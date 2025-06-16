Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Протез сетчатки, сотканный из теллуровых нанопроводов, вернул зрение слепым мышам и добавил инфракрасный диапазон
Новый имплантат сетчатки, сплетенный из нанопроволок теллура, частично восстановил зрение лабораторным мышам с моделью слепоты. Протез также позволил животным воспринимать свет в ближнем инфракрасном диапазоне, открывая перспективы для улучшения зрения в условиях низкой освещенности.
Потеря зрения из-за повреждения сетчатки, например при макулярной дегенерации, остается одной из сложнейших проблем в офтальмологии. Хотя некоторые виды слепоты, такие как вызванные катарактой, успешно лечат, восстановление функций поврежденной сетчатки представляет значительные трудности.
Существующие подходы к созданию сетчаточных протезов часто сталкиваются с ограничениями: им требуются внешние источники питания, они могут быть громоздкими или недостаточно биосовместимыми. Создание безопасного, легко имплантируемого протеза сетчатки, способного обрабатывать как видимый, так и инфракрасный свет, могло бы не только восстановить утраченное зрение, но и улучшить естественные зрительные возможности.
Команда исследователей из Китая разработала такой сетчаточный нанопротез. Результаты работы опубликованы в журнале Science. Ученые создали нанопроволоки из теллура, а затем сплели их в тонкую сетку, формируя протез.
Выбор теллура для этой задачи неслучаен. Этот полупроводниковый материал обладает способностью напрямую преобразовывать световую энергию в электрические сигналы под воздействием света, не требуя дополнительного источника питания. Электрический ток, генерируемый нанопроволоками, затем передается на зрительный нерв, откуда сигналы поступают в мозг для обработки. Это свойство делает теллуровые нанопроволоки перспективным материалом для создания автономных имплантатов.
Испытания новой технологии проводили на мышах, у которых слепоту вызывали методами биоинженерии. Нанопротезы имплантировали в субретинальное пространство глаза, где они заменяли поврежденные фоторецепторы. Чтобы оценить эффективность имплантатов, исследователи регистрировали электрическую активность зрительных нервов и зрительной коры головного мозга. Они обнаружили активность, отсутствовавшую у контрольной группы мышей, которым имплантат не устанавливали.
У мышей с протезом восстановились зрачковые рефлексы на свет и наблюдалась активация нейронов. Кроме того, имплантированные мыши демонстрировали способность поворачиваться к источнику светодиодного света и реагировать на зрительные паттерны в поведенческих тестах, таких как обучение с водным вознаграждением по визуальной подсказке.
При этом животные реагировали на свет, интенсивность которого была почти в 80 раз ниже порога обнаружения для человека. Протез позволил животным обрабатывать свет в ближнем инфракрасном диапазоне. В будущем это свойство может привести к разработке устройств, которые будут создавать более четкий цветовой контраст и улучшенное ночное зрение.
Далее биосовместимость и эффективность предложенного нанопротеза проверили на макаках-крабоедах Macaca fascicularis. Имплантат плотно прилегал к сетчатке в субретинальном пространстве и генерировал устойчивые ответы сетчатки на видимый и инфракрасный свет. При этом нормальное зрение у приматов не нарушилось.
Исследование продемонстрировало, что сетчаточный нанопротез на основе теллуровых нанопроволок обладает значительным потенциалом для восстановления зрения. Эти провода естественным образом преобразовывали свет в фотоэлектрические сигналы без внешнего электрического смещения и смогли охватить спектр от видимого до инфракрасного света.
Успешные результаты испытаний на животных открывают дорогу для будущих клинических испытаний на людях, демонстрируя возможность не только восстановления зрения у незрячих, но и расширения зрительного восприятия до инфракрасного диапазона, предлагая более безопасное, эффективное и широкоспектральное решение по сравнению с существующими технологиями.
Изучив поведение 69 видов птиц в разных областях Западных Гат (Индия), международная исследовательская группа наконец объяснила, почему территориальные и всеядные птицы чаще других поют по утрам.
Среди ныне живущих морских обитателей осталось всего несколько так называемых «живых» ископаемых вроде латимерии или мечехвоста. Остальных мы знаем по уцелевшим остаткам. Новый вид древней рыбы обнаружили палеонтологи в девонском песчанике Канадской Арктики. Судя по найденным зубам и челюстям, рыба была в разы меньше своих родственников, а значит, могла жить в реках, что необычно для этих существ.
Наблюдая ранние этапы рождения землеподобных миров, астрономы приблизились к решению «метрового барьера» — проблемы роста пылевых зерен до размеров, необходимых для формирования планет.
Изучив поведение 69 видов птиц в разных областях Западных Гат (Индия), международная исследовательская группа наконец объяснила, почему территориальные и всеядные птицы чаще других поют по утрам.
Среди ныне живущих морских обитателей осталось всего несколько так называемых «живых» ископаемых вроде латимерии или мечехвоста. Остальных мы знаем по уцелевшим остаткам. Новый вид древней рыбы обнаружили палеонтологи в девонском песчанике Канадской Арктики. Судя по найденным зубам и челюстям, рыба была в разы меньше своих родственников, а значит, могла жить в реках, что необычно для этих существ.
Наблюдая ранние этапы рождения землеподобных миров, астрономы приблизились к решению «метрового барьера» — проблемы роста пылевых зерен до размеров, необходимых для формирования планет.
Вид антилоп, с ледникового периода привыкший к массовым миграциям, пытается вернуться в свой исторический ареал, когда-то достигавший Днепра. Однако их нетипичные для травоядных привычки вызывают сильнейшее отторжение у сельских жителей, предлагающих массово уничтожать их с воздуха. С экологической точки зрения возвращение этих животных весьма желательно, но как примирить их с фермерами — неясно.
Недавно вышел второй сезон сериала «Одни из нас» (TheLastofUs), созданного по сюжету популярнейшей видеоигры. Ученые Пермского Политеха решили разобраться, насколько реален сценарий грибной пандемии, превращающей людей зомби? Чем живет кордицепс и как он «ищет» своих жертв, действительно ли паразит способен эволюционировать настолько, чтобы поражать человеческий организм и подчинять себе его волю, был бы у людей шанс выжить, какие грибы уже поселились в наших телах и выручит ли нас иммунитет, сформированный тысячелетиями.
Казахстанский Алматы — город контрастов, где горы соседствуют с урбанистическими пейзажами, а бизнес-центры — с историческими кварталами. Неизменным остается одно — пробки. Ежедневно сюда приезжает более 700 тысяч автомобилей из пригородов, при этом в самом мегаполисе зарегистрировано порядка 600 тысяч транспортных средств. В результате по улицам ежедневно движется более миллиона транспортных средств.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
История знаменитых марок
Как Гитлер избавил Чемберлена от войны со Сталиным: самая абсурдная операция Второй мировой
Окситоцин: молекула любви
Научные парадоксы
Мифы о радиации
Город на орбите
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии