Синусит неожиданно повысил риск артрита на 40%

В течение 10 лет поле синусита у человека может возникнуть ревматическое заболевание, например артрит. Связь между диагнозами обнаружили исследователи из США.

При синусите воспаляются одна или несколько слизистых оболочек околоносовых пазух. Это небольшие полости за скулами и лбом, в которых находится воздух. Из предыдущих исследований известно, что различные раздражители легких, в числе которых загрязнение воздуха и респираторные инфекции, могут быть связаны с развитием ревматоидного артрита. Однако, могут ли другие ревматические заболевания возникнуть из-за перенесенного синусита, понятно не было.

Ученые из Клиники Майо (США) и Гарвардской медицинской школы (США) провели исследование и выяснили, что синусит повышает риск ревматических заболеваний на 40%. Соответствующую научную статью опубликовал журнал RMD Open.

Исследователи изучили данные Рочестерского эпидемиологического проекта, которые представляли собой медицинские записи более чем полумиллиона человек, сделанные с 1966 по 2014 год. Все пациенты жили в округе Олмстед в штате Миннесота. В выборку вошли 1729 взрослых со средним возрастом 63 года, которым диагностировали различные ревматические заболевания:

— ревматоидный артрит,

— антифосфолипидный синдром (нарушение свертываемости крови),

— синдром Шегрена (нарушение выработки жидкостей, например слез и слюны),

— васкулит (воспаление кровеносных сосудов),

— гигантоклеточный артериит (воспаление височной артерии),

— ревматическая полимиалгия (мышечная боль и скованность).

Данные каждого человека из выборки сравнивали с информацией о трех пациентах того же пола и возраста на момент постановки диагноза, но без ревматических заболеваний. Учитывались и другие факторы, которые могли повлиять на возникновение болезней: индекс массы тела, курение, раса, национальность. Сильнее всего связь между синуситом и ревматическими заболеваниями была у людей, которые никогда не курили.

В среднем ревматическое заболевание у пациентов развивалось чуть позже, чем через семь с половиной лет после эпизода синусита. Если синусит был в анамнезе, риск любой из перечисленных болезней вырастал до 40%. Наиболее сильной оказалась связь с аутоиммунными ревматическими заболеваниями: антифосфолипидным синдромом (риск выше в семь раз) и синдромом Шегрена (риск выше более чем в два раза). Чем чаще люди болели синуситом, тем сильнее увеличивалась вероятность ревматического диагноза.

Исследователи подчеркнули, что у их работы есть ряд ограничений. Например, две трети выборки составили женщины, белых пациентов было больше, чем представителей других рас, а ревматических заболеваний рассматривалось не очень много. Кроме того, причинно-следственная связь может быть обратной: не исключено, что ревматические болезни повышают риск синусита.

Однако, пояснили авторы научной статьи, бактериальные патогены, связанные с синуситом, могут иметь отношение и к ревматическим заболеваниям. Синусит также ускоряет затвердевание артерий, что делает его потенциальные воспалительные эффекты более вероятными.

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