О мероприятии

Психология мышления — одна из предметных областей психологии, которая бурно развивалась на протяжении последнего столетия. Выводы, полученные в исследованиях, легли в том числе в основание развития искусственного интеллекта. Доказано, что мышление человека эволюционирует в процессе развития цивилизации и наблюдается определенная логичность в механизме этого развития. Одно из предположений состоит в выделении семи этапов такого развития. При этом несколько первоначальных этапов скорее можно отнести к пред-мышлению или пра-мышлению. Эволюция мышления еще далеко не завершена и прямо сейчас все люди являются свидетелями перехода к новому этапу этой эволюции.

Онтогенетическая эволюция повторяет филогенетическую, что позволяет выделить в них эквивалентное число аспектов мышления, которые как пазл присутствуют в каждом человеке с разной степенью доминирования. Это может позволить определить сочетание этих аспектов мышления у конкретного человека. В ходе доклада Сергей Давыдов обсудит аргументы за и против предложенной стадийности в эволюции мышления и различные средства для определения индивидуальных профилей мышления.

Расписание Газетный переулок, д.3/5, стр.1 Москва 19:00 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация