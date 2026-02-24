  • Добавить в закладки
Лекция
Космонавтика в литературе ХХ века

Слушатели узнают, как ракетно-космическая отрасль нашла свое отражение в постмодернистской литературе ХХ века.

Твой сектор космоса
26 февраля, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва Машкова 28/20

О мероприятии

Современной ракете, способной покинуть земную атмосферу, уже больше 80 лет. Практической пилотируемой космонавтике — 65 лет. За это время космические аппараты и полеты нашли отражение в искусстве и стали частью культуры.

Заместитель заведующего научно-экспозиционного отдела Музея космонавтики Павел Гайдук разберет то, как ракетно-космическая отрасль нашла свое отражение в постмодернистской литературе ХХ века, а именно в:

  • «Радуге тяготения» Томаса Пинчона;
  • «Плюсе» Джозефа МакЭлроя;
  • «Мифах близкого будущего» Джеймса Балларда;
  • «Омоне Ра» Виктора Пелевина.

Лектор поднимет несколько странных вопросов о ракетах, людях — и реакции последних на первое.

26
Четверг
Февраль 2026
Машкова 28/20 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Машкова 28/20

24 февраля, 11:43
Александр Речкин
2
# история
# космос
# литература
23 февраля, 10:00
Evgenia Vavilova

Ученые нашли «криптонит» против постельных клопов

Оказалось, что насекомые активно избегают влажных поверхностей.

Биология
# вода
# клопы
# поверхностное натяжение
21 февраля, 12:18
Игорь Байдов

В кормах с рыбой для домашних питомцев обнаружили большую концентрацию «вечных химикатов»

Ученые проверили 100 популярных кормов для собак и кошек и во многих из них нашли ПФАС, так называемые «вечные химикаты», причем одни из самых высоких концентраций обнаружили в продуктах на основе рыбы. Во многих случаях их уровень превышает пороги безопасности для людей, установленные европейским регулятором.

Биология
# вечные химикаты
# домашние питомцы
# корма
# кошки
# ПФАС
# собаки
24 февраля, 11:06
Игорь Байдов

В Сербии нашли следы одного из крупнейших массовых убийств женщин и детей железного века

В середине прошлого века археологи обнаружили в Сербии братскую могилу, где покоились останки 77 человек, погребенных более 2800 лет назад. Долгое время ученые полагали, что люди умерли во время эпидемии. Однако авторы нового исследования провели генетическую экспертизу и выяснили, что на самом деле они стали жертвами массовой резни. Убийцы действовали неслучайно: охотились не на воинов, а на женщин, подростков и младенцев.

Археология
# братская могила
# каменный век
# массовое убийство
# Сербия
# убийства
22 февраля, 10:18
Игорь Байдов

Не только мопсы и бульдоги: ученые выявили 12 пород собак, страдающих от проблем с дыханием

Во время обследования почти 900 собак ученые выявили 12 пород, склонных к брахицефалическому обструктивному синдрому дыхательных путей, который может ухудшать сон и влиять на переносимость физических нагрузок. Авторы нового исследования выяснили, что список пород, предрасположенных к серьезным нарушениям дыхания, куда шире, чем считалось ранее.

Биология
# животные
# породы собак
# собаки
12 февраля, 07:52
Адель Романова

В архивах NASA нашли записи о падении на Землю двух неизвестных межзвездных объектов

Астрономы недавно проанализировали базу данных о падающих на Землю объектах и пришли к выводу, что два из них прибыли из межзвездного пространства. Известна не только дата, но и место падения каждого из них.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# метеороиды
# падение метеорита
28 января, 10:50
Игорь Байдов

В Мексике нашли небольшого динозавра, решавшего споры лбом

Международная команда палеонтологов описала новый вид динозавра размером с крупную современную птицу. Он носил на голове плотный костяной нарост, который эти животные, возможно, использовали для внутривидовых разборок. Находка показывает, что даже мелкие хищники мелового периода могли решать конфликты не только когтями и зубами, но и ударами головой.

Палеонтология
# динозавры
# древние виды
# древние животные
# меловой период
26 января, 14:26
Александр Березин

Анализ лунного грунта опроверг космическое происхождение земной воды

Образцы грунта, взятые астронавтами полвека назад, вложили еще один важный кирпич в здание научной картины мира: гипотеза о том, что Земля исходно была сухой, не стыкуется с фактами. Похоже, идею о невозможности сохранения большого количества воды на «теплых» планетах придется пересмотреть.

Астрономия
# внеземная вода
# Земля
# Луна
