журнале Public Health. Ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) — один из наиболее важных показателей здоровья населения, который учитывается в государственной политике. Однако в России до сих пор не проводились масштабные исследования, которые помогли бы понять, что влияет на этот показатель.

Исследователи факультета экономических наук НИУ ВШЭ проанализировали на официальных данных Росстата, как курение, употребление алкоголя и занятия спортом влияют на ОПЖ граждан России. Это исследование — первая попытка количественной оценки влияния сразу нескольких важных факторов образа жизни населения на ожидаемую продолжительность жизни мужчин и женщин в регионах России.

Анализ данных показывает, что в российских регионах показатели продолжительности жизни сильно различаются. Так, в 2019 году жители Москвы и Санкт-Петербурга могли рассчитывать прожить 78,4 и 76,3 года соответственно, а вот продолжительность жизни жителей Чукотки составила 68,1 года. Помимо обеих столиц, высокий показатель ОПЖ выявлен в Карачаево-Черкесской, Кабардино-Балкарской республиках и Северной Осетии — Алании.

Ученые использовали в расчетах доли курящих мужчин и женщин, а также доли мужчин и женщин, регулярно занимающихся спортом (не менее двух раз в неделю), по регионам. Потребление алкоголя оценивали в литрах этанола на душу взрослого населения в регионе за календарный год.

Также учитывали показатель доли населения, потребляющего алкоголь. В качестве контрольных факторов использовали экономические переменные: реальный доход на душу населения, уровень безработицы, долю городского населения, коэффициент Джини, то есть показатель степени расслоения доходов в обществе, а также переменные, связанные с оказанием медицинской помощи.

Выяснилось, что наиболее низкий уровень потребления алкоголя — в Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках, в Северной Осетии — Алании, а самый высокий — в Магаданской и Сахалинской областях, Республике Коми, Камчатском крае. В целом в 2020 году по сравнению с 2014 годом потребление алкоголя снизилось в 64 из 77 регионов. Доля пьющих варьировалась от 24 до 81 процента взрослого населения, что отражает культурное и религиозное разнообразие российских регионов.

Исследование показало, что в большинстве регионов к 2020 году доли курящих мужчин и женщин несколько снизились. Однако разброс долей курильщиков впечатляет: среди мужчин — от 20 до 70 процентов, среди женщин — от почти нуля до 28 процентов.

При этом доля взрослого населения, занимающегося спортом, продемонстрировала положительную динамику: с 2014 по 2020 год она увеличилась в 69 регионах. Однако и в этом случае ученые наблюдали чрезвычайно широкий разброс региональных показателей вовлеченности в спорт: от двух до 38 процентов для женщин и от трех до 53 процентов для мужчин. Спорт наиболее популярен в Мурманской области, Чечне, Дагестане, на Сахалине. В этих регионах 25–45 процентов жителей регулярно посещают секции и клубы.

«То, что алкоголь и курение негативно влияют на продолжительность жизни, а регулярные занятия спортом, наоборот, положительно связаны с этим показателем, — не новость. А вот тот факт, что регионы существенно различаются по степени приверженности здоровому образу жизни, — важный фактор, который должен учитываться при планировании государственной политики в области здравоохранения, физкультуры и спорта. Эта политика должна корректироваться в зависимости от остроты проблемы в том или ином регионе», — комментирует один из авторов статьи, доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Людмила Засимова.

Выяснилось, что доход на душу населения незначительно влияет на ОПЖ, в то время как уровень неравенства доходов, измеряемый с помощью коэффициента Джини, вносит существенный отрицательный вклад в этот показатель. Это согласуется с результатами ряда предыдущих исследований, в которых неравенство доходов выступало важным фактором, способствующим снижению уровня здоровья.

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НИУ ВШЭ
286 статей
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» — один из крупнейших и самых востребованных вузов России. В университете учится 54 тысячи студентов и работает почти 4,5 тысячи учёных и преподавателей. НИУ ВШЭ ведёт фундаментальные и прикладные исследования в области социально-экономических, гуманитарных, юридических, инженерных, компьютерных, физико-математических наук, а также креативных индустрий. В университете действуют 47 центров превосходства, или международных лабораторий. Вышка объединяет ведущих мировых исследователей в области изучения мозга, нейротехнологий, биоинформатики и искусственного интеллекта. Университет входит в первую группу программы «Приоритет-2030» в направлении «Исследовательское лидерство». Кампусы НИУ ВШЭ расположены в четырех городах — Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми, а также в цифровом пространстве — «Вышка Онлайн».
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# ЗОЖ
# курение
# продолжительность жизни
# регионы
# Россия
# этанол
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РНФ
# Каспийское море
# озеро
# палеоклимат
# уровень воды
# Хвалынская трансгрессия
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