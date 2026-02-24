Слушатели узнают, как ракетно-космическая отрасль нашла свое отражение в постмодернистской литературе ХХ века.

О мероприятии

Современной ракете, способной покинуть земную атмосферу, уже больше 80 лет. Практической пилотируемой космонавтике — 65 лет. За это время космические аппараты и полеты нашли отражение в искусстве и стали частью культуры.

Заместитель заведующего научно-экспозиционного отдела Музея космонавтики Павел Гайдук разберет то, как ракетно-космическая отрасль нашла свое отражение в постмодернистской литературе ХХ века, а именно в:

«Радуге тяготения» Томаса Пинчона;

«Плюсе» Джозефа МакЭлроя;

«Мифах близкого будущего» Джеймса Балларда;

«Омоне Ра» Виктора Пелевина.

Лектор поднимет несколько странных вопросов о ракетах, людях — и реакции последних на первое.

Расписание Машкова 28/20 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация