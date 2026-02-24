Уведомления
Слушатели узнают, как ракетно-космическая отрасль нашла свое отражение в постмодернистской литературе ХХ века.
О мероприятии
Современной ракете, способной покинуть земную атмосферу, уже больше 80 лет. Практической пилотируемой космонавтике — 65 лет. За это время космические аппараты и полеты нашли отражение в искусстве и стали частью культуры.
Заместитель заведующего научно-экспозиционного отдела Музея космонавтики Павел Гайдук разберет то, как ракетно-космическая отрасль нашла свое отражение в постмодернистской литературе ХХ века, а именно в:
- «Радуге тяготения» Томаса Пинчона;
- «Плюсе» Джозефа МакЭлроя;
- «Мифах близкого будущего» Джеймса Балларда;
- «Омоне Ра» Виктора Пелевина.
Лектор поднимет несколько странных вопросов о ракетах, людях — и реакции последних на первое.
