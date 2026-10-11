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Roman Markin
Roman Markin
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Амазонский паук сам притворился зомбирующим пауков грибом

Новый вид Taczanowskia waska выглядит так, словно его тело проросло грибом. Однако необычные выросты принадлежат самому пауку. Исследователи предполагают, что такая маскировка помогает ему скрываться от хищников или незаметно подбираться к добыче.

Сообщество
# Амазония
# биология
# грибы
# маскировка
# мимикрия
# новый вид
# пауки
# эволюция
# Эквадор
Паук Taczanowskia waska с выростами, напоминающими грибные структуры / © David R. Díaz-Guevara
Паук Taczanowskia waska с выростами, напоминающими грибные структуры / © David R. Díaz-Guevara

Под листом в эквадорской Амазонии натуралисты заметили то, что сначала приняли за паука, погибшего от грибной инфекции. Светлое тело и длинные желтоватые выросты напоминали картину, знакомую по насекомым и паукообразным, пораженным паразитическими грибами. Необычный объект почти не двигался. Однако при прикосновении оказалось, что перед наблюдателями живой паук, а похожие на гриб образования — часть его собственного тела.

Вид получил название Taczanowskia waska. Его описание вышло в журнале Zootaxa 26 февраля 2026 года. Авторы работы — Давид Диас-Гевара, Александр Гриффин Бентли и Надин Дюперре. Они связали необычный облик паука с возможным подражанием грибам рода Gibellula, которые действительно паразитируют на пауках. Это более точная параллель, чем общее сравнение с любыми «зомби-грибами».

«Лишь прикоснувшись к ней, исследователи поняли, что перед ними живое животное».

Сообщение Национального института биоразнообразия Эквадора о находке, перевод с испанского.

Как уточнил институт INABIO 30 марта, паука наблюдали в резервате Васка в районе Мера, провинция Пастаса. Эта территория входит в природный коридор Льянганатес — Сангай. Впечатление грибной инфекции создают сразу несколько признаков: кремовая окраска, удлиненные выступы и неподвижная поза на нижней стороне листа. Они действуют вместе, складываясь в узнаваемый силуэт.

Для такого сходства исследователи рассматривают два объяснения. Первое — защитная мимикрия: потенциальному хищнику паук может показаться зараженным и непривлекательным. Второе — агрессивная мимикрия, при которой облик помогает охотнику оставаться нераспознанным для добычи. Эти варианты не обязательно исключают друг друга. Но пока они остаются рабочими гипотезами: в публикации не показано, что хищники экспериментально выбирают обычного паука и избегают именно этого.

Проверять функцию такой внешности сложнее, чем заметить само сходство. Наблюдатель-человек видит «гриб», но зрительная система птицы, насекомого или другого паука может оценивать объект иначе. Для убедительного опыта пришлось бы сравнить реакцию предполагаемых врагов и жертв на разные варианты облика, сохранив остальные условия. Важно также отделить действие окраски от формы выростов и привычки замирать: каждый из этих признаков может вносить собственный вклад.

Новый вид относится к семейству Araneidae, знаменитому круговыми ловчими сетями. Однако принадлежность к этому семейству не означает, что каждый его представитель обязан охотиться на классической паутине-колесе. У описанного паука удлиненные передние ноги помогают захватывать небольших беспозвоночных вблизи. Сочетание неподвижного ожидания и необычной формы тела делает гипотезу охотничьей маскировки особенно интересной для последующих наблюдений.

У истории оказалось и музейное продолжение. Сопоставив находку с коллекционными материалами, специалисты отнесли к тому же виду образец из Боливии, собранный еще в 1903 году. Получается, животное попало в научную коллекцию более века назад, но его видовая самостоятельность оставалась нераспознанной. Старые сборы в таком случае становятся независимой подсказкой: вид может быть распространен шире места, где его впервые удалось подробно наблюдать живым.

В исследовании помогли и современные наблюдения натуралистов, в том числе материалы iNaturalist. Фотография не заменяет изучение образца и диагностических признаков, зато способна обратить внимание специалистов на необычное животное и показать его естественную позу. Музейный экземпляр сохраняет анатомические детали, а полевой снимок — связь с листом, освещением и поведением. Вместе эти источники рассказывают больше, чем каждый по отдельности.

Находка расширяет представления о том, что может служить образцом для мимикрии. Обычно обсуждают подражание листьям, веткам, опасным животным или несъедобным видам. Здесь возможным образцом стала целая сцена — паук, пораженный грибом. Ученые уже описали организм, который создает такой эффект. Теперь предстоит выяснить, кто в лесу распознает этот образ, кого он вводит в заблуждение и какое преимущество в итоге получает его живой носитель.

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Сообщество
# Амазония
# биология
# грибы
# маскировка
# мимикрия
# новый вид
# пауки
# эволюция
# Эквадор
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