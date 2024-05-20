Палеонтологи описали необычное ископаемое паукообразное с колючками на лапах

Американские ученые описали новый вид уникального паукообразного с крепкими ногами, усыпанными шипами. Членистоногое жило в каменноугольном периоде и совершенно не похоже ни на один современный вид.

В лесах позднего каменноугольного периода (примерно 300-320 миллионов лет назад) обитало огромное число видов паукообразных и членистоногих, которые возникли в то время. Это были отчасти похожие на современных пауков существа, а еще на скорпионов и сенокосцев, в простонародье именуемых косиножками. Ученым известно об этом благодаря запасам каменного угля в Северной Америке и Европе, которые хранят множество отпечатков таких ископаемых существ. Одно из богатых на находки месторождений — формация Мазон-Крик в штате Иллинойс.

Палеонтологи из Кембриджского университета (США) изучили одну из находок и описали новый удивительный вид паукообразного, который назвали Douglassarachne acanthopoda. Свое имя он получил в честь семьи Дуглас, любезно передавшей экземпляр Полевому музею естественной истории в Чикаго для изучения после того, как стало известно, что это ранее неописанный вид.

Окаменелость обнаружили в глинисто-железняковой конкреции еще в 1980-х годах, впоследствии она хранилась в частных коллекциях. Работа ученых опубликована в издании Journal of Paleontology.

Паукообразное имеет 1,5 сантиметра в длину, а его возраст составляет около 308 миллионов лет. Но самое удивительное то, что существо совершенно не похоже ни на одно другое известное паукообразное — ни вымершее, ни ныне живущее. Его отличают крепкие ноги, усыпанные крупными шипами-колючками. Этот факт привел ученых к выводу, что существо не принадлежит ни к одному из известных отрядов паукообразных.

«К сожалению, такие детали, как части рта, не видны, что затрудняет точное определение того, какую группу паукообразных можно назвать ближайшими родственниками существа. Оно могло принадлежать к более широкому диапазону видов, в который входят пауки-хлыстовики и скорпионы-хлысты. Какими бы ни были их биологические сходства, эти колючие существа, видимо, произошли из того времени, когда паукообразные экспериментировали с целым рядом разных строений тела», — рассказал первый автор статьи Пол Селден (Paul A. Selden).

Некоторые из этих существ позже вымерли. Вероятно, причиной стал так называемый коллапс тропических лесов каменноугольного периода, произошедший примерно 305 миллионов лет назад. Он изменил облик обширных тропиков того времени, покрывавших экваториальный регион, земли которого сейчас складывают сушу Европы и Северной Америки. Леса стали более редкими и постепенно исчезали. Вместе с ними менялась экосистема — вымирали многие членистоногие, в том числе паукообразные вроде Douglassarachne acanthopoda.

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