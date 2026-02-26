  • Добавить в закладки
26 февраля, 13:28
Илья Гриднев
Тираннозавры бегали на цыпочках, подобно птицам

❋ 4.2

Крупнейшие хищники мелового периода передвигались на кончиках пальцев и по механике движения напоминали современных гигантских страусов. Такой способ ходьбы позволял многотонным ящерам эффективно гасить ударные нагрузки на скелет и развивать высокую скорость при преследовании добычи, что было невозможно при плоской постановке стопы.

Палеонтология
# биомеханика
# птицы
# тираннозавры
# ходьба
Визуальное представление ключевых аспектов модели передвижения тираннозавра, включая подвижный динамичный хвост, а также более птичье строение стопы и современное распределение мышц / © Adrian Tussel Boeye et al./Royal Society Open Science (2026)

Палеонтологи десятилетиями изучали строение скелета тираннозавра, чтобы восстановить истинную биомеханику его движения. Взрослая особь могла весить до 10 тонн, и такому гиганту требовалась уникальная конструкция конечностей, способная выдерживать колоссальное давление при каждом шаге. 

Ранее модели часто строились на предположении, что тираннозавры при ходьбе опирались на заднюю часть стопы, а не только на пальцы. Однако в таком случае их движения были бы слишком медленными, а удар пяткой создавал бы критическую нагрузку на кости и суставы, которую скелет мог не выдержать.

Строение костей ног намекало на сходство походки тираннозавров с птицами, но точных доказательств не хватало. Специалисты решили проверить эффективность разной биомеханики с помощью детального математического моделирования и сравнения с ныне живущими двуногими животными. Результаты масштабного моделирования опубликовали в журнале Royal Society Open Science.

Специалисты смоделировали три варианта приземления лапы на грунт: на пятку, на середину стопы и на пальцы. Чтобы проверить реалистичность моделей, их сравнили с биомеханикой человека и страуса. Дополнительно авторы изучили окаменевшие следы динозавров. Анализ отпечатков показал, что самые глубокие вмятины оставались именно от пальцев. Это подтвердило, что основной вес животного приходился на переднюю часть стопы.

Измерения пропорций костей ноги тираннозавра Tyrannosauripus pillmorei / © Adrian Tussel Boeye et al./Royal Society Open Science (2026)
Сравнение размеров тираннозавра рекса и нескольких современных наземных позвоночных / © Adrian Tussel Boeye et al./Royal Society Open Science (2026)
Предполагаемые скорости особей T. rex из набора данных статьи / © Adrian Tussel Boeye et al./Royal Society Open Science (2026)

Расчеты показали, что движение на цыпочках было наиболее биомеханически выгодным для хищника. Такая походка позволяла делать шаги чаще и тратить меньше времени на контакт с землей. Это увеличивало расчетную максимальную скорость ящера примерно на 20% по сравнению с плоской постановкой стопы. Если бы тираннозавр опирался на пятку, его эффективность преследования быстрой добычи существенно снизились бы.

Согласно новой модели, скорость взрослого тираннозавра могла варьироваться от пяти до 11 метров в секунду. Многотонный ящер двигался с грацией гигантской птицы, используя лапы как амортизаторы. Полусогнутые ноги пружинили при каждом шаге, что помогало сохранять равновесие на неровной поверхности и беречь кости от ударов.

Теперь художникам и создателям фильмов придется пересмотреть образы древних хищников. Тираннозавр не топал, сотрясая землю всей ступней, а быстро и упруго бежал на пальцах.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Илья Гриднев
139 статей
Автор материалов на стыке разных областей знания — от археологии и палеонтологии до физики и технологий. Интересуется тем, как работает мир, и рассказывает об этом понятно и увлекательно.
Показать больше
Палеонтология
# биомеханика
# птицы
# тираннозавры
# ходьба
Комментарии

Sam Dowson
Sam Dowson
4 минуты назад
-
0
+
Из млекопитающих тоже много кто на "цыпочках" передвигается. Собаки и кошки к примеру тоже быстробегающие пальцеходящие. Гепарды до 130 км/ч (36 м/с). Слоны кстати тоже "на цыпочках" пальцеходящие.
-
0
+
Дмитрий Финоженок
Дмитрий Финоженок
16 минут назад
-
0
+
11 м/с - это 100 метров за 9 секунд! Даже Усейну Болту не убежать от такого хищника.
-
0
+

