Палеонтологи доказали существование «карликового» тираннозавра рекса
Десятилетиями ученые не могли понять: принадлежали найденные в США кости юному тираннозавру рексу или совершенно другому виду — его родственнику Nanotyrannus lancensis? Благодаря новым находкам и современным технологиям ученые смогли получить ответ на этот вопрос и поставить точку в одном из самых яростных споров в истории палеонтологии.
В 1940-х годах в американском штате Монтана, в геологической формации Хелл-Крик, палеонтологи нашли череп небольшого динозавра. Сперва предположили, что он принадлежал хищнику Gorgosaurus. Однако позже научное сообщество склонилось к версии, что это молодой, не до конца сформировавшийся Tyrannosaurus rex.
Спустя почти 50 лет гипотезу подвергли сомнению. Группа исследователей предложила иную точку зрения. Они изучили череп и пришли к выводу, что это не юная, а взрослая особь совершенно нового, более мелкого вида Nanotyrannus lancensis. Этот вид относится к роду Nanotyrannus, который входит в состав группы тираннозавров (Tyrannosauroidea).
С тех пор палеонтологический мир раскололся на два лагеря. Одни ученые настаивали, что череп принадлежит юному Tyrannosaurus rex, другие — что это кости представителя отдельного вида Nanotyrannus lancensis. Спор зашел в тупик из-за нехватки хорошо сохранившегося материала, который можно было бы досконально изучить.
Переломный момент наступил в 2006 году, когда охотники за окаменелостями нашли два идеально сохранившихся скелета, погребенных вместе. Один — растительноядного динозавра Triceratops, второй — небольшого хищника, которого сразу посчитали юным Tyrannosaurus rex. Возраст находки оценили в 67 миллионов лет. Этот экспонат получил название «Дерущиеся динозавры» — по всей видимости, травоядный и хищник погибли в смертельной схватке.
Долгие годы уникальная находка оставалась в частных руках. Ситуация изменилась в 2020 году, когда окаменелости приобрел Музей естественных наук Северной Каролины в США. Специалисты наконец получили возможность провести комплексный анализ останков.
Исследование с помощью современных технологий проводили два сотрудника музея Линдси Занно (Lindsay E. Zanno) и Джеймс Наполи (James G. Napoli). Ученые обнаружили ряд анатомических особенностей, которые совпали с анатомией черепа, найденного в 1940-х.
«Структура нервных каналов и пазух в черепе, количество зубов говорят, что представитель этого вида относится к роду Nanotyrannus», — объяснила Занно.
Ключевым доказательством стал анализ конечностей. Выяснилось, что скелет принадлежал 20-летней особи. Ее длина составляла примерно 5,5 метра, масса — почти 700 килограммов. Для сравнения: взрослый Tyrannosaurus rex весил почти в 10 раз больше и в длину превышал 11 метров.
Исследователи пошли дальше и заново изучили 200 окаменелостей тираннозавров, найденных в формации Хелл-Крик. Оказалось, как минимум один скелет, известный под названием Джейн, также был неправильно классифицирован. Ранее его считали юным Tyrannosaurus rex. Занно и Наполи полагают, что Джейн — на самом деле представитель нового вида рода Nanotyrannus. Ему дали имя Nanotyrannus lethaeus.
Многие палеонтологи сочли выводы Занно и Наполи очень убедительными. По мнению специалистов, теперь есть все необходимые доказательства того, что Nanotyrannus lancensis — не юный Tyrannosaurus rex, а самостоятельный вид динозавров. Спор, который длился много лет, теперь можно считать завершенным.
Научная работа опубликована в журнале Nature.
