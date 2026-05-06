Палеонтологи описали второй вид коал, вымерший 30 тысяч лет назад

Когда первые люди пришли на Австралийский континент, там существовало как минимум два вида коал. Один продолжает жить до сих пор, второй исчез примерно 30 тысяч лет назад. Ученые предложили вероятное объяснение, почему это произошло, и описали анатомические особенности представителей вымершего вида.

В мире остался один вид коал — Phascolarctos cinereus. Он обитает преимущественно в эвкалиптовых лесах восточной и юго-восточной частей Австралии.

В конце XIX — начале XX века значительную часть этих животных уничтожил человек, но популяция частично восстановилась, хотя в некоторых районах ее численность остается низкой. Сегодня в перечне угроз коалам называют утрату среды обитания из-за вырубки лесов, болезни, столкновения с автомобилями, а также хищников, завезенных человеком.

Долгое время палеонтологи полагали, что на континенте мог существовать и другой вид коал — на западе страны. В пещерах Западной Австралии находили ископаемые остатки возрастом от 31 до 137 тысяч лет, которые, предположительно, принадлежали другому виду. Однако точно сказать, что речь идет об отдельной группе, специалисты не решались — не хватало хорошо сохранившихся образцов.

За последние 25 лет ситуация в корне изменилась. Появились новые технологии и находки, включая челюсти и черепа, переданные семьей спелеолога Линдси Хэтчера (Lindsay Hatcher), который во время экспедиций в юго-западную часть Австралии обнаружил множество остатков коал.

Один из переданных черепов сохранился особенно хорошо. Его изучение помогло команде палеонтологов под руководством Кенни Травуйона (Kenny Travouillon) из Музея Западной Австралии выявить отличия от современных коал. В результате исследователям пришлось заново проанализировать все имеющиеся в их распоряжении коллекции ископаемых.

Когда Травуйон и его коллеги сравнили черепа и зубы, а также провели несколько анализов, они пришли к выводу, что имеют дело с вымершим видом коалы, получившим название Phascolarctos sulcomaxilliaris. Его представители не были просто западными популяциями современной коалы, а составляли отдельную линию, которая жила в Западной Австралии и исчезла примерно 30 тысяч лет назад.

Так, согласно авторам новой научной работы, у коал из западной части голова была короче, а жевательные мышцы развиты иначе. Животные питались теми же листьями, что и коалы из восточной части, но делали это по-другому. Более крупные зубы и короткая челюсть помогали эффективно измельчать пищу.

Часть черепа и челюсти самки коалы Phascolarctos sulcomaxilliaris из пещеры Фаундейшн / © Helen Ryan, Western Australian Museum

Особое внимание привлекла глубокая борозда на щеке. Она могла быть связана с наличием дополнительных или более развитых мышц лица, то есть указывает на более развитую мускулатуру. Одна из версий гласит, что такая особенность может быть связана с более подвижными или крупными губами, что гипотетически позволяло животному активнее двигать губой и захватывать больше листьев. По другой версии, Phascolarctos sulcomaxilliaris раздувала ноздри и лучше улавливала запах растений на расстоянии.

Современные коалы активно используют обоняние при выборе пищи, но оно не столь острое, как у многих других млекопитающих, что делает вторую гипотезу менее вероятной.

Что касается скелета Phascolarctos sulcomaxilliaris, он отличался от скелета Phascolarctos cinereus более тонкими костями — это, по мнению исследователей, могло означать меньшую ловкость и потенциально ограниченную подвижность. Это позволяет предположить, что животные, скорее всего, реже перемещались между деревьями, в отличие от современных собратьев, и проводили больше времени на одном месте.

Травуйон и его коллеги объяснили, почему могли исчезнуть представители второго вида коал. По словам палеонтологов, Phascolarctos sulcomaxilliaris жил в позднем плейстоцене. Приблизительно 30 тысяч лет назад климат в Западной Австралии стал холоднее и суше, из-за чего стали сокращаться эвкалиптовые леса. Поскольку коалы были тесно связаны с этой средой обитания, вид постепенно исчез.

Специалисты подчеркнули, что Phascolarctos sulcomaxilliaris жили отдельно от Phascolarctos cinereus и не смешивались с ними, их ареал сокращался вместе с лесами. Это было не сиюминутное, а постепенное вымирание из-за утраты среды обитания, длившееся несколько тысяч лет.

Научная работа опубликована в журнале Royal Society Open Science.

Игорь Байдов 550 статей Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.