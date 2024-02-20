Пользу настоящего грудного молока уравняли с трансгендерным

Представители одного из подразделений Фонда Национальной службы здравоохранения Великобритании заявили, что понятие «грудное молоко» должно быть нейтральным и не иметь «гендерной предвзятости». Однако далеко не все согласились с таким мнением.

Кормление грудью — один из самых эффективных способов заложить основу для крепкого здоровья и высоких когнитивных способностей ребенка: по данным Всемирной организации здравоохранения, дети, питавшиеся молоком матери, впоследствии лучше сдают тесты на уровень интеллекта, реже сталкиваются с избыточным весом или ожирением, менее склонны к развитию диабету и бронхиальной астмы. В то же время женщины, кормящие грудью, имеют меньший риск развития рака молочной железы, яичников и эндометрия.

Поскольку в мире встречается практика смены пола с сохранением репродуктивных органов, человек, идентифицирующий себя как мужчина, может забеременеть и родить ребенка. Более того, в 2018 году американские эндокринологи впервые описали опыт грудного вскармливания у трансгендерной женщины (рожденной мужчиной), которая не проходила хирургических операций для коррекции биологического пола. Медики назначили ей несколько дополнительных гормональных препаратов и смогли искусственно вызвать лактацию.

Недавно сотрудники одного из подразделений Фонда Национальной службы здравоохранения Великобритании решили пойти дальше и подняли вопрос: может ли грудное молоко трансгендерной женщины быть настолько же полезным для детей, как и настоящее грудное молоко?

Издание The Telegraph сообщило, что в письме, составленном представителями фонда NHS Trust графства Сассекс (в него в том числе входят Королевская больница Сассекса, больница Уортинг и Королевская детская больница Александры) и попавшем в руки Лотти Мур из аналитического центра Policy Exchange, говорится: молоко, вырабатываемое трансженщинами после приема комбинации лекарств, «сопоставимо с тем, что вырабатывается непосредственно после рождения ребенка».

В 2021 году NHS Trust Сассекса составил первые для Соединенного Королевства «рекомендации по поддержке родов у транс- и небинарных родителей». Впоследствии медики пытались отставивать свою точку зрения, ссылаясь на пять научных работ, выпущенных в 1977-м, и данные ВОЗ о том, что грудное молоко лучше для ребенка, чем молочная смесь. Сотрудники фонда также упомянули научную статью от 2022 года, согласно которой концентрация тестостерона в искусственном молоке трансгендеров составляет менее процента, а у детей, участвовавших в исследовании на протяжении почти полугода, не выявили побочных эффектов после такого вскармливания.

Однако, как отметили журналисты The Telegraph, чтобы трансгендерная женщина (биологический мужчина) могла кормить грудью, она должна принимать прогестерон. Основная функция этого гормона, вырабатываемого желтым телом яичников, — подготовка женского организма к беременности. В случае трансгендеров он обеспечивает оптимальное развитие груди до стадии 4/5 по шкале полового созревания Таннера.

Помимо этого, для стимуляции лактации — образования молока в молочных железах — необходим препарат домперидон, назначаемый женщинам для поддержки грудного вскармливания. Он помогает стимулировать выработку пролактина — маммотропного гормона, ответственного за наличие молока во время лактации и развитие молочных желез. Но домперидион, известный под торговой маркой «Мотилум», — изначально противорвотное средство, центральный блокатор допаминовых рецепторов.

Врачи начали прописывать его пациенткам не по назначению, хотя производитель, фармацевтическая компания Janssen-Cilag, рекомендовал принимать домперидон в крайних случаях и по назначению врача из-за возможных побочных эффектов для сердца грудного ребенка.

Лотти Мур, обнаружившая письмо об «одинаковой» пользе настоящего и «трансгендерного» молока, заявила, что утверждения авторов наивны. С ней согласилась Майя Форстатер, исполнительный директор группы кампаний Sex Matters («Секс имеет значение»): по ее мнению, «глубоко» тревожит стремление отдавать приоритет гендерной идентичности, а не тому, что лучше для матерей и их детей.

«Люди мужского пола, как бы они себя ни называли и ни описывали, не могут кормить грудью», — добавила Милли Хилл, борец за права женщин. Член парламента Великобритании от Лейбористской партии Рози Даффилд также предупредила, что из младенцев нельзя делать подопытных кроликов, пытаясь опробовать на них действие «непроверенных препаратов».

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