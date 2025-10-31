Чайки‑курьеры: как микропластик попал в чистые прибрежные зоны Кольского залива

Коллектив ученых из Москвы, Мурманска и Великого Новгорода исследовал перенос пластиковых отходов в прибрежную зону морскими птицами на примере серебристой чайки. Обычные чайки невольно переносят пластиковый мусор на свои гнездовья. Ученые выяснили, что серебристые чайки, которые питаются в том числе и на свалках, глотают куски пластика вместе с едой. Позже они отрыгивают его в виде «погадок» в местах своих гнездовий на островах.

Птицы становятся живым транспортом для пластикового загрязнения, засоряя даже те природные зоны, куда человек мусор не выбрасывает. Исследование опубликовано в сборнике «Труды XIII Международной научно-практической конференции «Морские исследования и образование».

— Один из видов взаимодействия пластиковых загрязнителей с живыми организмами — поглощение пластиковых частиц представителями морской фауны, в частности птицами, — рассказал соавтор исследования, научный сотрудник Центра исследования проблем микропластика НовГУ Игорь Жданов.. — Количественная оценка вклада этого феномена в пластиковое загрязнение среды — достаточно новое направление исследований. Серебристая чайка — один из типичных обитателей Кольского залива Баренцева моря, потенциально наиболее подверженных воздействию антропогенного загрязнения. Она эврифаг; основу ее рациона составляют наиболее массовые и общедоступные корма. Однако начиная со второй половины прошлого века в рационе серебристых чаек стали встречаться также и пищевые отходы, доля этого корма особенно сильно увеличивалась в годы снижения запасов рыбы. Так, в 2011 году в рационе птенцов серебристой чайки в колонии, расположенной на острове Шалим, обнаружили фрагменты полиэтиленовых пакетов, их встречаемость составила 2,9%.

Ученые хотели проверить, как много пластика морские птицы — на примере серебристой чайки — приносят в природу, в свои гнездовья. Они оценивали перенос пластикового загрязнения птицами в прибрежную зону на верхнем плато острова Сальный в Кольском заливе. Исследователи фиксировали погадки серебристой чайки на маршруте протяженностью 1540 метров и шириной три метра.

В составе погадок обнаружили 68 образцов пластика общей массой более 130 граммов. Средняя масса одного образца пластика, обнаруженного в составе погадок, составила 1,94±1,26 г, при минимальном и максимальном показателях 0,15 и 5,98 г соответственно. Концентрация пластика, который чайки принесли на остров сами, оказалась высокой — почти 15 тысяч единиц (14 719 ед./км2) на квадратный километр.

— Образцы пластика в составе погадок разделили на три категории, — рассказал Игорь Жданов. — 50% составила пленка — пакеты и их фрагменты. 38% — пищевая упаковка (преимущественно обертки колбасных изделий и типовая упаковка от сливочного масла). 12% — образцы неизвестного происхождения, включающие главным образом небольшие фрагменты жесткого пластика и упаковки. В количественном соотношении преобладал полиэтилен (32%), представленный преимущественно пленкой, и нейлон (21%), к которому отнесли главным образом обертки колбасных изделий, — рассказал Игорь Жданов. — Также в составе проанализированных образцов идентифицировали полистирол (11%), полипропилен (10%) и ПВХ (5%).

Согласно полученным данным, серебристые чайки, питающаяся в том числе и в зонах скопления ТКО и гнездящиеся в прибрежной зоне, способны переносить пластиковые материалы в места своих гнездовий. Поглощение пластика носит случайный характер: он, по-видимому, заглатывается вместе с остатками пищевых отходов, привлекающие птиц. Это означает, что пластиком загрязняются даже удаленные и, казалось бы, чистые острова, куда люди мусор не выбрасывают. Птицы сами становятся источником загрязнения своей же среды обитания. Это еще один канал распространения пластика в природе, о котором раньше мало задумывались.

НовГУ 39 статей Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году и расположенный в Великом Новгороде. Участник программы «Приоритет 2030» с проектами «Материалы и технологии нового поколения для СВЧ ЭКБ» и «Масштабируемая сеть беспилотных маршрутов». Среди других крупных проектов — инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» (позволяет решать задачи, поставленные правительством страны: импортозамещение, независимость российского производства от иностранных технологий и увеличение экспортной продукции). Резиденты ИНТЦ занимаются высокотехнологичными разработками в сфере медицины, ОПК, ТЭК, а также сельского и лесного хозяйства.