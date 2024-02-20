Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Пользу настоящего грудного молока уравняли с трансгендерным
Представители одного из подразделений Фонда Национальной службы здравоохранения Великобритании заявили, что понятие «грудное молоко» должно быть нейтральным и не иметь «гендерной предвзятости». Однако далеко не все согласились с таким мнением.
Кормление грудью — один из самых эффективных способов заложить основу для крепкого здоровья и высоких когнитивных способностей ребенка: по данным Всемирной организации здравоохранения, дети, питавшиеся молоком матери, впоследствии лучше сдают тесты на уровень интеллекта, реже сталкиваются с избыточным весом или ожирением, менее склонны к развитию диабету и бронхиальной астмы. В то же время женщины, кормящие грудью, имеют меньший риск развития рака молочной железы, яичников и эндометрия.
Поскольку в мире встречается практика смены пола с сохранением репродуктивных органов, человек, идентифицирующий себя как мужчина, может забеременеть и родить ребенка. Более того, в 2018 году американские эндокринологи впервые описали опыт грудного вскармливания у трансгендерной женщины (рожденной мужчиной), которая не проходила хирургических операций для коррекции биологического пола. Медики назначили ей несколько дополнительных гормональных препаратов и смогли искусственно вызвать лактацию.
Недавно сотрудники одного из подразделений Фонда Национальной службы здравоохранения Великобритании решили пойти дальше и подняли вопрос: может ли грудное молоко трансгендерной женщины быть настолько же полезным для детей, как и настоящее грудное молоко?
Издание The Telegraph сообщило, что в письме, составленном представителями фонда NHS Trust графства Сассекс (в него в том числе входят Королевская больница Сассекса, больница Уортинг и Королевская детская больница Александры) и попавшем в руки Лотти Мур из аналитического центра Policy Exchange, говорится: молоко, вырабатываемое трансженщинами после приема комбинации лекарств, «сопоставимо с тем, что вырабатывается непосредственно после рождения ребенка».
В 2021 году NHS Trust Сассекса составил первые для Соединенного Королевства «рекомендации по поддержке родов у транс- и небинарных родителей». Впоследствии медики пытались отставивать свою точку зрения, ссылаясь на пять научных работ, выпущенных в 1977-м, и данные ВОЗ о том, что грудное молоко лучше для ребенка, чем молочная смесь. Сотрудники фонда также упомянули научную статью от 2022 года, согласно которой концентрация тестостерона в искусственном молоке трансгендеров составляет менее процента, а у детей, участвовавших в исследовании на протяжении почти полугода, не выявили побочных эффектов после такого вскармливания.
Однако, как отметили журналисты The Telegraph, чтобы трансгендерная женщина (биологический мужчина) могла кормить грудью, она должна принимать прогестерон. Основная функция этого гормона, вырабатываемого желтым телом яичников, — подготовка женского организма к беременности. В случае трансгендеров он обеспечивает оптимальное развитие груди до стадии 4/5 по шкале полового созревания Таннера.
Помимо этого, для стимуляции лактации — образования молока в молочных железах — необходим препарат домперидон, назначаемый женщинам для поддержки грудного вскармливания. Он помогает стимулировать выработку пролактина — маммотропного гормона, ответственного за наличие молока во время лактации и развитие молочных желез. Но домперидион, известный под торговой маркой «Мотилум», — изначально противорвотное средство, центральный блокатор допаминовых рецепторов.
Врачи начали прописывать его пациенткам не по назначению, хотя производитель, фармацевтическая компания Janssen-Cilag, рекомендовал принимать домперидон в крайних случаях и по назначению врача из-за возможных побочных эффектов для сердца грудного ребенка.
Лотти Мур, обнаружившая письмо об «одинаковой» пользе настоящего и «трансгендерного» молока, заявила, что утверждения авторов наивны. С ней согласилась Майя Форстатер, исполнительный директор группы кампаний Sex Matters («Секс имеет значение»): по ее мнению, «глубоко» тревожит стремление отдавать приоритет гендерной идентичности, а не тому, что лучше для матерей и их детей.
«Люди мужского пола, как бы они себя ни называли и ни описывали, не могут кормить грудью», — добавила Милли Хилл, борец за права женщин. Член парламента Великобритании от Лейбористской партии Рози Даффилд также предупредила, что из младенцев нельзя делать подопытных кроликов, пытаясь опробовать на них действие «непроверенных препаратов».
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
Подростки чаще пробуют писать музыку, если у них есть возможность получать соответствующее дополнительное образование, а также когда они чувствуют поддержку и преемственность. При этом есть пять типовых траекторий, которые приводят к собственному творчеству.
Стоит ли готовить на поцарапанной сковородке и как связаны алюминиевая кастрюля, плохая вода и камни в почках? Какой срок службы у кухонной доски и безопасны ли для экологии биоразлагаемые контейнеры? О материалах для посуды рассказали ученые Пермского Политеха.
Целью нового исследования было понять, какие бактерии полости рта отвечают за продукцию метантиола, или метилмеркаптана — бесцветного токсичного газа с сильным и неприятным запахом, напоминающим зловоние гнилой капусты.
В Российской академии наук завершили первый Большой словарь ударений, его издадут к концу года. Лингвисты собрали наиболее современные нормы произношения привычных слов и зафиксировали ударение для лексики, которая появилась в русском языке недавно.
Американские исследователи придумали новый способ борьбы одновременно с пластиковыми и пищевыми отходами. Они создали замену пластиковым упаковочным пленкам, использовав банановую кожуру. Новый материал по качеству не уступает привычному пластику, но разлагается в почве в сотни раз быстрее.
Канадские исследователи изучили состав пород, вышедших на поверхность при появлении первых континентов. По итогам анализа выяснилось, что новая земная кора возникла не в результате движения тектонических плит, а из-за процессов в океанических плато молодой Земли.
Авторы нового исследования рассказали, какой из современных напитков надо попробовать, чтобы почувствовать себя жителем Римской империи.
Титан — самый органически богатый спутник с глобальным океаном в Солнечной системе. И все же, сопоставив строение его поверхности с интенсивностью падения метеоритов, ученые пришли к выводу, что в океане спутника Сатурна вряд ли хватает элементов для жизни.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
The Economist: газовая война может обойтись ЕС в 335 тысяч смертей — больше, чем погибло на Украине
Новые публикации по вакцине Pfizer показали ее высокую эффективность и возможность необычных нежелательных последствий
10 способов стать умнее
Сланцевая революция
«Роскосмос» делает копию ракеты SpaceX — правда, не доведет дело до конца. И это хорошая новость
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии