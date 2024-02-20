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Первый человек с чипом Neuralink смог управлять курсором «силой мысли»
Три недели назад стартап Илона Маска Neuralink внедрил нейроимплант в мозг первому человеку. Как стало известно теперь, заживление после операции прошло успешно, пациент уже начал пользоваться возможностями импланта.
Илон Маск еще в феврале 2021 года объявил об успешной имплантации беспроводного нейроинтерфейса обезьяне. Теперь дело дошло до экспериментов на человеке. Несмотря на шум вокруг любого заявления Маска, он далеко не первый, кто вживил имплант внутрь человеческого мозга. За последние 30 лет в области клинического применения нейроимплантов был пройден длинный путь.
В далеком 1998 году нейробиолог Филипп Кеннеди внедрил инвазивный нейроинтерфейс, содержащий факторы роста нервов, художнику и музыканту Джонни Рэю, который потерял возможность двигаться после инсульта. Рэй уже тогда научился управлять курсором на экране, представляя движения руки.
В 2004-м парализованный американец Мэтью Нейгл стал первым человеком, которому вживили в мозг имплант BrainGate. Нил сначала научился перемещать курсор на компьютере, представляя, что двигает руками, затем включал с помощью импланта телевизор, переключал каналы и, наконец, даже научился управлять роботизированной рукой — поднимать и удерживать предметы. В 2016 году ученые из Университета Джонса Хопкинса представили имплант из 128 электродов, который позволил испытуемым контролировать отдельные пальцы рук на протезе с очень высокой точностью, вплоть до 96,5%.
Так что пока в Neuralink не совершили прорыва. Одно из главных достижений технологии, предлагаемой Илоном Маском, в том, что интерфейс получился беспроводным и компактным. Имплант состоит из гибких и тонких полимерных нитей в качестве электродов, которые вживляются нейрохирургическим роботом, к тому же чип имеет мощные маленькие усилители для передачи сигнала.
Однако исследователям компании Маска остается решить еще ряд проблем, с которыми сталкивались все, кто занимался нейроимплантацией ранее. Это биосовместимость и безопасность.
Встроенные в мозг электроды хорошо записывают сигнал первые несколько недель, а затем происходят иммунный ответ и инкапсуляция электродов, так что со временем качество сигнала значительно падает. А уж гарантировать, что через 5-10 лет со встроенным в мозг инородным объектом не случится непредвиденных обстоятельств, точно не может никто.
Поскольку Neuralink — частная коммерческая компания, ее представители очень нехотя публикуют конкретные данные о проведенных исследованиях — в основном только твиты и пресс-релизы. Поэтому остается догадываться, как далеко компания Илона Маска продвинулась в решении этих вопросов. В любом случае в обозримом будущем людям не предстоит встраивать импланты в мозг, за исключением редких медицинских случаев.
Тем не менее прогресс в этой области очевиден: появляются биосовместимые материалы, новые технологии обработки сигнала, а количество регистрируемых нейронов продолжает расти. Например, по подсчетам немецкого нейробиолога Конрада Кординга, аналог закона Мура для нейроинтерфейсов будет звучать так: количество регистрируемых нейронов удваивается каждые 7,4 года. В таком случае уже через 15-30 лет стоит ожидать появления полноценных и доступных технологий нейропротезирования, и Neuralink имеет все шансы быть в числе первооткрывателей.
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