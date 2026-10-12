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Михаил Малыгин
Михаил Малыгин
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В США представили новый беспилотник для доставки военных грузов с защитой от дронов

Перевозка военных грузов через районы, находящиеся под обстрелом, подвергает водителей непосредственной опасности. Компании Forterra и Hypercraft представили новую беспилотную внедорожную машину, предназначенную для выполнения таких задач. 

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Razorback / © Hypercraft 
Razorback / © Hypercraft 

Платформа объединяет беспилотную наземную машину Razorback компании Hypercraft и систему автономного управления AutoDrive от Forterra. Кроме того, на ней установлена противодроновая турель Edda производства компании 9 Mothers. Таким образом, одна машина сочетает автономную доставку снабжения с возможностью борьбы с беспилотниками.

Razorback — первая полноценная машина, разработанная компанией Hypercraft из города Прово, штат Юта. Изначально предприятие занималось созданием электрических силовых установок для коммерческого транспорта, но затем расширило деятельность, включив в нее оборонные разработки. В начале этого года компания представила Razorback. Длина машины превышает четыре метра, а грузоподъемность достигает 1800 килограммов. По данным Hypercraft, запас хода составляет около 800 километров. Кроме того, машина способна обеспечивать внешнее оборудование электрической мощностью до 38 киловатт.

Конструкция Razorback предусматривает установку сторонних датчиков, радиостанций, вооружения и другого оборудования в зависимости от поставленной задачи. 

Razorback изначально проектировалась с расчетом на автономную работу, что упростило интеграцию системы управления AutoDrive. Кроме того, Razorback получила турель Edda массой около 23 килограммов.  Ее система способна обнаруживать небольшие беспилотники по звуку вращающихся винтов, отслеживает цели с помощью камер и открывает огонь из дробовика. Она предназначена для поражения дронов на расстоянии от 10 до 100 метров.

Совместный проект Forterra и Hypercraft объединяет эти компоненты в одной машине, предназначенной для доставки грузов в условиях, когда маршруты снабжения подвергаются воздействию противника.

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Сообщество
# беспилотники
# война
# оружие
# техника
# технологии
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