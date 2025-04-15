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Ученые опровергли гипотезу «цифрового слабоумия»
Первое поколение людей, в жизни которых технологии заняли значительное место, уже приблизилось к солидному возрасту. Как использование гаджетов повлияло на их когнитивные способности? На этот вопрос ответили исследователи из двух американских университетов.
О риске «цифрового слабоумия» — например, ухудшений памяти и внимания — ученые говорили еще пару десятилетий назад. Они связывали это с увеличивающимся потоком онлайн-информации, которая обрушивается на нас почти непрерывно.
Некоторые исследователи даже обнаруживали уменьшение объема серого вещества и признаки структурных изменений мозга. Но результаты метаанализа, которые нейропсихолог Джаред Бенге из Техасского университета в Остине (США) и его коллега Майкл Скаллин из Университета Бэйлора (США) опубликовали в журнале Nature Human Behavior, свидетельствуют о том, что угроза преувеличена.
Ученые проанализировали 57 исследований за последние 18 лет из баз данных Medline, PsycInfo, CINAHL, Science Direct, Scopus, Cochrane Library, ProQuest и Web of Science, в которых изучалась взаимосвязь использования цифровых технологий с когнитивными показателями. В исследованиях участвовали 411 430 людей по всему миру. Средний возраст составил 68,7 года, 53,5 процента — женщины.
Снижение риска когнитивных нарушений при использовании цифровых технологий авторы оценили в 42%. Эффект остался статистически значимым при учете различий в состоянии здоровья, демографических и социально-экономических показателей.
Разумеется, полученные данные нельзя интерпретировать однозначно. Прямой причинно-следственной связи здесь нет, да ее и нельзя найти в исследованиях такого рода. Поэтому ученые не могут ответить, предохраняет ли использование технологий от деменции, или, напротив, люди с хорошо сохранившимися к этому возрасту когнитивными способностями склонны к более частому использованию технологий? Либо, что тоже вероятно, результаты следует объяснить сочетанием этих двух факторов?
Кроме того, в большинстве проанализированных публикаций не учитывали характер цифровой активности. Так называемая смартфонозависимость тоже не рассматривалась. В то же время очевидно: ленивый скроллинг картинок и видео в социальных сетях, онлайн-общение, чтение электронной почты или работа со сложными компьютерными приложениями — далеко не одно и то же.
Тем не менее авторы новой научной работы опровергли пугающие исследования о «цифровом слабоумии» (по крайней мере, в этом возрасте): по их данным, использование современных технологий если и не напрямую полезно для здоровья мозга, то уж точно вряд ли наносит вред.
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