Беспилотники MQ-9 Reaper получат возможность применения дальнобойного оружия
Компания General Atomics, специализирующаяся на беспилотных авиационных системах, нарастит ударный потенциал семейства MQ-9 Reaper, интегрировав крылатые ракеты большой дальности.
Варианты MQ-9 Reaper — SkyGuardian и SeaGuardian — получат возможность часами находиться в зоне ожидания, прежде чем наносить удары на значительных дистанциях. Ранее ВВС США использовали эти аппараты главным образом как средства разведки и лишь во вторую очередь — для поражения динамично возникающих целей.
Среди вооружений, рассматриваемых для интеграции, — ракета AGM-158 JASSM, ее противокорабельный вариант Long-Range Anti-Ship Missile (LRASM), а также Joint Strike Missile. Их внедрение существенно расширит боевые возможности MQ-9 в условиях конфликтов высокой интенсивности.
По данным компании, модернизация отвечает устойчивому запросу со стороны военно-морских и военно-воздушных сил на платформы, способные держать цели под угрозой поражения на значительном удалении — особенно в обширных воздушных и морских пространствах западной части Тихого океана.
Проведенные на сегодняшний день аналитические оценки подтверждают способность MQ-9 нести дальнобойные ракеты на значительные расстояния, сохраняя при этом свое ключевое преимущество — продолжительное нахождение в воздухе.
Коллектив ученых из лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ, Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и Сколтеха провел уникальный эксперимент, в котором исследовал явление резонансной флуоресценции в трехуровневой системе. На систему воздействовали сразу два источника излучения.
В мире насекомых существует сообщество муравьев, где нет места рабочим и самцам. Только королевы. Каждая из них с рождения «запрограммирована» на одну поведенческую стратегию — захват чужого гнезда и основание собственной линии; спаривание при этом не играет никакой роли. Биологи описали вид муравьев, который превратил свою жизнь в бесконечную череду «дворцовых переворотов».
Опытные наблюдатели за птицами отличаются не только зорким взглядом. В их мозге происходят изменения — такие же, как при изучении иностранного языка или игре на музыкальном инструменте. Эти изменения могут помочь дольше сохранить ясность ума. К такому выводу пришли авторы нового исследования.
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
