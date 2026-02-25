Ученые выяснили, зачем самкам северных оленей рога

Сохранение либо исчезновение тех или иных частей тела у животных часто объясняется их образом жизни и способом выживания. Ученые выяснили, что самки северных оленей (карибу) сохранили рога, поскольку поедают их после рождения оленят.

Потребление костей (остеофагия) млекопитающими давно привлекает внимание ученых как способ восполнения дефицита минералов, таких как кальций и фосфор. Специалисты уже изучали отдельные виды или группы, но подробных исследований на примере сообществ еще не проводили.

Особую роль в остеофагии играют копытные, особенно жвачные животные, которые целенаправленно грызут кости для получения минералов. Однако их вклад в переработку костей и влияние остеофагии на экологию и эволюцию оставались малоизученными. Карибу представляют особый интерес, поскольку это единственный современный вид оленей, у самок которого ежегодно вырастают рога. Мигрирующие самки сбрасывают рога вскоре после рождения оленят, создавая на местах отела большие скопления этого минерального ресурса.

Ученые собрали и проанализировали 1567 сброшенных рогов карибу и 224 скелетные кости карибу, лося и овцебыка на прибрежной равнине Арктического национального заповедника (США). Результаты исследования опубликованы в журнале Ecology and Evolution.

Авторы визуально оценили сотни образцов, описав и классифицировав все обнаруженные изменения (ямки, проколы, борозды, сколы, переломы). После этого они сопоставили наблюдаемые повреждения с известными признаками воздействия карибу, хищников и грызунов. Также оценили интенсивность погрызов и локализовали места, которые подверглись воздействию зубов.

Анализ показал четкое разделение ресурсов между видами. Карибу доминируют в потреблении сброшенных рогов: 86,4% образцов имеют следы их воздействия, причем 99% всех изменений вызваны именно карибу. При этом грызуны оставили следы лишь на 3,5% рогов, а хищники не были замечены в использовании этого ресурса вообще.

Скелетные кости, наоборот, чаще грызли хищники (40,6% образцов), реже — карибу (5,4%) и грызуны (0,4%). Более половины скелетных костей (55,8%) остались нетронутыми. Авторы также выявили семь новых типов повреждений, вызванных карибу, включая линейные и тетраэдрические проколы, хаотичные борозды и специфические переломы.

Интенсивность погрызов рогов карибу также оказалась высокой: 23,2% образцов отнесли к сильно поврежденным, 37,4% — к умеренно поврежденным. Погрызы направлены от кончиков рогов к основанию, что связано с морфологией костей: кончики состоят из губчатой ткани, которую легче грызть, тогда как основание содержит плотную кость.

В целом исследователи пришли к выводу, что потребление сброшенных рогов критически важно для самок карибу после отела. Рога содержат примерно 22% кальция и 11% фосфора, причем кальций из рогов более биодоступен, чем из скелетных костей. Это помогает самкам восполнить запасы минералов для лактации, роста новых рогов и восстановления после миграции.

Этим же объясняется тот факт, что самки сбрасывают рога синхронно после рождения оленят. Так они создают источник минералов, что сыграло роль в эволюции и сохранении рогов у самок карибу. Накопление рогов на местах отела может также способствовать привязанности карибу к этим территориям.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

Андрей Серегин 53 статей Научный популяризатор с 10-летним опытом. По образованию историк, по призванию журналист, в душе биолог, по гороскопу рак.