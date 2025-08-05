Новый род пауков-птицеедов назвали в честь сатиров из-за длины совокупительных органов

Самцы пауков рода Satyrex обладают самыми длинными среди других пауков-птицеедов копулятивными органами — особыми конечностями, также известными как педипальпы, с помощью которых мужские особи переносят сперму во время спаривания.

Международная группа ученых из Сомали и нескольких стран Европы описала новый род пауков-птицеедов, состоящий из видов, обитающих на Аравийском полуострове и в регионе Африканского Рога (северо-восток Африки). Исследование об этом вышло в журнале ZooKeys.

Поскольку по своим морфологическим характеристикам и особенностям, выявленным по результатам молекулярно-генетического анализа, пауки существенно отличались от ближайших родственников, для их классификации создали новый род Satyrex. Название не случайно образовали от слов «сатир» (древнегреческое мифическое существо с чертами козлов, которое часто изображали с гипертрофированным фаллосом) и rex, на латыни означающего «монарх», «верховный правитель». Самцы этих членистоногих обладают самыми длинными среди других пауков-птицеедов копулятивными органами — особыми конечностями (также их называют педипальпами), с помощью которых мужские особи переносят сперму во время спаривания.

Так, у пауков Satyrex ferox, крупнейшего вида из рода Satyrex, длина половых педипальп может достигать пяти сантиметров и почти вчетверо превышать размеры передней части тела. По мнению исследователей, удлиненные педипальпы, вероятно, помогают самцам не стать жертвами агрессивных самок. Как известно, у паукообразных распространен «сексуальный каннибализм», при котором оплодотворивший самку и более не нужный самец становится ее пищей.

Самка паука Satyrex ferox / © Mark Stockmann

Агрессивность — еще одна особенность Satyrex ferox, что отражает латинское слово ferox («свирепый»). При малейшем беспокойстве пауки принимают угрожающую позу с поднятыми вверх конечностями и издают громкое шипение, которое возникает при потирании специальных волосков в основании передних ног.

Самец паука Satyrex speciosus / © Pavel Just

Названия двух других представителей рода — Satyrex arabicus и Satyrex somalicus — связаны с их географическим происхождением, а в имени пауков вида Satyrex speciosus скрыт намек на их яркую и привлекательную окраску (speciosus в переводе с латыни — «красивый», «прелестный»). Кроме того, в эту же группу включили ранее известный вид Satyrex longimanus, обитающий в Йемене и впервые описанный в 1903 году.

Прежде этих пауков, для которых тоже характерны удлиненные половые педипальпы, относили к роду Monocentropus. Однако теперь S. longimanus решили объединить с четырьмя недавно описанными видами пауков-птицеедов, учитывая большую схожесть с ними в размерах копулятивных органов, пояснили ученые.

Для всех пауков рода Satyrex также характерен роющий образ жизни: они живут под землей, в норах, выкопанных у оснований кустарников или между камнями.

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Юлия Трепалина 759 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.