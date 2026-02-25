Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Инфографика: минимальный возраст для использования соцсетей в разных странах

Правительства по всему миру все активнее вводят минимальные возрастные ограничения на использование социальных сетей, ссылаясь на обеспокоенность вопросами онлайн-безопасности и психического здоровья молодежи.

Инфографика: минимальный возраст для использования социальных сетей в разных странах / © Visual Capitalist

Подходы различаются, однако в большинстве случаев речь идет о запрете на создание аккаунтов для детей младше определенного возраста — как правило, 15 или 16 лет, — либо о требовании родительского согласия и подтверждения возраста перед получением доступа.

На карте представлены 15 стран и два американских штата, которые уже приняли или официально рассматривают введение законодательных возрастных порогов для социальных платформ. Данные основаны на материалах Reuters и Euro Weekly.

Австралия вошла в историю, когда в декабре 2025 года вступил в силу ее запрет на использование социальных сетей несовершеннолетними — первый в мире подобный закон. Вслед за ней аналогичные меры начали обсуждать и другие государства.

Австралийское законодательство запрещает лицам младше 16 лет пользоваться социальными сетями, включая крупнейшие платформы — TikTok и YouTube. Пользователи, уже имевшие аккаунты, были автоматически разлогинены после вступления закона в силу и лишены доступа. Компаниям грозит штраф до 34,9 миллионов австралийских долларов, если они не предпримут «разумных шагов» для проверки возраста пользователей.

Нижняя палата парламента Франции проголосовала за установление законодательно закрепленного минимального возраста в 15 лет для использования соцсетей. Теперь соответствующий законопроект должен быть одобрен Сенатом. В Португалии недавно принятый закон требует «явного и подтвержденного согласия родителей» для пользователей младше 16 лет, при этом для детей до 13 лет установлен полный запрет.

В ряде европейских стран — включая Грецию, Испанию, Данию, Норвегию, Германию, Италию, Словению и Чехию — подобные инициативы находятся на стадии обсуждения.

За пределами Европы возрастные ограничения уже утвердила Малайзия, а Индонезия и Новая Зеландия рассматривают введение аналогичных мер. В Великобритании также проводится анализ возможных возрастных ограничений.

В Соединенных Штатах регулирование осуществляется на уровне отдельных штатов и отличается разнообразием подходов.

Виргиния приняла закон, ограничивающий использование социальных сетей несовершеннолетними до 16 лет одним часом в день по умолчанию — если только родители не дали согласие на иное.

Небраска утвердила законодательство, направленное на ограничение некоторых функций платформ для несовершеннолетних, включая такие элементы дизайна, как бесконечная прокрутка и автозапуск видео, которые стимулируют вовлеченность пользователей.

Юта в 2023 году первой ввела обязательную проверку возраста для пользователей младше 18 лет. Однако впоследствии этот закон был отменен и заменен менее строгими требованиями.

Многие из последних инициатив сосредоточены в Европе, где регуляторы традиционно играют более активную роль в сфере технологической и приватной политики. При этом предлагаемые меры существенно различаются и далеко не всегда предполагают полный запрет.

Рост законодательной активности происходит на фоне усиливающейся обеспокоенности влиянием социальных сетей на молодежь. По данным Американской академии детской и подростковой психиатрии, подростки проводят в интернете в среднем 7,5 часа в день.