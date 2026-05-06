Палеонтологи описали второй вид коал, вымерший 30 тысяч лет назад
Когда первые люди пришли на Австралийский континент, там существовало как минимум два вида коал. Один продолжает жить до сих пор, второй исчез примерно 30 тысяч лет назад. Ученые предложили вероятное объяснение, почему это произошло, и описали анатомические особенности представителей вымершего вида.
В мире остался один вид коал — Phascolarctos cinereus. Он обитает преимущественно в эвкалиптовых лесах восточной и юго-восточной частей Австралии.
В конце XIX — начале XX века значительную часть этих животных уничтожил человек, но популяция частично восстановилась, хотя в некоторых районах ее численность остается низкой. Сегодня в перечне угроз коалам называют утрату среды обитания из-за вырубки лесов, болезни, столкновения с автомобилями, а также хищников, завезенных человеком.
Долгое время палеонтологи полагали, что на континенте мог существовать и другой вид коал — на западе страны. В пещерах Западной Австралии находили ископаемые остатки возрастом от 31 до 137 тысяч лет, которые, предположительно, принадлежали другому виду. Однако точно сказать, что речь идет об отдельной группе, специалисты не решались — не хватало хорошо сохранившихся образцов.
За последние 25 лет ситуация в корне изменилась. Появились новые технологии и находки, включая челюсти и черепа, переданные семьей спелеолога Линдси Хэтчера (Lindsay Hatcher), который во время экспедиций в юго-западную часть Австралии обнаружил множество остатков коал.
Один из переданных черепов сохранился особенно хорошо. Его изучение помогло команде палеонтологов под руководством Кенни Травуйона (Kenny Travouillon) из Музея Западной Австралии выявить отличия от современных коал. В результате исследователям пришлось заново проанализировать все имеющиеся в их распоряжении коллекции ископаемых.
Когда Травуйон и его коллеги сравнили черепа и зубы, а также провели несколько анализов, они пришли к выводу, что имеют дело с вымершим видом коалы, получившим название Phascolarctos sulcomaxilliaris. Его представители не были просто западными популяциями современной коалы, а составляли отдельную линию, которая жила в Западной Австралии и исчезла примерно 30 тысяч лет назад.
Так, согласно авторам новой научной работы, у коал из западной части голова была короче, а жевательные мышцы развиты иначе. Животные питались теми же листьями, что и коалы из восточной части, но делали это по-другому. Более крупные зубы и короткая челюсть помогали эффективно измельчать пищу.
Особое внимание привлекла глубокая борозда на щеке. Она могла быть связана с наличием дополнительных или более развитых мышц лица, то есть указывает на более развитую мускулатуру. Одна из версий гласит, что такая особенность может быть связана с более подвижными или крупными губами, что гипотетически позволяло животному активнее двигать губой и захватывать больше листьев. По другой версии, Phascolarctos sulcomaxilliaris раздувала ноздри и лучше улавливала запах растений на расстоянии.
Современные коалы активно используют обоняние при выборе пищи, но оно не столь острое, как у многих других млекопитающих, что делает вторую гипотезу менее вероятной.
Что касается скелета Phascolarctos sulcomaxilliaris, он отличался от скелета Phascolarctos cinereus более тонкими костями — это, по мнению исследователей, могло означать меньшую ловкость и потенциально ограниченную подвижность. Это позволяет предположить, что животные, скорее всего, реже перемещались между деревьями, в отличие от современных собратьев, и проводили больше времени на одном месте.
Травуйон и его коллеги объяснили, почему могли исчезнуть представители второго вида коал. По словам палеонтологов, Phascolarctos sulcomaxilliaris жил в позднем плейстоцене. Приблизительно 30 тысяч лет назад климат в Западной Австралии стал холоднее и суше, из-за чего стали сокращаться эвкалиптовые леса. Поскольку коалы были тесно связаны с этой средой обитания, вид постепенно исчез.
Специалисты подчеркнули, что Phascolarctos sulcomaxilliaris жили отдельно от Phascolarctos cinereus и не смешивались с ними, их ареал сокращался вместе с лесами. Это было не сиюминутное, а постепенное вымирание из-за утраты среды обитания, длившееся несколько тысяч лет.
Научная работа опубликована в журнале Royal Society Open Science.
Ученые нашли убедительное свидетельство того, что Большое Магелланово Облако — одна из ближайших к нам галактик — впервые приближается к Млечному Пути. Это открытие меняет представления о будущем нашей Галактики — от орбит спутников до распределения окружающего газа.
Во времена Екатерины II один из немецких колонистов в России мутировал, из-за чего все его потомки получали раннюю болезнь Альцгеймера. Теперь среди них появился первый, кого она не тронула, — по мнению ученых, благодаря жаре, которой он должен был подвергаться на работе.
Пока одни исследователи, включая российских, отрицают само наличие угрозы микропластика для мозга, другие продолжают собирать данные по этому вопросу. Более того: они даже предложили способ снизить угрозу для мозга за счет фильтрации крови от частиц пластика.
Генетики подтвердили связь нейропсихиатрических расстройств с преимуществами или недостатками интеллекта
Генетика интеллекта сложна и связана с разными психоневрологическими состояниями. Оказалось, то, что повышает эрудицию, может ухудшать способность решать творческие задачи, — и наоборот. Причем паттерны этих связей уникальны для каждого диагноза.
Ученые давно сделали вывод о том, что в поздней Античности монеты перестали представлять собой цену как валюта, однако не было понятно когда именно это произошло. Новое исследование погребения римского воина из бельгийского форта Оденбург показало, в какой момент монеты стали цениться просто весом металла в кошельке.
Полифенолы и другие соединения заваренного кофе в лабораторной модели связывались с ядерным рецептором NR4A1, который участвует в ответе клеток на стресс, воспаление и повреждение. Вещества меняли активность рецептора и тормозили рост опухолевых клеток, а при подавлении рецептора эффект слабел. Ученые предложили молекулярное объяснение части полезных эффектов кофе, но не проверяли их у людей.
В последнее время пуски с российских северных космодромов осуществляют без предварительного уведомления, чего не было в прошлом. Вероятно, дело в недавно упомянутых главой «Роскосмоса» атаках на Плесецк во время пуска. Сегодняшний запуск обеспечил вывод на орбиту космических аппаратов военного назначения.
Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.
Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
13 Октября, 2022
Ижевский стрелок: почему экс-выпускники убивают школьников
27 Июля, 2015
Животные, которые меняют свой пол
27 Января, 2018
На стройках далеких планет
2 Марта, 2016
Год в космосе: 5 сумасшедших фактов
4 Ноября, 2017
Как строят А380
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии