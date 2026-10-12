Биологи выявили рост численности пчел в зоне эвакуации на «Фукусиме»

После аварии на АЭС «Фукусима-1» часть сельскохозяйственных земель на годы осталась без ухода, и исследователи проверили, как это сказалось на местных опылителях. На участках в зонах эвакуации они обнаружили больше некоторых пчел, но связали это с изменением землепользования, а не с пользой радиации.

После аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году жителей нескольких муниципалитетов эвакуировали, а сельскохозяйственные земли и поселки на годы остались без обычного ухода. Это позволило изучить, как сокращение человеческой активности влияет на насекомых и опыление.

Последствия тяжелых аварий всегда сложны и неоднозначны. Заброшенные поля зарастают травой и кустарником, меняя среду обитания насекомых. При этом оценить эффект таких перемен всегда очень сложно, поскольку контрольных измерений до катастроф, люди как правило не делают.

В случае с Фукусимой, насекомых в данном районе уже и изучали, но в новом исследовании ученые сравнили сразу три типа участков: действующие зоны эвакуации, территории, куда жители могли вернуться, и контрольные места, не затронутые эвакуацией. Отмена эвакуации позволила отдельно рассмотреть, что происходит с насекомыми после возвращения людей и возобновления части хозяйственной деятельности. Результаты исследования опубликовал Biodiversity and Conservation.

Ученые исследовали 57 площадок в девяти муниципалитетах восточной части префектуры Фукусима, собрав 545 проб ловушками для летающих насекомых. Они зарегистрировали 18 видов длиннохоботковых пчел, а также несколько групп короткохоботковых пчел и пчел-кукушек. Биологи оценивали не только число пойманных насекомых, но и видовое и функциональное разнообразие сообщества.

Разнообразие длиннохоботковых пчел было выше в бывших зонах эвакуации, чем на контрольных участках. Так, их общая численность превышала контрольную группу и в действующих зонах эвакуации. После отмены эвакуации на некоторых участках выросла также численность короткохоботковых пчел.

Особенно заметным стало увеличение численности малой пчелы-плотника Ceratina flavipes. По оценкам исследователей, в зоне эвакуации ее было более чем в десять раз больше, а в бывшей зоне эвакуации — более чем в пять раз больше, чем на контрольных площадках. Эта пчела устраивает гнезда в стеблях растений. Среди подходящих для нее видов есть мискантус и золотарник, которые активно разрастаются на заброшенных сельскохозяйственных землях.

Тем не менее, следует отметить, что наблюдения начались через четыре года после аварии, поэтому сравнить численность пчел с периодом до эвакуации нельзя. Ученые учитывали прежние особенности ландшафта, но не могли полностью отделить эффект заброшенных земель от других перемен.

Однако можно сказать, что длительное оставление сельскохозяйственных земель может менять сообщества насекомых и иногда создавать условия для отдельных видов пчел. Но такой эффект не обязательно сохранится надолго. Если поля продолжат зарастать и превратятся в более плотные заросли, пчелам, предпочитающим открытые пространства, может стать хуже. Поэтому ученые предлагают продолжать наблюдения.

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Андрей Серегин 196 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.