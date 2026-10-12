8

Человек прямоходящий оказался на 200 тысяч лет древнее, чем считалось

❋ 3.3

Новые ископаемые находки из Южной Африки подтвердили, что человек прямоходящий — наш прямой предок — существовал уже два миллиона лет назад. Также ученые раскрыли уникальные детали того, как он приспосабливался к жизни и соперничал с сородичами.

Антропология
# гоминины
# древние люди
# палеоантропология
# человек прямоходящий
# эволюция человека
Окаменелости помогают исследователям восстановить историю эволюции древних людей
Окаменелости помогают исследователям восстановить историю эволюции древних людей / © Brett Eloff

Ученые из Университета Ла-Троба (Австралия) при участии коллег из ЮАР и СШАпроанализировали и описали 18 новых ископаемых останков, найденных в пещере Дримолен — знаменитом археологическом объекте, входящем в список «Колыбель человечества». Ключевой находкой стал фрагмент черепа взрослой особи Homo erectus (образцу присвоили индекс DNH 127) возрастом около двух миллионов лет.

Ранее обнаруженный в том же месте череп DNH 134 принадлежал ребенку двух-четырех лет, что оставляло научные сомнения об анатомии взрослых представителей вида. Новая находка подтвердила, что взрослая особь жила там на 200 тысяч лет раньше, чем известные ископаемые из других регионов мира. Результаты исследования опубликовали в журнале Annals of Human Biology.

Найденные артефакты также позволили больше узнать о жизни парантропов (Paranthropus robustus) — эволюционных соперников нашего предка, которые делили с ним одну территорию. В условиях глобального изменения климата два вида выбрали принципиально разные стратегии выживания.

Парантропы пошли по пути узкой пищевой специализации: за 200 тысяч лет у них увеличились зубы и усилились жевательные мышцы, превратившиеся в мощный механизм для перетирания жесткой растительной пищи. В то же время Homo erectus развил более крупный мозг и уменьшал размеры коренных зубов, что было напрямую связано с переходом на калорийный мясной рацион и активным использованием первых орудий труда.

По мнению исследователей, богатая коллекция окаменелостей из пещеры Дримолен позволила увидеть, как именно изменялся вид на протяжении сотен тысяч лет. Если два миллиона лет назад парантропы превосходили Homo erectus по численности более чем 10 к одному, а наши прямые предки выглядели аутсайдерами с минимальными шансами на выживание, то в итоге именно поведенческая гибкость и универсальность Homo erectus обеспечили нашему роду абсолютную победу в эволюционной гонке.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.
Марк Чернов
Марк Чернов
168 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
Показать больше
Антропология
# гоминины
# древние люди
# палеоантропология
# человек прямоходящий
# эволюция человека
Подписывайтесь на нас в Telegram, Дзен и в последнюю очередь на VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Астрономия: небесные координаты
Политехнический музей
Москва
Лекция
12 Окт
Бесплатно
Магнитоэнцефалография: как услышать шепот мозга?
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
14 Окт
500
Столкновение галактик — катастрофа или путь эволюции?
Московский Планетарий
Москва
Лекция
14 Окт
1200
Осины в метели
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
14 Окт
800
Юбилей двух ледяных гигантов
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
15 Окт
Бесплатно
Природоподобная технология в сельском хозяйстве: аквапоника
Политехнический музей
Москва
Лекция
15 Окт
Бесплатно
Прогулка по зоопарку Итатиба в Сан-Паулу (Бразилия)
Московский зоопарк
Москва
Лекция
16 Окт
900
Что такое средневековая музыка, когда она была и какой может быть
Центр «Архэ»
Онлайн
Конференция
17 Окт
Бесплатно
Открывая космос
Геоскан
Москва
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Человек прямоходящий оказался на 200 тысяч лет древнее, чем считалось

    12 октября, 09:02

  2. Биологи выявили рост численности пчел в зоне эвакуации на «Фукусиме»

    12 октября, 08:39

  3. Астрономы нашли два быстро вращающихся астероида и рассчитали, что удерживает их от разрушения

    11 октября, 14:31

  4. Биологи «заглянули» в геном 194-летней черепахи и нашли возможный ключ к ее долголетию

    10 октября, 13:01
Выбор редакции

Крупнейший в истории объект на орбите: сможет ли Starship высадить астронавтов на Луне через два года?

29 сентября, 10:04

Последние комментарии

ArtemITuser .
4 минуты назад
Будем надеяться, успеют спасти. Спасибо за интересную статью!

Случайная фотография помогла описать новый вид гигантской кувшинки

ArtemITuser .
11 минут назад
Интересно...

Амазонский паук сам притворился зомбирующим пауков грибом

Орионид отстал
1 час назад
Я знаю одно условие: деньги. За это даже умирать уходят или расплачиваться конецностями.

В Китае назвали три условия для постоянного присутствия людей на Марсе

Дмитрий Караваев
5 часов назад
Александр, ах, да. Просто ядерный реактор. Просто плутоний, просто уран. Частная кампания все это покупает и самое главное знает что с этим делать.

Американские военные протестируют ядерный реактор для космоса

Иван Колупаев
7 часов назад
Дмитрий, да они просто перестали летать там где стоят эти лазеры. Их ведь всего несколько а участок который прикрывает такая установка ограничен

Военные США сообщили о 75-процентном падении активности дронов после развертывания боевых лазеров

Оливер Хевисайд
10 часов назад
Нда, уж... Я такого нарисую пачку. Где снимки?)

«Роскосмос» показал первую художественную визуализацию снимков российского космического рентгеновского телескопа

Дмитрий Филимонов
11 часов назад
Самый эффективный способ улавливания CO2: покупаем месторождения угля, нефти, газа и не разрабатываем их

В Европе запустили крупнейшую установку по улавливанию CO₂ и первую полную трансграничную цепочку его захоронения

Александр Березин
12 часов назад
Дмитрий, никак -- ведь в новости выше слова нет про термояд.

Американские военные протестируют ядерный реактор для космоса

DivineCats Stories
12 часов назад
Артем, зачем бумагу портить и жопу тоже

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

DivineCats Stories
12 часов назад
Нет, я понимаю почему Москву не добавили, политизированность, все дела (и я не ура патриот, но всё равно смеюсь) Но как так тут не попали города

Рейтинг: лучшие города мира по качеству жизни в 2026 году

Nikita Lazarenko
12 часов назад
Я вот делаю вот такие керамические стаканы Я сумасшедший?)))

Связь творчества с психическими проблемами обнаружили у художников

Дмитрий Караваев
12 часов назад
Частная компания и термояд. Блин как у них это сочетается?

Американские военные протестируют ядерный реактор для космоса

Александр Миронов
13 часов назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста. Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Медики выяснили, какие анализы крови действительно нужно сдавать натощак

Александр Миронов
13 часов назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста.. Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Морская лилия подсказала ученым конструкцию подводного робота с двумя приводами

Александр Миронов
13 часов назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Связь творчества с психическими проблемами обнаружили у художников

Александр Миронов
13 часов назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Военная медицина Древнего Рима: как лечили раненых легионеров

Александр Миронов
13 часов назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста. Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Рейтинг: самые инновационные страны в 2026 году

Александр Миронов
13 часов назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста.. Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Башня Джидда вошла в топ-15 высочайших зданий мира, хотя строительство еще не завершено

Александр Миронов
13 часов назад
Здpавствyйтe. Извинитe, чтo пишy здeсь, нo бoльшe нeгдe. Пpoшy Вас o пoмoщи, пoмoгитe, пoжалyйста... Сeйчас ищy любyю pабoтy, нo пoка ничeгo нe нахoдится. Гoтoв на любyю

Инфографика: как соотносятся экономики стран БРИКС и «Большой семерки» по номинальному ВВП

Самые обсуждаемые