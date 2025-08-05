Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Новый род пауков-птицеедов назвали в честь сатиров из-за длины совокупительных органов
Самцы пауков рода Satyrex обладают самыми длинными среди других пауков-птицеедов копулятивными органами — особыми конечностями, также известными как педипальпы, с помощью которых мужские особи переносят сперму во время спаривания.
Международная группа ученых из Сомали и нескольких стран Европы описала новый род пауков-птицеедов, состоящий из видов, обитающих на Аравийском полуострове и в регионе Африканского Рога (северо-восток Африки). Исследование об этом вышло в журнале ZooKeys.
Поскольку по своим морфологическим характеристикам и особенностям, выявленным по результатам молекулярно-генетического анализа, пауки существенно отличались от ближайших родственников, для их классификации создали новый род Satyrex. Название не случайно образовали от слов «сатир» (древнегреческое мифическое существо с чертами козлов, которое часто изображали с гипертрофированным фаллосом) и rex, на латыни означающего «монарх», «верховный правитель». Самцы этих членистоногих обладают самыми длинными среди других пауков-птицеедов копулятивными органами — особыми конечностями (также их называют педипальпами), с помощью которых мужские особи переносят сперму во время спаривания.
Так, у пауков Satyrex ferox, крупнейшего вида из рода Satyrex, длина половых педипальп может достигать пяти сантиметров и почти вчетверо превышать размеры передней части тела. По мнению исследователей, удлиненные педипальпы, вероятно, помогают самцам не стать жертвами агрессивных самок. Как известно, у паукообразных распространен «сексуальный каннибализм», при котором оплодотворивший самку и более не нужный самец становится ее пищей.
Агрессивность — еще одна особенность Satyrex ferox, что отражает латинское слово ferox («свирепый»). При малейшем беспокойстве пауки принимают угрожающую позу с поднятыми вверх конечностями и издают громкое шипение, которое возникает при потирании специальных волосков в основании передних ног.
Названия двух других представителей рода — Satyrex arabicus и Satyrex somalicus — связаны с их географическим происхождением, а в имени пауков вида Satyrex speciosus скрыт намек на их яркую и привлекательную окраску (speciosus в переводе с латыни — «красивый», «прелестный»). Кроме того, в эту же группу включили ранее известный вид Satyrex longimanus, обитающий в Йемене и впервые описанный в 1903 году.
Прежде этих пауков, для которых тоже характерны удлиненные половые педипальпы, относили к роду Monocentropus. Однако теперь S. longimanus решили объединить с четырьмя недавно описанными видами пауков-птицеедов, учитывая большую схожесть с ними в размерах копулятивных органов, пояснили ученые.
Для всех пауков рода Satyrex также характерен роющий образ жизни: они живут под землей, в норах, выкопанных у оснований кустарников или между камнями.
Давно известно, что на психическое здоровье влияет не только наследственность, но и множество других внешних факторов, включая воспитание, бытовые условия, уровень доходов, образование и возраст. Канадские ученые нашли еще одну связь: исследование показало, что мужчины, родившиеся летом, чаще страдают депрессией.
Трехмерное моделирование показало, что знаменитое изображение на Туринской плащанице больше соответствует отпечатку с неглубокого рельефа, чем с реального человеческого тела. Этот результат дает новый аргумент в пользу гипотезы о том, что плащаница — произведение искусства, имитирующее погребальный саван.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
Тщательный анализ спутниковых снимков позволил ученым оценить изменение скорости фотосинтеза на планете с 2003 по 2021 годы. Ситуация оказалась несколько неожиданной: если на суше растения явно «ускорились», то в океане ситуация намного менее определенная.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Давно известно, что на психическое здоровье влияет не только наследственность, но и множество других внешних факторов, включая воспитание, бытовые условия, уровень доходов, образование и возраст. Канадские ученые нашли еще одну связь: исследование показало, что мужчины, родившиеся летом, чаще страдают депрессией.
Прибывшая из межзвездного пространства предполагаемая комета 3I/ATLAS движется по траектории, максимально удобной для гравитационных маневров управляемого корабля, при этом возможность ее отслеживания с Земли практически минимальна. По мнению некоторых ученых, такое «поведение» объекта наводит на определенные мысли.
Команда исследователей из Сколтеха, МФТИ, Института искусственного интеллекта AIRI и других научных центров разработала метод, позволяющий не просто отличать тексты, написанные человеком, от сгенерированных нейросетью, но и понимать, по каким именно признакам классификатор принимает решение о том, является ли текст генерацией или нет. Анализируя внутренние состояния глубоких слоев языковой модели, ученые смогли выделить и интерпретировать численные признаки, отвечающие за стилистику, сложность и «степень уверенности» текста.
Борщевик занимает почти 300 тысяч гектаров в 39 регионах России. Известно о 12 нижегородцах, восьми петербуржцах и двух москвичах, пострадавших от вредителя этим летом. У некоторых ожоги составляют от 30 до 80% тела. На этой неделе Госдума приняла закон и обязала землевладельцев бороться с этим опасным растением. Но, помимо борщевика, есть и другие часто встречающиеся и почти настолько же токсичные представители флоры, о которых мы почти ничего не знаем. Ученые Пермского Политеха рассказали, можно ли прикасаться к борщевику ночью, как безобидный ландыш может привести к летальному исходу, а чистотел к отказу почек, и что будет если съесть мед, собранный с ядовитых растений.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Григорий Перельман: многомерная фигура
Коронавирус в России: правда ли, что власти скрывают число заболевших?
Пародийные религии
10 космических миссий недалекого будущего
Одинокие и одержимые: редкие психические заболевания
Lunar Orbital Platform-Gateway: лунные врата в далекий космос
На выход! Что мы знаем о стратегиях выхода из карантина в разных странах
Город на орбите
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии