Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Случайная фотография помогла описать новый вид гигантской кувшинки
Ранее неизвестный вид гигантской кувшинки, настолько крупной, что ее можно увидеть даже из космоса, удалось обнаружить благодаря случайно опубликованному фото в соцсетях.
Пять лет назад Джеремайя Харрис поделился фотографией, на которой он плавает среди нескольких гигантских кувшинок в реке Инирида в колумбийском департаменте Гуайния. Тогда Харрис не подозревал, насколько важным окажется его снимок. В подписи к фотографии американец, владеющий питомником хищных растений, ошибочно определил кувшинки как Victoria amazonica — более распространенный вид.
Однако фотография привлекла внимание Карлоса Магдалены, специалиста по садоводству и научным исследованиям в области ботаники из Королевских ботанических садов Кью в Лондоне. Он случайно наткнулся на снимок в социальных сетях.
Увидев снимок Харриса, Магдалена «сразу заподозрил», что здесь что-то не так: естественный ареал Victoria amazonica не распространяется на реку Инирида. Ученый предположил, что на фотографии может быть представлен совершенно новый вид гигантской кувшинки.
Как сообщило издание The Guardian, Магдалена связался с Харрисом, чтобы установить точное место съемки. Затем несколько лет он изучал спутниковые снимки, искал финансирование и получал разрешения, необходимые для исследования растения непосредственно в природе.
В конце концов Магдалена присоединился к группе специалистов из ботанического сада Боготы и представителям местных территорий коренных народов. Вместе они отправились в пятидневную экспедицию в глубь колумбийских тропических лесов, чтобы отыскать загадочное растение.
Несколько дней поисков в затопленных джунглях не приносили результата. Наконец водитель подсказал исследователям, где стоит поискать. До вылета домой оставалось всего десять часов, поэтому участники экспедиции ночью отправились на лодке через затопленный лес к небольшому озеру. Там они наконец обнаружили популяцию гигантских кувшинок, которые прежде никто не идентифицировал как отдельный вид. Именно такие растения Харрис случайно сфотографировал пятью годами ранее.
В новой научной статье, опубликованной в журнале Phytotaxa, Магдалена и его коллеги подтвердили, что обнаруженное растение представляет собой новый для науки вид. Ему дали официальное название Victoria colombiana. До этого ученым были известны лишь три других вида гигантских кувшинок. Диаметр их плавающих листьев может достигать двух метров, а сами растения настолько велики, что их можно различить на спутниковых снимках из космоса.
Согласно исследованию, Victoria colombiana уже находится на грани исчезновения. Ученые разрабатывают меры по ее защите. По предварительным оценкам, в дикой природе сохранилось всего от 30 до 50 таких растений. Исследовательская группа намерена официально представить этот вид Международному союзу охраны природы (МСОП) для присвоения ему соответствующего природоохранного статуса.
Комментарии
Планетологи давно пытаются разгадать тайну образования самого необычного облака на Марсе, длина которого может достигать примерно двух тысяч километров. Авторы нового исследования сопоставили данные европейского орбитального аппарата Mars Express с компьютерной моделью атмосферы Красной планеты и пришли к выводу, что оно возникает благодаря редкому физическому процессу.
«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа
«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа
Творческие профессии часто объединяют в одну группу, когда изучают их связь с психическим здоровьем. Однако исследование почти 15 тысяч шведских близнецов показало, что художественные достижения чаще сочетались с психическими проблемами, а научные —нет.
Физики впервые обнаружили, что один из самых классических типов сверхпроводников — соединение YbSb₂ — способен нарушать общепринятое правило физики об «обратимости времени». Раньше ученые считали, что подобным странным свойством обладают только редкие и сложные материалы. Это открытие показывает, что необычные квантовые явления могут скрываться и в гораздо более простых сверхпроводящих соединениях.
Планетологи давно пытаются разгадать тайну образования самого необычного облака на Марсе, длина которого может достигать примерно двух тысяч километров. Авторы нового исследования сопоставили данные европейского орбитального аппарата Mars Express с компьютерной моделью атмосферы Красной планеты и пришли к выводу, что оно возникает благодаря редкому физическому процессу.
Творческие профессии часто объединяют в одну группу, когда изучают их связь с психическим здоровьем. Однако исследование почти 15 тысяч шведских близнецов показало, что художественные достижения чаще сочетались с психическими проблемами, а научные —нет.
Новый анализ наблюдений за северной полярной областью Марса заставил ученых пересмотреть представления о составе водяного льда. Выяснилось, что прежние модели заметно искажали одну из его главных характеристик. С учетом этого, местный лед потенциально может быть куда полезнее для персонала будущих марсианских баз.
В большинстве случаев планеты и иные тела, вращающиеся вокруг «нормальных» звезд главной последовательности, формируются достаточно далеко от своих светил, чтобы падать на них. Несмотря на это, теперь астрономы увидели, как красный карлик перетягивает на себя вещество от вращающегося вокруг него объекта. Тот уже делает один оборот вокруг своей звезды меньше, чем за полтора часа, и это время может уменьшаться.
Лауреат Нобелевской премии по экономике выяснил, что бум нейросетей ворует инвестиции у остальной экономики
Дата-центры для нейросетей в последние пару лет стали важнейшим фактором роста западной экономики, а заодно и мировой энергетики. В этом направлении нейросети создали немало новых рабочих мест, хотя и меньше, чем в программировании. Однако у невиданного бума есть и оборотная сторона: нобелевский лауреат Пол Кругман выяснил, что они буквально выдавливают остальные сектора экономики, забирая у них все больше инвестиций.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
9 Января, 2015
Мировые человеческие зоопарки
8 Июня, 2016
Гибель группы Дятлова: наша версия
31 Июля, 2015
Самые странные налоги в мире
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно