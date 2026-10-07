Крокодила из Египта вывели из «чужого» рода спустя 100 лет

Авторы нового исследования заново изучили окаменелости крокодила возрастом 45 миллионов лет, найденные в Египте в прошлом веке, и пришли к выводу, что его ошибочно отнесли к роду Tomistoma. Современные морфологический и филогенетический анализы показали, что находки представляют самостоятельную эволюционную линию — новый род и вид. Крокодила назвали в честь древнеегипетского бога неба и солнца.

В 1920-х годах к востоку от Каира, в районе Гебель-Мокаттам, палеонтологи обнаружили хорошо сохранившийся череп крокодила и другие фрагменты скелета. Остатки нашли в геологической формации эпохи среднего эоцена возрастом 40-45 миллионов лет, сложенной преимущественно из нуммулитового морского известняка.

В 1927 году немецкий зоолог Лоренц Мюллер описал находку как новый вид Tomistoma cairense. Он отнес ее к роду Tomistoma на основе анатомического сходства с современным гавиаловым крокодилом Tomistoma schlegelii.

Позже такая классификация стала вызывать вопросы. Авторы ряда филогенетических исследований показали, что многие ископаемые формы, ранее причисленные к Tomistoma и близким ему группам, на самом деле не относятся к близким родственникам современного Tomistoma schlegelii. Поэтому старое определение рода серьезно искажало представление о разнообразии и эволюции этой группы.

Международный коллектив ученых под руководством Пола Бёрка (Paul Burke) из Шведского музея естественной истории в Стокгольме применил современные методы анализа, включая компьютерную томографию, чтобы заново изучить внутреннее строение черепа Tomistoma cairense и выявить особенности, которые раньше оставались незамеченными.

Сперва исследователи описали имеющиеся образцы, включая череп и фрагменты скелета, сравнивая форму отдельных костей с костями других гавиалоидов (Gavialoidea) — представителей группы, к которой относятся гавиаловый крокодил, гангский гавиал (Gavialis gangeticus) и их древние родственники.

Оказалось, сходство с современным Tomistoma schlegelii, на которое опирался Мюллер в 1927 году, слишком поверхностное. Бёрк и его коллеги реконструировали внутреннюю анатомию черепа Tomistoma cairense, в том числе полость мозга, каналы и систему пневматических пазух, с помощью компьютерной томографии. Этот метод позволил увидеть структуры, которые невозможно изучить без разрушения образцов.

Сохранившейся череп Herugavialis cairensis и особенности, выявленные во время его анализа / © Paul Burke

Затем исследователи провели филогенетический анализ, включив данные о строении черепа в обширную матрицу морфологических признаков крокодилов. Анализ показал, что египетская форма занимает самостоятельное положение среди гавиалоидов и не относится к роду Tomistoma. Ученые описали новый род Herugavialis и новый вид Herugavialis cairensis. Название дали в честь древнеегипетского бога Хора.

Морда у Herugavialis cairensis длинная и узкая: роступ занимал почти 64 процента от общей длины черепа. Однако важнее самих размеров оказались особенности строения отдельных костей. Края глазниц были сильно приподняты и сформированы выступающими участками слезных, предлобных и лобной костей. Например, длина слезной кости вдвое превышала длину предлобной.

Реконструкция полости черепа показала необычно изогнутый эндокаст с характерным тупым выступом. Авторы научной работы отметили, что такой признак у других гавиалоидов ранее не встречали.

В эпоху существования Herugavialis cairensis территория современного Египта сильно отличалась от нынешней. Значительную часть региона покрывали мелководные моря, в которых обитали как минимум еще два представителя Gavialoidea. Речь идет о Eogavialis africanum и Paratomistoma courti.

Команда Бёрка провела дополнительный филогенетический анализ и выяснила, что Herugavialis cairensis, Eogavialis africanum и Paratomistoma courti имели ряд морфологических различий и находились далеко друг от друга на филогенетическом дереве. Таким образом, на территории Египта примерно в одно время сосуществовали несколько самостоятельных эволюционных линий гавиалоидов.

Древние крокодилы исчезли из Средиземноморского региона примерно шесть миллионов лет назад. Исследователи связывают это с полным или частичным высыханием Средиземного моря во время Мессинского кризиса солености, который начался приблизительно 5,97 миллионов лет назад и закончился 5,33 миллиона лет назад. Он сопровождался резким сокращением водообмена между Средиземным морем и Атлантическим океаном и сильным обмелением.

Выводы исследователей представлены в журнале Royal Society Open Science.

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Игорь Байдов 659 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.