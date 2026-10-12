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Китайский вокзал высокоскоростных поездов установил мировой рекорд, обслужив миллион пассажиров за сутки

В этом году рекордный спрос во время празднования Национального дня — годовщины основания Китайской Народной Республики в 1949 году — потребовал соответствующих масштабов перевозок: один из крупнейших железнодорожных узлов страны, Южный вокзал Гуанчжоу, установил новый рекорд, обслужив за один день миллион пассажиров.

Пассажиропоток в Китае / © SCMP

По данным издания South China Morning Post, 1 октября интервал между отправлениями высокоскоростных поездов на Южном вокзале Гуанчжоу в пиковые периоды сокращался до 40 секунд. Иными словами, каждые две минуты прибывали три новых поезда, готовых принять пассажиров.

Всего за сутки вокзал, по имеющимся данным, обслужил 1252 поезда. Это более 52 составов в час в среднем за 24 часа. Для сравнения: на чрезвычайно загруженном участке Токайдо японской сети синкансэн в периоды пикового спроса интервалы между поездами могут сокращаться примерно до трех минут. Это соответствует приблизительно 480 поездам в сутки, или 20 высокоскоростным составам в час.

Рекорд установили не только в Гуанчжоу. В целом 1 октября китайская железнодорожная сеть обслужила беспрецедентные 25,2 миллиона пассажирских поездок за сутки.

Государственная железнодорожная корпорация China State Railway Group ожидала рекордных 284 миллионов пассажирских поездок в период с конца сентября до начала октября. На этот раз празднование Национального дня совпало по времени с необычно поздним Праздником середины осени — еще одним важным праздником в КНР. Совпадение праздничных периодов дополнительно увеличило спрос на железнодорожные перевозки.

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