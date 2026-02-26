  • Добавить в закладки
26 февраля, 12:53
СГМУ им. В.И. Разумовского
Какие риски скрывают продукты быстрого приготовления

Современный ритм жизни диктует новые правила, повышая спрос на быстрые и доступные решения. В погоне за экономией времени люди все чаще отдают предпочтение готовой еде, не задумываясь о возможных последствиях для здоровья. По словам биотехнолога СГМУ имени В.И. Разумовского Виктории Стрижевской, речь идет не только о привычных гамбургерах, наггетсах и картофеле фри, но и обо всех видах готовой еды, требующей минимальных усилий перед употреблением: полуфабрикаты, снеки, чипсы, лапша быстрого приготовления и даже консервы. Основная угроза заключается именно в составе этих продуктов, который зачастую скрывается от потребителей.

СГМУ им. В.И. Разумовского
# еда
# здоровье
# питание
# пищевые привычки
# фастфуд
© ИИ-генерация Freepik

Во-первых, доля жиров в современной пище значительно выросла. Если ранее мы традиционно получали полезные насыщенные жиры преимущественно из молока и масла, то теперь ежедневно поглощаем большое количество скрытого растительного жира, содержащегося в обработанных продуктах вроде пиццы, картофельных чипсов и лапши быстрого приготовления. Исследования Виктории Стрижевской показали, что уровень жиров в некоторых продуктах достигает 20%, причем без учета добавок в виде соуса. Этот перекос в питании — первая причина ограничить потребление фастфуда.

Вторая проблема, по мнению специалиста СГМУ, изменение структуры этих жиров в процессе обработки. Они подвергаются жесткой термической обработке в ходе которой идут разные процессы, в первую очередь окисление, гидролиз, затем полимеризация. Эти вещества способны негативно влиять на обмен веществ и работу клеток организма, вызывая воспалительные реакции и увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета.

Кроме того, чрезмерное употребление фастфуда создает дефицит необходимых организму питательных веществ. Современные продукты быстрого питания содержат крайне низкое количество белка, витаминов и минералов, провоцируя развитие различных болезней дефицита, таких как авитаминоз и анемия.

«Регулярное потребление фастфуда ведет к скрытому голоду — дефициту незаменимых веществ, которые мы можем получить только из полноценной пищи. Возникает дисбаланс белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Кроме того, в фастфуде практически нет антиоксидантов, которые защищают нас от стресса. А стресс в нашей жизни повсюду: от нервного
напряжения до банальной простуды. Недостаток антиоксидантов, витаминов и других полезных веществ усугубляет течение алиментарно-зависимых заболеваний. Поэтому, выбирая между быстрой и здоровой едой, задумайтесь о последствиях. Вкусно — не значит полезно», — отмечает Виктория Стрижевская.

Специалисты подчеркивают, что важно выбирать сбалансированное питание, отдавая предпочтение свежим продуктам и блюдам домашнего приготовления. Несмотря на соблазн быстроты и доступности фастфуда, стоит задуматься о долгосрочных последствиях такой привычки и беречь собственное здоровье.

СГМУ им. В.И. Разумовского
13 статей
Официальная страница Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского Минздрава России.
Комментарии

