Человек прямоходящий оказался на 200 тысяч лет древнее, чем считалось

Новые ископаемые находки из Южной Африки подтвердили, что человек прямоходящий — наш прямой предок — существовал уже два миллиона лет назад. Также ученые раскрыли уникальные детали того, как он приспосабливался к жизни и соперничал с сородичами.

Ученые из Университета Ла-Троба (Австралия) при участии коллег из ЮАР и СШАпроанализировали и описали 18 новых ископаемых останков, найденных в пещере Дримолен — знаменитом археологическом объекте, входящем в список «Колыбель человечества». Ключевой находкой стал фрагмент черепа взрослой особи Homo erectus (образцу присвоили индекс DNH 127) возрастом около двух миллионов лет.

Ранее обнаруженный в том же месте череп DNH 134 принадлежал ребенку двух-четырех лет, что оставляло научные сомнения об анатомии взрослых представителей вида. Новая находка подтвердила, что взрослая особь жила там на 200 тысяч лет раньше, чем известные ископаемые из других регионов мира. Результаты исследования опубликовали в журнале Annals of Human Biology.

Найденные артефакты также позволили больше узнать о жизни парантропов (Paranthropus robustus) — эволюционных соперников нашего предка, которые делили с ним одну территорию. В условиях глобального изменения климата два вида выбрали принципиально разные стратегии выживания.

Парантропы пошли по пути узкой пищевой специализации: за 200 тысяч лет у них увеличились зубы и усилились жевательные мышцы, превратившиеся в мощный механизм для перетирания жесткой растительной пищи. В то же время Homo erectus развил более крупный мозг и уменьшал размеры коренных зубов, что было напрямую связано с переходом на калорийный мясной рацион и активным использованием первых орудий труда.

По мнению исследователей, богатая коллекция окаменелостей из пещеры Дримолен позволила увидеть, как именно изменялся вид на протяжении сотен тысяч лет. Если два миллиона лет назад парантропы превосходили Homo erectus по численности более чем 10 к одному, а наши прямые предки выглядели аутсайдерами с минимальными шансами на выживание, то в итоге именно поведенческая гибкость и универсальность Homo erectus обеспечили нашему роду абсолютную победу в эволюционной гонке.

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