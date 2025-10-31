  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
31 октября, 12:02
Игорь Байдов
52

Палеонтологи доказали существование «карликового» тираннозавра рекса

❋ 4.1

Десятилетиями ученые не могли понять: принадлежали найденные в США кости юному тираннозавру рексу или совершенно другому виду — его родственнику Nanotyrannus lancensis? Благодаря новым находкам и современным технологиям ученые смогли получить ответ на этот вопрос и поставить точку в одном из самых яростных споров в истории палеонтологии.

Палеонтология
# динозавры
# доисторическое животное
# тираннозавр рекс
# тираннозавры
Нанонитанус
Нанотираннусу нападают на детенышей Тираннозавра рекса, в представлении художника / © Anthony Hutchings

В 1940-х годах в американском штате Монтана, в геологической формации Хелл-Крик, палеонтологи нашли череп небольшого динозавра. Сперва предположили, что он принадлежал хищнику Gorgosaurus. Однако позже научное сообщество склонилось к версии, что это молодой, не до конца сформировавшийся Tyrannosaurus rex.

Спустя почти 50 лет гипотезу подвергли сомнению. Группа исследователей предложила иную точку зрения. Они изучили череп и пришли к выводу, что это не юная, а взрослая особь совершенно нового, более мелкого вида Nanotyrannus lancensis. Этот вид относится к роду Nanotyrannus, который входит в состав группы тираннозавров (Tyrannosauroidea).

С тех пор палеонтологический мир раскололся на два лагеря. Одни ученые настаивали, что череп принадлежит юному Tyrannosaurus rex, другие — что это кости представителя отдельного вида Nanotyrannus lancensis. Спор зашел в тупик из-за нехватки хорошо сохранившегося материала, который можно было бы досконально изучить.

Переломный момент наступил в 2006 году, когда охотники за окаменелостями нашли два идеально сохранившихся скелета, погребенных вместе. Один — растительноядного динозавра Triceratops, второй — небольшого хищника, которого сразу посчитали юным Tyrannosaurus rex. Возраст находки оценили в 67 миллионов лет. Этот экспонат получил название «Дерущиеся динозавры» — по всей видимости, травоядный и хищник погибли в смертельной схватке.

Долгие годы уникальная находка оставалась в частных руках. Ситуация изменилась в 2020 году, когда окаменелости приобрел Музей естественных наук Северной Каролины в США. Специалисты наконец получили возможность провести комплексный анализ останков.

Исследование с помощью современных технологий проводили два сотрудника музея Линдси Занно (Lindsay E. Zanno) и Джеймс Наполи (James G. Napoli). Ученые обнаружили ряд анатомических особенностей, которые совпали с анатомией черепа, найденного в 1940-х.

«Структура нервных каналов и пазух в черепе, количество зубов говорят, что представитель этого вида относится к роду Nanotyrannus», — объяснила Занно.

Nanotyrannus Lancensis
Линдси Занно с останками Nanotyrannus Lancensis / © NC State University

Ключевым доказательством стал анализ конечностей. Выяснилось, что скелет принадлежал 20-летней особи. Ее длина составляла примерно 5,5 метра, масса — почти 700 килограммов. Для сравнения: взрослый Tyrannosaurus rex весил почти в 10 раз больше и в длину превышал 11 метров.

Исследователи пошли дальше и заново изучили 200 окаменелостей тираннозавров, найденных в формации Хелл-Крик. Оказалось, как минимум один скелет, известный под названием Джейн, также был неправильно классифицирован. Ранее его считали юным Tyrannosaurus rex. Занно и Наполи полагают, что Джейн — на самом деле представитель нового вида рода Nanotyrannus. Ему дали имя Nanotyrannus lethaeus.

Череп Nanotyrannus lancensis
Череп Nanotyrannus lancensis с сохранившимися зубами / © MATT ZEHER, NC Museum of Natural Sciences

Многие палеонтологи сочли выводы Занно и Наполи очень убедительными. По мнению специалистов, теперь есть все необходимые доказательства того, что Nanotyrannus lancensis — не юный Tyrannosaurus rex, а самостоятельный вид динозавров. Спор, который длился много лет, теперь можно считать завершенным.

Научная работа опубликована в журнале Nature.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Игорь Байдов
419 статей
Автор публикует материалы по астрономии, археологии и палеонтологии. В текстах освещает современные открытия, теории и ключевые находки, представляя актуальные данные в научно-популярном формате.
Показать больше
Палеонтология
# динозавры
# доисторическое животное
# тираннозавр рекс
# тираннозавры
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
31 Окт
Бесплатно
Возрастные изменения мозга. Что может влиять на этот процесс?
Библиотека им. Н. А. Некрасова
Москва
Лекция
31 Окт
Бесплатно
Искусство Древнего Египта
ВДНХ
Москва
Лекция
31 Окт
Бесплатно
День Темной материи
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
31 Окт
750
Центральная догма молекулярной биологии
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
01 Ноя
700
Криптовалюты и грядущий финансовый кризис
Центр «Архэ»
Онлайн
Экскурсия
01 Ноя
Бесплатно
Как собрать космический корабль
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
02 Ноя
Бесплатно
Прогноз погоды на сто лет: существует ли глобальное потепление
ВДНХ
Москва
Лекция
02 Ноя
Бесплатно
Славянская цифирь
Центр славянской письменности «Слово»
Москва
Экскурсия
02 Ноя
Бесплатно
Жизнь на орбите
Космонавтика и авиация
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
29 октября, 08:31
Адель Романова

Астрофизики назвали самое вероятное местоположение внеземной цивилизации в Галактике

По расчетам ученых, для высокоразвитой внеземной цивилизации самым разумным было бы обосноваться у самого центра Млечного Пути, на близкой орбите вокруг сверхмассивной черной дыры: там эффект замедления времени позволяет облететь и исследовать Галактику в кратчайшие сроки.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# галактика
# замедление времени
# космос
# Млечный путь
# сверхмассивная черная дыра
# Стрелец A
30 октября, 16:53
ФизТех

Физики предложили универсальный язык для мира электричества, чтобы завершить полуторавековой спор

Ученые из МФТИ разработали и предложили новую систему единиц для электродинамики, способную примирить два главенствующих, но исторически несовместимых подхода. Эта компромиссная система, названная авторами физико-технической (ФТ), сохраняет практическое удобство Международной системы единиц (СИ), используемой инженерами по всему миру, и в то же время отражает теоретическую стройность и симметрию гауссовой системы (СГС), предпочитаемой физиками-теоретиками.

ФизТех
# измерительная система
# измерительные приборы
# инженерия
# образование
# теоретическая физика
# универсализация
# физика
31 октября, 08:53
Любовь С.

Астрофизики подтвердили существование черных дыр второго поколения

Ученые из коллаборации LIGO, VIRGO и KAGRA впервые зафиксировали гравитационно-волновые события, указывающие на существование черных дыр второго поколения — «потомков» предыдущих слияний. Открытие позволит понять, как именно во Вселенной рождаются сверхмассивные черные дыры.  

Астрономия
# LIGO
# Virgo
# гравитационные волны
# Общая Теория Относительности Эйнштейна
# сверхмассивные черные дыры
# черные дыры звездной массы
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
27 октября, 11:44
Илья Гриднев

Ученые разобрались, как астрономы майя веками предсказывали солнечные затмения

Исследователи объяснили, как цивилизация майя добивалась высокой точности в предсказании солнечных затмений на протяжении столетий. Для коррекции накапливающихся астрономических неточностей они использовали сложную систему пересекающихся календарных таблиц.

Антропология
# Календарь Майя
# солнечное затмение
# цивилизация майя
25 октября, 10:40
Любовь С.

Недалеко от Солнечной системы нашли потенциально обитаемую суперземлю

Проанализировав данные наблюдений, полученных с помощью наземных обсерваторий за последние два десятилетия, астрономы обнаружили потенциально обитаемый мир — суперземлю Gliese 251 c (GJ 251 с). Планета обращается вокруг красного карлика на расстоянии около 18 световых лет от Земли и считается одним из самых перспективных кандидатов для поисков жизни.

Астрономия
# звезды
# зона обитаемости
# красный карлик
# спектрограф
# Суперземля
# телескопы
24 октября, 14:02
РТУ МИРЭА

Эксперт рассказал, какие приборы нельзя подключать к удлинителю и почему

В современном доме, насыщенном разнообразной техникой, удлинители стали незаменимым атрибутом, позволяющим обеспечить электропитанием все необходимые устройства. Однако мало кто задумывается, что привычное использование этого аксессуара может нести серьезную угрозу безопасности. По статистике, значительная часть бытовых пожаров происходит из-за неправильной эксплуатации электропроводки и вспомогательных устройств. Какие приборы категорически нельзя подключать через удлинители и почему это может привести к трагическим последствиям, рассказывает профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов.

РТУ МИРЭА
# безопасность
# бытовые приборы
# пожары
# удлинитель
# электричество
# электропроводка
13 октября, 11:10
Илья Гриднев

Движение жидкости в мозге предложили считать основой сознания

Согласно новой гипотезе, сознание возникает не только из-за активности нейронов, но и благодаря физическим процессам — электромагнитным полям от движения жидкости в мозге. Эта модель, как и ее предшественники, пока носит теоретический характер, но предлагает нестандартный взгляд на проблему синхронизации работы разных отделов мозга.

Биология
# мозг
# сознание
# электромагнитное поле
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Чайки‑курьеры: как микропластик попал в чистые прибрежные зоны Кольского залива

    31 октября, 12:11

  2. Палеонтологи доказали существование «карликового» тираннозавра рекса

    31 октября, 12:02

  3. Русский жестовый язык: лингвисты впервые описали историю подготовки переводчиков

    31 октября, 10:59

  4. Акулам и скатам понравилось играть с игрушками

    31 октября, 10:14
Выбор редакции

Как Россия стала одним из лидеров квантовой гонки — и что планирует получить в результате

18 октября, 10:18

Последние комментарии

Sergey Mikhaylov
52 минуты назад
Где гарантия , что кусок камня такой необычной формы не замаскированный безпилотный аппарат ?

Сурдин: 3I/ATLAS может совершить гравитационный маневр и устремиться к Земле 

Alex
52 минуты назад
Сяоми, график не добычи, если уж быть точными, а переработки(обогощения). А это не одно и тоже. К примеру в Турции открыли месторождения редкоземов,

Инфографика: 30 лет добычи редкоземельных элементов по странам

Elusive Joe
54 минуты назад
Viacheslav, Бетховен давно умер и ему не нужны деньги. Как и другие классики. А слушать такую музыку хочется, ИИ тут хороший помощник

Почти половина людей в новом исследовании не смогли отличить музыку, созданную ИИ, от написанной человеком

Ruslan
56 минут назад
Мне с самого начала было смешно,когда прочитал про город зеркальную линию,таких огромных размеров.Принц Салман сидя на золотом унитазе,даже

Саудовская Аравия пересмотрит масштабы своих мегапроектов, включая горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия»

Максим Сазонов
1 час назад
Евгений, но с другой стороны: молитвенные места- тоже не рентабельно. Миру необходимы нерентабельные проекты, своего рода конвертация денег, как

Саудовская Аравия пересмотрит масштабы своих мегапроектов, включая горизонтальный небоскреб «Зеркальная линия»

Glemt Gravkammer
1 час назад
Kanye, да ну, бросьте) Все ради вас, адептов Юнитского) Всегда забавно наблюдать, как вы байтите комментарии) Любо дорого посмотреть)

Белорусские инженеры избавили струнный транспорт от резонансных колебаний

Сергей Механик
1 час назад
От конструирования до внедрения может быть очень долгий путь. И зависит это не от конструкторов и инженеров, а от факторов не только внутренних,

Конструирование первой многоразовой российской ракеты «Корона» стартует в 2026 году

Glemt Gravkammer
1 час назад
Платон, а что у нас нынче уровень компетенции оценивается по дате регистрации на каком то научпоп портале? Так че там кстати про достижения

Белорусские инженеры избавили струнный транспорт от резонансных колебаний

Алина Мищенко
1 час назад
По мне как-то странно написано, проблема "очеловечивания" более актуальна, когда животным приписывают человеческие чувства и эмоции, которые они

Домашним животным навредило обращение с ними как с детьми

Glemt Gravkammer
1 час назад
Александр, Смотри сколько адептов понабежало) Любо дорого почитать)

Белорусские инженеры избавили струнный транспорт от резонансных колебаний

Имя Фамилия
1 час назад
"Беспроводной троллейбус!". Давно пора! :-)

Во Франции запустили первую в мире трассу с динамической беспроводной зарядкой для электромобилей

Николай Цыгикало
1 час назад
Китайцы большие молодцы в плане космической вообще и в частности лунной программы. Уже у них теперь есть чему поучиться. Она у них и

Первый пуск лунной китайской ракеты и пилотируемого корабля запланировали на 2026 год

Имя Фамилия
1 час назад
Очередной бессмысленный нагрев вселенной на 5млн КВт. :-( ЦОДы нужно строить на севере и обогревать ими северные города. А если тепла прям очень

Орбитальные дата-центры: стартап предложил строить в космосе солнечные фермы размером в километры

Сергей Механик
1 час назад
Готовимся, наращиваем, совершенствуем. 🤔 Одним словом - всё больше приближаемся. ☝️🤨

«Летающая вышка» на солнечной энергии: армейская связь США получит автономность в 90 дней

Sergey Gorovoy
1 час назад
египетский музей Каира на пл. Тахрир - что-то умопомрачительное! на пирамиды - тем более нужен тоже день - космос! сам Каир❤ - прекрасен! с Бейрутом❤ -

В Египте построили крупнейший в мире музей, посвященный истории одной цивилизации

Sergey Gorovoy
1 час назад
GIREY, поржал, в точку! 😂

Инфографика мировых запасов золота: сколько его осталось?

Viacheslav Vyacheslav
2 часа назад
То есть планету разорвать могут приливные силы, а цивилизацию нет?! Интересна сама фантазия высосаная из пальца. Никто до сих пор не смог ответить

Астрофизики назвали самое вероятное местоположение внеземной цивилизации в Галактике

Viacheslav Vyacheslav
2 часа назад
Elusive, Пункт 4 ст. 1274 ГК РФ устанавливает, что создание и использование произведения в жанре музыкальной пародии допускаются без согласия автора или

Почти половина людей в новом исследовании не смогли отличить музыку, созданную ИИ, от написанной человеком

GIREY BECK GRIPP
2 часа назад
Sergey, красивое у тебя кольцо Мойша! Наравится? У папы, перед его смертью купил.

Инфографика мировых запасов золота: сколько его осталось?

Victor Khrapko
2 часа назад
Не совсем понятно. Обьект с весны находится в солнечной системе. Наконец в октябре проходит почти в самом центре. Возле солнца. И тут резко за два

Сурдин: 3I/ATLAS может совершить гравитационный маневр и устремиться к Земле 

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно