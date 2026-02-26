Уведомления
Тираннозавры бегали на цыпочках, подобно птицам
Крупнейшие хищники мелового периода передвигались на кончиках пальцев и по механике движения напоминали современных гигантских страусов. Такой способ ходьбы позволял многотонным ящерам эффективно гасить ударные нагрузки на скелет и развивать высокую скорость при преследовании добычи, что было невозможно при плоской постановке стопы.
Палеонтологи десятилетиями изучали строение скелета тираннозавра, чтобы восстановить истинную биомеханику его движения. Взрослая особь могла весить до 10 тонн, и такому гиганту требовалась уникальная конструкция конечностей, способная выдерживать колоссальное давление при каждом шаге.
Ранее модели часто строились на предположении, что тираннозавры при ходьбе опирались на заднюю часть стопы, а не только на пальцы. Однако в таком случае их движения были бы слишком медленными, а удар пяткой создавал бы критическую нагрузку на кости и суставы, которую скелет мог не выдержать.
Строение костей ног намекало на сходство походки тираннозавров с птицами, но точных доказательств не хватало. Специалисты решили проверить эффективность разной биомеханики с помощью детального математического моделирования и сравнения с ныне живущими двуногими животными. Результаты масштабного моделирования опубликовали в журнале Royal Society Open Science.
Специалисты смоделировали три варианта приземления лапы на грунт: на пятку, на середину стопы и на пальцы. Чтобы проверить реалистичность моделей, их сравнили с биомеханикой человека и страуса. Дополнительно авторы изучили окаменевшие следы динозавров. Анализ отпечатков показал, что самые глубокие вмятины оставались именно от пальцев. Это подтвердило, что основной вес животного приходился на переднюю часть стопы.
Расчеты показали, что движение на цыпочках было наиболее биомеханически выгодным для хищника. Такая походка позволяла делать шаги чаще и тратить меньше времени на контакт с землей. Это увеличивало расчетную максимальную скорость ящера примерно на 20% по сравнению с плоской постановкой стопы. Если бы тираннозавр опирался на пятку, его эффективность преследования быстрой добычи существенно снизились бы.
Согласно новой модели, скорость взрослого тираннозавра могла варьироваться от пяти до 11 метров в секунду. Многотонный ящер двигался с грацией гигантской птицы, используя лапы как амортизаторы. Полусогнутые ноги пружинили при каждом шаге, что помогало сохранять равновесие на неровной поверхности и беречь кости от ударов.
Теперь художникам и создателям фильмов придется пересмотреть образы древних хищников. Тираннозавр не топал, сотрясая землю всей ступней, а быстро и упруго бежал на пальцах.
Коллектив ученых из лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ, Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и Сколтеха провел уникальный эксперимент, в котором исследовал явление резонансной флуоресценции в трехуровневой системе. На систему воздействовали сразу два источника излучения.
Сохранение либо исчезновение тех или иных частей тела у животных часто объясняется их образом жизни и способом выживания. Ученые выяснили, что самки северных оленей (карибу) сохранили рога, поскольку поедают их после рождения оленят.
В мире оказалось гораздо больше диких пчел, чем кто-либо мог предположить. Ученые впервые оценили, сколько видов пчел существует на Земле, и обнаружили, что показатель превышает 26 тысяч — примерно на четверть больше, чем считалось.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
«Любить лишь можно только раз», — писал поэт Сергей Есенин, а герои культовых сериалов приходили к выводу, что «настоящая» влюбленность случается в жизни максимум дважды. Однако ни один из этих тезисов не подкреплен научными данными. Американские исследователи подошли к вопросу иначе: опросили более 10 тысяч человек и вывели среднее число сильных влюбленностей, возможных в течение жизни.
