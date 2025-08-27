Цифровая карта веломаршрутов города Москвы

Специалисты из РТУ МИРЭА разработали первую детальную цифровую карту веломаршрутов и инфраструктуры для Новой Москвы. Она представляет собой первый шаг к созданию комфортной велосипедной инфраструктуры в районе Коммунарка. Разработанный инструмент, успешно протестированный и готовый к внедрению, позволяет планировать маршруты и развивать велосеть с учетом безопасности и удобства, а в будущем его планируется расширять и применять в других районах.

Новая Москва представляет собой территорию активной застройки, где инфраструктура зачастую не успевает за ростом населения. Район Коммунарка служит ярким примером: тысячи новых жителей сталкиваются с критической нехваткой безопасных велодорожек. Автор проекта, студент РТУ МИРЭА Семен Семенов, подчеркивает: «Мною было проведено личное полевое исследование: я изучил район, проанализировал транспортные потоки и выявил критический дефицит велодорожек».

Работа велась в несколько этапов, сочетая полевые исследования с современными геоинформационными технологиями. Все собранные данные были систематизированы и перенесены в цифровой формат с помощью программы QGIS. Полученная информация была загружена в профессиональную систему управления базами данных PostgreSQL, что обеспечивает надежное хранение и легкий доступ к информации для планировщиков.

Главным результатом работы стала комплексная геоинформационная база данных. Как объясняет Семенов: «Это не просто карта, а инструмент для градостроителей, содержащий готовые решения». Особую ценность представляет оригинальная концепция развития сети велодорожек, разработанная с учетом безопасности и удобства перемещения.

Карта веломаршрутов Новой Москвы / © Семенов Семен, РТУ МИРЭА

Созданная база данных уже прошла успешное тестирование и готова к внедрению. Ее можно использовать для планирования маршрутов жителями, разработки градостроительной документации властями и девелоперами. Этот успешный опыт может быть применен к другим районам Новой Москвы и крупных городов России.

Работа была представлена на VIII Международной научно-практической конференции «Радиоинфоком», посвященной актуальным проблемам и перспективам развития радиотехнических и инфокоммуникационных систем. Проект уже прошел успешное тестирование и готов к внедрению. В будущем базу данных планируется регулярно обновлять и расширять, добавляя новые функции для удобства жителей и городских планировщиков.

РТУ МИРЭА 72 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».