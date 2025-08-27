Угарный газ и канцерогены: почему сжигать листву опасно для здоровья

С 1 сентября в силу вступают новые правила противопожарной безопасности, запрещающие сжигать листву вне специально отведенных и оборудованных для этого мест. Во-первых, это опасно для здоровья, поскольку угарный газ, образующийся при горении, способен проникать в организм даже через кожу, а во-вторых, происходит выброс микрочастиц сажи и тяжелых металлов, загрязняющих воздух, почву и воду. О том, как правильно утилизировать листья рассказал ученый Пермского Политеха.

– Наиболее доступным и экологичным методом переработки листвы можно назвать компостирование. Этот процесс, при котором листья вместе с отходами превращаются микроорганизмами и червями в ценное удобрение — перегной. Можно отправлять в компост фруктово-овощные очистки, яичную скорлупу, кофейную гущу, чай, траву и нецветную бумагу. Нельзя: продукты животного происхождения, больные растения, фекалии зверей (кроме травоядных) и любой неорганический мусор, – рассказывает Андрей Старостин, доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Чтобы получить такое органическое удобрение подойдут самые дешевые варианты емкости: от кучи или ямы на даче до более аккуратного компостного ящика (компостера), который можно купить или сделать самостоятельно из досок или поддонов.

– Минус компоста в том, что разложение органики занимает от полугода до года. Однако его можно значительно ускорить специальными биопрепаратами. Одни из них созданы на основе микроорганизмов, которые стимулируют разложение растительных остатков. Другие представляют собой пребиотики на основе гуминовых кислот, которые служат питательной средой для червей, слизней, плесени и развития собственной (аборигенной) микрофлоры листьев. Дачники часто готовят домашний аналог такой полезной среды из прокипяченных хлебопекарных дрожжей, сахара и глицерина, – дополняет ученый Пермского Политеха.

Чтобы переработать небольшое количество листьев можно применить мульчирование.

– Такой способ работает следующим образом: сухие листья измельчают и рассыпают вокруг деревьев, кустов и на грядках. Это действует как «одеяло» для корней растений, которое защищает их от зимних морозов, сохраняет влагу в почве и подавляет рост сорняков. Однако, должен быть именно тонкий слой удобрения, так как слишком толстый может привести к образованию корки и препятствовать доступу воздуха к корням, – объясняет Андрей Старостин.

Самым простым, но категорически запрещенным способом утилизации листьев является сжигание. В исключительных случаях допускается строго контролируемое уничтожение органических остатков на специально оборудованных и предварительно согласованных с надзорными органами площадках. В процессе горения природный материал выделяет едкий дым, который содержит множество опасных для здоровья человека веществ, таких как угарный газ, сажа, канцерогенные диоксины и токсичные твердые частицы. Кроме того, продукты горения загрязняют атмосферный воздух, почву и водоемы, нанося серьезный ущерб окружающей среде.

Есть более современная и экологичная альтернатива прямому сжиганию — пиролиз. Однако, пиролизное оборудование (реактор) для переработки листьев используют исключительно в рамках крупных промышленных или специализированных коммунальных предприятий, а не в частных или домашних хозяйствах.

— Принцип метода заключается в нагреве органического материала, такого как листья при температуре (от 400 до 900+ градусов) в специальной «печи» с полным отсутствием ключевого реагента – кислорода. Создать в домашних условиях абсолютно герметичный сосуд, выдерживающий высокое нагревание и давление без глубоких инженерных знаний невозможно. Любая микротрещина в сварном шве, неплотность в крышке или стыке — и внутрь просочится кислород. С высокой вероятностью это закончится взрывом, пожаром, тяжелым отравлением или гибелью людей, – комментирует ученый ПНИПУ.

Еще один способ переработки листьев также требует специальной установки – биореактора, с помощью которого производится биогаз.

— В биореакторе листва разлагается методом ферментации без доступа к кислороду. В результате чего выделяется биогаз (метан), который после очистки можно использовать как универсальное топливо для генерации электроэнергии, отопления или даже заправки переоборудованного на газ транспорта, а оставшаяся масса превращается в отличное удобрение — биогумус. Этот субстрат не содержит сорняков и патогенов и является универсальным высокопитательным удобрением для восстановления почв и подходит для любых растений — от полей до комнатных цветов, – рассказывает Андрей Старостин, доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ, кандидат технических наук.

Главный недостаток этого метода заключается в том, что он требует больших денежных вложений в оборудование.

Также можно использовать измельченную листву в качестве кормовой базы для специальных дождевых червей (например, породы «старатель»), которые целенаправленно питаются подобной органикой, преобразуя ее в ценное удобрение — биогумус. Этот способ называется вермикультивирование.

Альтернативой служит и создание субстрата из листьев для выращивания съедобных грибов (таких как вешенки).

— Лучше всего подходят листья дуба, клена, березы, тополя или фруктовых деревьев. В эту же смесь необходимо добавить солому пшеницы, ржи или ячменя. Смешайте измельченные ингредиенты в равных частях, простерилизуйте в воде 60-70 градусов два часа и оставьте на сутки. Остывшую смесь смешайте с мицелием гриба (подземной сетью), расфасуйте по перфорированным мешкам и выдерживайте в темноте при 20-24 градусах до полного обрастания грибницей, – дополняет Андрей Старостин.

Несмотря на то, что есть разные варианты утилизации листвы, самым простым, распространенным и подходящим для дачи методом остается классическое компостирование.

— Этот способ универсален и подходит практически любому садоводу, так как не требует поиска специфических организмов, сложного оборудования или особых условий, а превращает листопад в ценное, бесплатное и эффективное удобрение для участка, – информирует ученый Пермского Политеха.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.

ПНИПУ 1233 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.