Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Олег Гончар
6 апреля, 08:56
Рейтинг: +791
Посты: 2385

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году

Военная мощь часто ассоциируется с передовыми технологиями и вооружением, однако численность личного состава по-прежнему играет важную роль.

Рейтинг: крупнейшие армии мира в 2026 году  / © Visual Capitalist
Эта инфографика показывает крупнейшие армии мира в 2026 году по общей численности — включая действующие войска, резерв и военизированные формирования. Результаты оказываются неожиданными: страны с относительно небольшими регулярными армиями, такие как Бангладеш и Вьетнам, занимают верхние строчки благодаря масштабным системам резерва.

Данные предоставлены GlobalFirepower (март 2026 года). При этом определения резервных и военизированных сил могут различаться в зависимости от страны.

Бангладеш занимает первое место в мире с общей численностью около семи миллионов человек, несмотря на то, что в действующей армии насчитывается лишь чуть более 200 тысяч военнослужащих. Такой результат почти полностью обеспечен разветвленной сетью военизированных формирований.

Вьетнам придерживается схожей модели, сочетая умеренную по численности регулярную армию с одной из крупнейших систем резерва в мире. 

Если учитывать только действующий личный состав, картина существенно меняется. Китай занимает первое место примерно с двумя миллионами военнослужащих, за ним следуют Индия, Россия и США — каждая из этих стран располагает более чем миллионом активных военных.

Это подчеркивает важное различие: общая численность отражает потенциал мобилизации, тогда как численность действующих войск показывает готовность к немедленным действиям.

Высокое место занимает и КНДР, что соответствует ее давнему акценту на военную готовность.

Военная структура значительно варьируется в зависимости от региона. Южная Корея и Тайвань поддерживают крупные резервные силы на фоне геополитической напряженности, особенно в отношениях с соседними соперниками.

В то же время такие страны, как Бразилия и Германия, придерживаются более сбалансированной структуры, сочетая умеренную численность действующих войск с значительными резервами. Особняком стоит Израиль, обладающий высокомобилизованной системой резерва, способной быстро развертываться в кризисных ситуациях.

5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
4 апреля, 13:20
Максим Абдулаев

У бактерий нашли тысячи новых систем противовирусного иммунитета

Биоинженеры из MIT обнаружили гены, которые спасают бактерии от вирусов, но структурно не похожи на известные аналоги. Всего удалось найти свыше 5000 потенциальных кандидатов. Лабораторные тесты подтвердили работу 42 новых систем, что значительно расширило список известных механизмов клеточной защиты.

Биология
# бактерии
# иммунитет
# Машинное обучение в химии
3 апреля, 11:12
Максим Абдулаев

Грибы обменялись информацией о поливе водой и мочой

Японские экологи непрерывно измеряли напряжение внутри 37 диких грибов и зафиксировали между ними направленный обмен электрическими сигналами. Локальный полив земли рядом с одним плодовым телом вызвал мгновенный всплеск передачи информации по всей подземной сети. Этот коммуникационный процесс объединил в единую структуру даже генетически чужеродные организмы.

Биология
# грибы
# коммуникация клеток
# микориза
# экология
30 марта, 10:00
КБГУ

Кефирные зерна оказались более эффективным пробиотиком по сравнению с промышленными заквасками

Ученые Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х.М. Бербекова более десяти лет изучают уникальные свойства кефирных зерен — природных симбиотических сообществ микроорганизмов, собранных в высокогорных районах Кавказа. Исследования показывают, они могут стать основой для новых методов лечения кишечных заболеваний, восстановления иммунитета и даже создания космического питания.

КБГУ
# бактерии
# кефир
# кишечная микрофлора
# пробиотики
19 марта, 12:41
Игорь Байдов

На Марсе впервые обнаружили следы корунда — минерала, из которого на Земле формируются рубины и сапфиры

Марсоход «Персеверанс» обнаружил в камнях на кромке кратера Езеро спектральные признаки минерала корунда, из которого на Земле образуются рубины и сапфиры. Такие спектры на Красной планете зарегистрировали впервые. Теперь ученые пытаются понять, при каких процессах он мог там сформироваться, ведь условия на Марсе заметно отличаются от тех, в которых корунд обычно образуется на Земле.

Астрономия
# кратер езеро
# марс
# минералы
# Персеверанс
# рубины
# сапфиры
18 марта, 10:35
Илья Гриднев

Экологи проследили, что случается с окурками через 10 лет

За 10 лет лежания в почве сигаретные фильтры не растворились, а лишь замаскировались под грязь. Их пластиковые волокна распались на микрочастицы, намертво склеились с минералами и превратились во вторичный микропластик. Более того, на пятом году гниения мусор начал отравлять землю с новой силой.

Биология
# микропластик
# пластиковые отходы
# сигареты
# экология
1 апреля, 16:17
Александр Березин

Ученые рассчитали, как разогреть Марс всего за 15 лет

Единственной планетой Солнечной системы, подходящей для терраформирования, остается Марс. Однако способы разогреть его с помощью суперпарниковых газов требовали веков времени. Согласно расчетам из новой работы, микрочастицы особой формы могут сделать то же самое куда быстрее и дешевле.

Астрономия
# аэрозоли
# марс
# терраформирование Марса
