Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Какие риски скрывают продукты быстрого приготовления
Современный ритм жизни диктует новые правила, повышая спрос на быстрые и доступные решения. В погоне за экономией времени люди все чаще отдают предпочтение готовой еде, не задумываясь о возможных последствиях для здоровья. По словам биотехнолога СГМУ имени В.И. Разумовского Виктории Стрижевской, речь идет не только о привычных гамбургерах, наггетсах и картофеле фри, но и обо всех видах готовой еды, требующей минимальных усилий перед употреблением: полуфабрикаты, снеки, чипсы, лапша быстрого приготовления и даже консервы. Основная угроза заключается именно в составе этих продуктов, который зачастую скрывается от потребителей.
Во-первых, доля жиров в современной пище значительно выросла. Если ранее мы традиционно получали полезные насыщенные жиры преимущественно из молока и масла, то теперь ежедневно поглощаем большое количество скрытого растительного жира, содержащегося в обработанных продуктах вроде пиццы, картофельных чипсов и лапши быстрого приготовления. Исследования Виктории Стрижевской показали, что уровень жиров в некоторых продуктах достигает 20%, причем без учета добавок в виде соуса. Этот перекос в питании — первая причина ограничить потребление фастфуда.
Вторая проблема, по мнению специалиста СГМУ, изменение структуры этих жиров в процессе обработки. Они подвергаются жесткой термической обработке в ходе которой идут разные процессы, в первую очередь окисление, гидролиз, затем полимеризация. Эти вещества способны негативно влиять на обмен веществ и работу клеток организма, вызывая воспалительные реакции и увеличивая риск сердечно-сосудистых заболеваний, ожирения и диабета.
Кроме того, чрезмерное употребление фастфуда создает дефицит необходимых организму питательных веществ. Современные продукты быстрого питания содержат крайне низкое количество белка, витаминов и минералов, провоцируя развитие различных болезней дефицита, таких как авитаминоз и анемия.
«Регулярное потребление фастфуда ведет к скрытому голоду — дефициту незаменимых веществ, которые мы можем получить только из полноценной пищи. Возникает дисбаланс белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Кроме того, в фастфуде практически нет антиоксидантов, которые защищают нас от стресса. А стресс в нашей жизни повсюду: от нервного
напряжения до банальной простуды. Недостаток антиоксидантов, витаминов и других полезных веществ усугубляет течение алиментарно-зависимых заболеваний. Поэтому, выбирая между быстрой и здоровой едой, задумайтесь о последствиях. Вкусно — не значит полезно», — отмечает Виктория Стрижевская.
Специалисты подчеркивают, что важно выбирать сбалансированное питание, отдавая предпочтение свежим продуктам и блюдам домашнего приготовления. Несмотря на соблазн быстроты и доступности фастфуда, стоит задуматься о долгосрочных последствиях такой привычки и беречь собственное здоровье.
Коллектив ученых из лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ, Института радиотехники и электроники им. В. А. Котельникова РАН и Сколтеха провел уникальный эксперимент, в котором исследовал явление резонансной флуоресценции в трехуровневой системе. На систему воздействовали сразу два источника излучения.
Сохранение либо исчезновение тех или иных частей тела у животных часто объясняется их образом жизни и способом выживания. Ученые выяснили, что самки северных оленей (карибу) сохранили рога, поскольку поедают их после рождения оленят.
В мире насекомых существует сообщество муравьев, где нет места рабочим и самцам. Только королевы. Каждая из них с рождения «запрограммирована» на одну поведенческую стратегию — захват чужого гнезда и основание собственной линии; спаривание при этом не играет никакой роли. Биологи описали вид муравьев, который превратил свою жизнь в бесконечную череду «дворцовых переворотов».
Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.
Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.
Специалисты Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН в ходе раскопок некрополя Артющенко-2 в Темрюкском районе Краснодарского края обнаружили первые для данного памятника грунтовые склепы на некрополе Артющенко-2. Один из склепов содержал в себе останки не менее 7 человек, в том числе ребенка.
Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.
Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.
Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
12 Июня, 2016
Автомобили будущего
6 Ноября, 2020
Зачем нужны космические гейзеры Флориды
6 Марта, 2016
Самые «горячие» премьеры Женевы
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии