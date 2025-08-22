Уведомления
Радиация от взрыва бомб укоротила жизни меньше, чем стандартный уровень загрязнения воздуха
Исследователь из Великобритании решил сравнить, насколько радиация от взрывов в Хиросиме и Нагасаки сократила жизни тех, кто был там в момент ядерной бомбардировки. Показатели оказались существенно ниже, чем падение продолжительности жизни от обычного загрязнения воздуха, неизбежного в современных условиях.
В 1945 году удары США по Хиросиме и Нагасаки убили определенное число людей, хотя какое именно — понятно достаточно примерно (оценки разнятся от 150 до 250 тысяч человек). Однако после 1945-го выживших в этих городах уже начали достаточно плотно отслеживать, и по ним есть весьма точные данные о смертности.
В начале XXI века вскрылось необычное: показатели смертности от рака для таких японцев оказались ниже тех, что ожидали ученые. Для групп, получивших от 0,3 до 0,7 грея, смертность от рака была даже ниже, чем у их сверстников из тех зон Японии, что не подверглись ядерным ударам. Японские исследователи обозначили это как факт, «не имеющий объяснения». Как мы покажем ниже, объяснение ему все же есть.
Теперь ученый из Великобритании попробовал оценить фактические изменения в продолжительности жизни облученных в Хиросиме и Нагасаки, что сейчас сделать проще, чем раньше, ведь большинство из них уже умерли по возрасту. Его работу опубликовали в Journal of Biological Physics and Chemistry. Оказалось, даже люди, которые получили среднюю дозу в 2,25 грея — что намного выше порога лучевой болезни, — прожили до медианного возраста в 78 лет и 169 суток. Это на 2,6 года меньше, чем у их сверстников из тех же городов, не получивших заметную дозу из-за удаленности от эпицентра.
Автор исследования сравнил 78 лет и 169 дней с длиной жизни ребенка, рожденного в его стране в 2000 году: у того ожидаемая продолжительность жизни на девять месяцев короче, чем у человека, пережившего лучевую болезнь после ядерных ударов по Японии. Напомним, японцы в среднем живут дольше англичан, поэтому то, что и выжившие при лучевой болезни прожили дольше, не так удивительно. Разрыв их с американцами или русскими по продолжительности жизни был бы еще больше.
Среднее сокращение продолжительности жизни у жертв радиации от бомб составило 43 дня. Именно настолько они отставали по этому показателю от жителей тех же Хиросимы и Нагасаки, что жили далее 2,8 километра от точки взрыва. Для этой последней группы сокращение продолжительности жизни составило, согласно новой научной работе, ноль дней.
К сожалению, исследователь обошел известную из других научных работ проблему референтной группы. Дело в том, что если взять все группы, проживавшие на расстоянии от трех до 10 километров от эпицентра взрыва, то у части из них нет сокращения длительности жизни в сравнении с их сверстниками из тех же мест.
«По какой-то причине их медианная ожидаемая продолжительность жизни составила 80 лет и 322 дня — это меньше, чем медианная ожидаемая продолжительность жизни для тех, кто получил дозы от пяти до 250 миллигрей. Это, на первый взгляд, может указывать на то, что радиация на этих уровнях (от пяти до 250 миллигрей. — Прим. ред.) принесла чистую пользу. Кельн и Престон предостерегли от такой интерпретации и от выбора этой референтной группы», — отметил автор исследования.
Бесспорно, для британского ученого мнение его предшественников Кельна и Престона весомо. Поэтому то, что он сознательно урезал референтную группу среди тех, кто получил меньше пяти миллигрей, ожидаемо.
Но он забыл упомянуть, что у японских ученых есть и другая точка зрения. Исследователь Ш. Суто еще несколько лет назад отметил, что если учитывать референтную группу из тех, кто получил малые дозы радиации, то продолжительность их жизни выше, чем у не получивших радиацию вовсе. Суто связал это с благоприятным для организма эффектом радиационного гормезиса, который активно оспаривают многие ученые и в то же время подкрепляет так называемый тайваньский эксперимент.
Автор нового исследования, даже без учета работ Суто, пришел к выводу об умеренной силе негативного воздействия радиации на длительность жизни выживших. Он отметил, что сходное сокращение, но не от радиации, а от загрязнений воздуха в современной ему Британии от 2,5 до 5 раз выше, чем у пострадавших от радиации в Хиросиме и Нагасаки.
