Цифровая карта веломаршрутов города Москвы
Специалисты из РТУ МИРЭА разработали первую детальную цифровую карту веломаршрутов и инфраструктуры для Новой Москвы. Она представляет собой первый шаг к созданию комфортной велосипедной инфраструктуры в районе Коммунарка. Разработанный инструмент, успешно протестированный и готовый к внедрению, позволяет планировать маршруты и развивать велосеть с учетом безопасности и удобства, а в будущем его планируется расширять и применять в других районах.
Новая Москва представляет собой территорию активной застройки, где инфраструктура зачастую не успевает за ростом населения. Район Коммунарка служит ярким примером: тысячи новых жителей сталкиваются с критической нехваткой безопасных велодорожек. Автор проекта, студент РТУ МИРЭА Семен Семенов, подчеркивает: «Мною было проведено личное полевое исследование: я изучил район, проанализировал транспортные потоки и выявил критический дефицит велодорожек».
Работа велась в несколько этапов, сочетая полевые исследования с современными геоинформационными технологиями. Все собранные данные были систематизированы и перенесены в цифровой формат с помощью программы QGIS. Полученная информация была загружена в профессиональную систему управления базами данных PostgreSQL, что обеспечивает надежное хранение и легкий доступ к информации для планировщиков.
Главным результатом работы стала комплексная геоинформационная база данных. Как объясняет Семенов: «Это не просто карта, а инструмент для градостроителей, содержащий готовые решения». Особую ценность представляет оригинальная концепция развития сети велодорожек, разработанная с учетом безопасности и удобства перемещения.
Созданная база данных уже прошла успешное тестирование и готова к внедрению. Ее можно использовать для планирования маршрутов жителями, разработки градостроительной документации властями и девелоперами. Этот успешный опыт может быть применен к другим районам Новой Москвы и крупных городов России.
Работа была представлена на VIII Международной научно-практической конференции «Радиоинфоком», посвященной актуальным проблемам и перспективам развития радиотехнических и инфокоммуникационных систем. Проект уже прошел успешное тестирование и готов к внедрению. В будущем базу данных планируется регулярно обновлять и расширять, добавляя новые функции для удобства жителей и городских планировщиков.
Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.
Чем больше времени мальчики 7-10 лет проводят за компьютерными играми, тем выше риск, что они потеряют интерес к учебе. К такому выводу пришли канадские ученые, проанализировав данные более 1600 детей младшего школьного возраста.
Хотя ненормативная лексика часто вызывает негативное отношение к тому, кто ее применяет, и расходится с общественными нормами, в определенных условиях она может помочь. Ученые из Великобритании обнаружили: матерные выражения делают людей физически сильнее.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
