Беспилотники MQ-9 Reaper получат возможность применения дальнобойного оружия

MQ-9 Reaper / © US Air Force

Варианты MQ-9 Reaper — SkyGuardian и SeaGuardian — получат возможность часами находиться в зоне ожидания, прежде чем наносить удары на значительных дистанциях. Ранее ВВС США использовали эти аппараты главным образом как средства разведки и лишь во вторую очередь — для поражения динамично возникающих целей.

Среди вооружений, рассматриваемых для интеграции, — ракета AGM-158 JASSM, ее противокорабельный вариант Long-Range Anti-Ship Missile (LRASM), а также Joint Strike Missile. Их внедрение существенно расширит боевые возможности MQ-9 в условиях конфликтов высокой интенсивности.

По данным компании, модернизация отвечает устойчивому запросу со стороны военно-морских и военно-воздушных сил на платформы, способные держать цели под угрозой поражения на значительном удалении — особенно в обширных воздушных и морских пространствах западной части Тихого океана.

Проведенные на сегодняшний день аналитические оценки подтверждают способность MQ-9 нести дальнобойные ракеты на значительные расстояния, сохраняя при этом свое ключевое преимущество — продолжительное нахождение в воздухе.