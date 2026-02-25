Уведомления
Слушатели узнают об этапах эволюции мышления человека.
О мероприятии
Психология мышления — одна из предметных областей психологии, которая бурно развивалась на протяжении последнего столетия. Выводы, полученные в исследованиях, легли в том числе в основание развития искусственного интеллекта. Доказано, что мышление человека эволюционирует в процессе развития цивилизации и наблюдается определенная логичность в механизме этого развития. Одно из предположений состоит в выделении семи этапов такого развития. При этом несколько первоначальных этапов скорее можно отнести к пред-мышлению или пра-мышлению. Эволюция мышления еще далеко не завершена и прямо сейчас все люди являются свидетелями перехода к новому этапу этой эволюции.
Онтогенетическая эволюция повторяет филогенетическую, что позволяет выделить в них эквивалентное число аспектов мышления, которые как пазл присутствуют в каждом человеке с разной степенью доминирования. Это может позволить определить сочетание этих аспектов мышления у конкретного человека. В ходе доклада Сергей Давыдов обсудит аргументы за и против предложенной стадийности в эволюции мышления и различные средства для определения индивидуальных профилей мышления.
