Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
Олег Гончар
Рейтинг: +3570
Посты: 2639
8

Китайский вокзал высокоскоростных поездов установил мировой рекорд, обслужив миллион пассажиров за сутки

В этом году рекордный спрос во время празднования Национального дня — годовщины основания Китайской Народной Республики в 1949 году — потребовал соответствующих масштабов перевозок: один из крупнейших железнодорожных узлов страны, Южный вокзал Гуанчжоу, установил новый рекорд, обслужив за один день миллион пассажиров.

Сообщество
# #транспорт
# железная дорога
# Китай
# рекорды
# технологии
Пассажиропоток в Китае / © SCMP
Пассажиропоток в Китае / © SCMP

По данным издания South China Morning Post, 1 октября интервал между отправлениями высокоскоростных поездов на Южном вокзале Гуанчжоу в пиковые периоды сокращался до 40 секунд. Иными словами, каждые две минуты прибывали три новых поезда, готовых принять пассажиров.

Всего за сутки вокзал, по имеющимся данным, обслужил 1252 поезда. Это более 52 составов в час в среднем за 24 часа. Для сравнения: на чрезвычайно загруженном участке Токайдо японской сети синкансэн в периоды пикового спроса интервалы между поездами могут сокращаться примерно до трех минут. Это соответствует приблизительно 480 поездам в сутки, или 20 высокоскоростным составам в час.

Рекорд установили не только в Гуанчжоу. В целом 1 октября китайская железнодорожная сеть обслужила беспрецедентные 25,2 миллиона пассажирских поездок за сутки.

Государственная железнодорожная корпорация China State Railway Group ожидала рекордных 284 миллионов пассажирских поездок в период с конца сентября до начала октября. На этот раз празднование Национального дня совпало по времени с необычно поздним Праздником середины осени — еще одним важным праздником в КНР. Совпадение праздничных периодов дополнительно увеличило спрос на железнодорожные перевозки.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Сообщество
# #транспорт
# железная дорога
# Китай
# рекорды
# технологии
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Написать комментарий
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Астрономия: небесные координаты
Политехнический музей
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Магнитоэнцефалография: как услышать шепот мозга?
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
14 Окт
500
Столкновение галактик — катастрофа или путь эволюции?
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Окт
1200
Осины в метели
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Окт
800
Юбилей двух ледяных гигантов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Окт
Бесплатно
Природоподобная технология в сельском хозяйстве: аквапоника
Политехнический музей
Москва
Лекция
15 Окт
Бесплатно
Прогулка по зоопарку Итатиба в Сан-Паулу (Бразилия)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
16 Окт
900
Что такое средневековая музыка, когда она была и какой может быть
Центр «Архэ»
Онлайн
Конференция
17 Окт
Бесплатно
Открывая космос
Геоскан
Москва
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Биологи выявили рост численности пчел в зоне эвакуации на «Фукусиме»

    12 октября, 08:39

  2. Астрономы нашли два быстро вращающихся астероида и рассчитали, что удерживает их от разрушения

    11 октября, 14:31

  3. Биологи «заглянули» в геном 194-летней черепахи и нашли возможный ключ к ее долголетию

    10 октября, 13:01

  4. Связь творчества с психическими проблемами обнаружили у художников

    10 октября, 12:23
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

ArtemITuser .
4 минуты назад
Интересно...

Амазонский паук сам притворился зомбирующим пауков грибом

Орионид отстал
54 минуты назад
Я знаю одно условие: деньги. За это даже умирать уходят или расплачиваться конецностями.

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Дмитрий Караваев
5 часов назад
Александр, ах, да. Просто ядерный реактор. Просто плутоний, просто уран. Частная кампания все это покупает и самое главное знает что с этим делать.

Американские военные протестируют ядерный реактор для космоса

Иван Колупаев
7 часов назад
Дмитрий, да они просто перестали летать там где стоят эти лазеры. Их ведь всего несколько а участок который прикрывает такая установка ограничен

Военные США сообщили о 75-процентном падении активности дронов после развертывания боевых лазеров

Оливер Хевисайд
10 часов назад
Нда, уж... Я такого нарисую пачку. Где снимки?)

«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

Дмитрий Филимонов
11 часов назад
Самый эффективный способ улавливания CO2: покупаем месторождения угля, нефти, газа и не разрабатываем их

В Европе запустили крупнейшую установку по улавливанию CO₂ и первую полную трансграничную цепочку его захоронения

Александр Березин
11 часов назад
Дмитрий, никак -- ведь в новости выше слова нет про термояд.

Американские военные протестируют ядерный реактор для космоса

DivineCats Stories
11 часов назад
Артем, зачем бумагу портить и жопу тоже

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

DivineCats Stories
12 часов назад
Нет, я понимаю почему Москву не добавили, политизированность, все дела (и я не ура патриот, но всё равно смеюсь) Но как так тут не попали города

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

Nikita Lazarenko
12 часов назад
Я вот делаю вот такие керамические стаканы Я сумасшедший?)))

Связь творчества с психическими проблемами обнаружили у художников

Дмитрий Караваев
12 часов назад
Частная компания и термояд. Блин как у них это сочетается?

Американские военные протестируют ядерный реактор для космоса

Александр Миронов
13 часов назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста. Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Медики выяснили, какие анализы крови действительно нужно сдавать натощак

Александр Миронов
13 часов назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста.. Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Морская лилия подсказала ученым конструкцию подводного робота с двумя приводами

Александр Миронов
13 часов назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Связь творчества с психическими проблемами обнаружили у художников

Александр Миронов
13 часов назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Военная медицина Древнего Рима: как лечили раненых легионеров

Александр Миронов
13 часов назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста. Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Рейтинг: самые инновационные страны в 2026 году

Александр Миронов
13 часов назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста.. Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Башня Джидда вошла в топ-15 высочайших зданий мира, хотя строительство еще не завершено

Александр Миронов
13 часов назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Инфографика: как соотносятся экономики стран БРИКС и «Большой семерки» по номинальному ВВП

Александр Миронов
13 часов назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

Самые обсуждаемые