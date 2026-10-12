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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
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Случайная фотография помогла описать новый вид гигантской кувшинки

Ранее неизвестный вид гигантской кувшинки, настолько крупной, что ее можно увидеть даже из космоса, удалось обнаружить благодаря случайно опубликованному фото в соцсетях.

Сообщество
# ботаника
# открытия
# природа
# растения
# фотографии
Случайная фотография помогла описать новый вид гигантской кувшинки / © Carlos Magdalena / Royal Botanic Gardens, Kew
Случайная фотография помогла описать новый вид гигантской кувшинки / © Carlos Magdalena / Royal Botanic Gardens, Kew

Пять лет назад Джеремайя Харрис поделился фотографией, на которой он плавает среди нескольких гигантских кувшинок в реке Инирида в колумбийском департаменте Гуайния. Тогда Харрис не подозревал, насколько важным окажется его снимок. В подписи к фотографии американец, владеющий питомником хищных растений, ошибочно определил кувшинки как Victoria amazonica — более распространенный вид.

Однако фотография привлекла внимание Карлоса Магдалены, специалиста по садоводству и научным исследованиям в области ботаники из Королевских ботанических садов Кью в Лондоне. Он случайно наткнулся на снимок в социальных сетях.

Увидев снимок Харриса, Магдалена «сразу заподозрил», что здесь что-то не так: естественный ареал Victoria amazonica не распространяется на реку Инирида. Ученый предположил, что на фотографии может быть представлен совершенно новый вид гигантской кувшинки.

Как сообщило издание The Guardian, Магдалена связался с Харрисом, чтобы установить точное место съемки. Затем несколько лет он изучал спутниковые снимки, искал финансирование и получал разрешения, необходимые для исследования растения непосредственно в природе.

В конце концов Магдалена присоединился к группе специалистов из ботанического сада Боготы и представителям местных территорий коренных народов. Вместе они отправились в пятидневную экспедицию в глубь колумбийских тропических лесов, чтобы отыскать загадочное растение.

Несколько дней поисков в затопленных джунглях не приносили результата. Наконец водитель подсказал исследователям, где стоит поискать. До вылета домой оставалось всего десять часов, поэтому участники экспедиции ночью отправились на лодке через затопленный лес к небольшому озеру. Там они наконец обнаружили популяцию гигантских кувшинок, которые прежде никто не идентифицировал как отдельный вид. Именно такие растения Харрис случайно сфотографировал пятью годами ранее.

В новой научной статье, опубликованной в журнале Phytotaxa, Магдалена и его коллеги подтвердили, что обнаруженное растение представляет собой новый для науки вид. Ему дали официальное название Victoria colombiana. До этого ученым были известны лишь три других вида гигантских кувшинок. Диаметр их плавающих листьев может достигать двух метров, а сами растения настолько велики, что их можно различить на спутниковых снимках из космоса.

Согласно исследованию, Victoria colombiana уже находится на грани исчезновения. Ученые разрабатывают меры по ее защите. По предварительным оценкам, в дикой природе сохранилось всего от 30 до 50 таких растений. Исследовательская группа намерена официально представить этот вид Международному союзу охраны природы (МСОП) для присвоения ему соответствующего природоохранного статуса.

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Сообщество
# ботаника
# открытия
# природа
# растения
# фотографии
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