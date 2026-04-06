Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году
Военная мощь часто ассоциируется с передовыми технологиями и вооружением, однако численность личного состава по-прежнему играет важную роль.
Эта инфографика показывает крупнейшие армии мира в 2026 году по общей численности — включая действующие войска, резерв и военизированные формирования. Результаты оказываются неожиданными: страны с относительно небольшими регулярными армиями, такие как Бангладеш и Вьетнам, занимают верхние строчки благодаря масштабным системам резерва.
Данные предоставлены GlobalFirepower (март 2026 года). При этом определения резервных и военизированных сил могут различаться в зависимости от страны.
Бангладеш занимает первое место в мире с общей численностью около семи миллионов человек, несмотря на то, что в действующей армии насчитывается лишь чуть более 200 тысяч военнослужащих. Такой результат почти полностью обеспечен разветвленной сетью военизированных формирований.
Вьетнам придерживается схожей модели, сочетая умеренную по численности регулярную армию с одной из крупнейших систем резерва в мире.
Если учитывать только действующий личный состав, картина существенно меняется. Китай занимает первое место примерно с двумя миллионами военнослужащих, за ним следуют Индия, Россия и США — каждая из этих стран располагает более чем миллионом активных военных.
Это подчеркивает важное различие: общая численность отражает потенциал мобилизации, тогда как численность действующих войск показывает готовность к немедленным действиям.
Высокое место занимает и КНДР, что соответствует ее давнему акценту на военную готовность.
Военная структура значительно варьируется в зависимости от региона. Южная Корея и Тайвань поддерживают крупные резервные силы на фоне геополитической напряженности, особенно в отношениях с соседними соперниками.
В то же время такие страны, как Бразилия и Германия, придерживаются более сбалансированной структуры, сочетая умеренную численность действующих войск с значительными резервами. Особняком стоит Израиль, обладающий высокомобилизованной системой резерва, способной быстро развертываться в кризисных ситуациях.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
23 Июля, 2017
Вопросы читателей (ч. 6)
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии