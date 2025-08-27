Уведомления
Угарный газ и канцерогены: почему сжигать листву опасно для здоровья
С 1 сентября в силу вступают новые правила противопожарной безопасности, запрещающие сжигать листву вне специально отведенных и оборудованных для этого мест. Во-первых, это опасно для здоровья, поскольку угарный газ, образующийся при горении, способен проникать в организм даже через кожу, а во-вторых, происходит выброс микрочастиц сажи и тяжелых металлов, загрязняющих воздух, почву и воду. О том, как правильно утилизировать листья рассказал ученый Пермского Политеха.
– Наиболее доступным и экологичным методом переработки листвы можно назвать компостирование. Этот процесс, при котором листья вместе с отходами превращаются микроорганизмами и червями в ценное удобрение — перегной. Можно отправлять в компост фруктово-овощные очистки, яичную скорлупу, кофейную гущу, чай, траву и нецветную бумагу. Нельзя: продукты животного происхождения, больные растения, фекалии зверей (кроме травоядных) и любой неорганический мусор, – рассказывает Андрей Старостин, доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ, кандидат технических наук.
Чтобы получить такое органическое удобрение подойдут самые дешевые варианты емкости: от кучи или ямы на даче до более аккуратного компостного ящика (компостера), который можно купить или сделать самостоятельно из досок или поддонов.
– Минус компоста в том, что разложение органики занимает от полугода до года. Однако его можно значительно ускорить специальными биопрепаратами. Одни из них созданы на основе микроорганизмов, которые стимулируют разложение растительных остатков. Другие представляют собой пребиотики на основе гуминовых кислот, которые служат питательной средой для червей, слизней, плесени и развития собственной (аборигенной) микрофлоры листьев. Дачники часто готовят домашний аналог такой полезной среды из прокипяченных хлебопекарных дрожжей, сахара и глицерина, – дополняет ученый Пермского Политеха.
Чтобы переработать небольшое количество листьев можно применить мульчирование.
– Такой способ работает следующим образом: сухие листья измельчают и рассыпают вокруг деревьев, кустов и на грядках. Это действует как «одеяло» для корней растений, которое защищает их от зимних морозов, сохраняет влагу в почве и подавляет рост сорняков. Однако, должен быть именно тонкий слой удобрения, так как слишком толстый может привести к образованию корки и препятствовать доступу воздуха к корням, – объясняет Андрей Старостин.
Самым простым, но категорически запрещенным способом утилизации листьев является сжигание. В исключительных случаях допускается строго контролируемое уничтожение органических остатков на специально оборудованных и предварительно согласованных с надзорными органами площадках. В процессе горения природный материал выделяет едкий дым, который содержит множество опасных для здоровья человека веществ, таких как угарный газ, сажа, канцерогенные диоксины и токсичные твердые частицы. Кроме того, продукты горения загрязняют атмосферный воздух, почву и водоемы, нанося серьезный ущерб окружающей среде.
Есть более современная и экологичная альтернатива прямому сжиганию — пиролиз. Однако, пиролизное оборудование (реактор) для переработки листьев используют исключительно в рамках крупных промышленных или специализированных коммунальных предприятий, а не в частных или домашних хозяйствах.
— Принцип метода заключается в нагреве органического материала, такого как листья при температуре (от 400 до 900+ градусов) в специальной «печи» с полным отсутствием ключевого реагента – кислорода. Создать в домашних условиях абсолютно герметичный сосуд, выдерживающий высокое нагревание и давление без глубоких инженерных знаний невозможно. Любая микротрещина в сварном шве, неплотность в крышке или стыке — и внутрь просочится кислород. С высокой вероятностью это закончится взрывом, пожаром, тяжелым отравлением или гибелью людей, – комментирует ученый ПНИПУ.
Еще один способ переработки листьев также требует специальной установки – биореактора, с помощью которого производится биогаз.
— В биореакторе листва разлагается методом ферментации без доступа к кислороду. В результате чего выделяется биогаз (метан), который после очистки можно использовать как универсальное топливо для генерации электроэнергии, отопления или даже заправки переоборудованного на газ транспорта, а оставшаяся масса превращается в отличное удобрение — биогумус. Этот субстрат не содержит сорняков и патогенов и является универсальным высокопитательным удобрением для восстановления почв и подходит для любых растений — от полей до комнатных цветов, – рассказывает Андрей Старостин, доцент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ, кандидат технических наук.
Главный недостаток этого метода заключается в том, что он требует больших денежных вложений в оборудование.
Также можно использовать измельченную листву в качестве кормовой базы для специальных дождевых червей (например, породы «старатель»), которые целенаправленно питаются подобной органикой, преобразуя ее в ценное удобрение — биогумус. Этот способ называется вермикультивирование.
Альтернативой служит и создание субстрата из листьев для выращивания съедобных грибов (таких как вешенки).
— Лучше всего подходят листья дуба, клена, березы, тополя или фруктовых деревьев. В эту же смесь необходимо добавить солому пшеницы, ржи или ячменя. Смешайте измельченные ингредиенты в равных частях, простерилизуйте в воде 60-70 градусов два часа и оставьте на сутки. Остывшую смесь смешайте с мицелием гриба (подземной сетью), расфасуйте по перфорированным мешкам и выдерживайте в темноте при 20-24 градусах до полного обрастания грибницей, – дополняет Андрей Старостин.
Несмотря на то, что есть разные варианты утилизации листвы, самым простым, распространенным и подходящим для дачи методом остается классическое компостирование.
— Этот способ универсален и подходит практически любому садоводу, так как не требует поиска специфических организмов, сложного оборудования или особых условий, а превращает листопад в ценное, бесплатное и эффективное удобрение для участка, – информирует ученый Пермского Политеха.
Основатель компании SpaceX Илон Маск подтвердил, что Starship готов к десятому испытательному запуску. Он должен состояться 26 августа, в 02:30 по московскому времени.
Компания впервые смогла устранить недоработки Starship V2 в достаточной степени, чтобы выполнить всю намеченную программу испытаний в одном полете. Впрочем, без сбоев не обошлось и на этот раз. Традиционные американские космические игроки продолжают считать, что задержки с программой позволят Китаю выиграть вторую лунную гонку у США.
Чем больше времени мальчики 7-10 лет проводят за компьютерными играми, тем выше риск, что они потеряют интерес к учебе. К такому выводу пришли канадские ученые, проанализировав данные более 1600 детей младшего школьного возраста.
Группа ученых из Индии с помощью дронов впервые задокументировала полный цикл брачного поведения горбатых дельфинов вида Sousa plumbea. Исследователи полагают, что наблюдения помогут в сохранении этих животных, обитающих в прибрежных водах Индийского океана и страдающих от деятельности человека.
К 2025 году около 30 стран приняли программы по развитию водородной энергетики, а совокупный объем инвестиций в эту область превысил 150 миллиардов долларов. Эксперты полагают, что замена дизельных авто на водородные снизит выбросы на 80-90%, а водородные самолеты способны уменьшить углеродный след на 50-75%. Но при использовании водорода в двигателях внутреннего или внешнего сгорания, происходит взаимодействие с металлом, что наиболее опасно при высоких температурах. Это может вызвать их разрушение, в результате чего возникает риск пожара или взрыва с тяжелыми последствиями для пассажиров. Ученые Пермского Политеха впервые выяснили, как водород влияет на металлы в условиях экстремальных температур (800 градусов и выше), в которых работают двигатели самолетов и машин. Это продвинет авиационную, машиностроительную и нефтегазовую отрасли в безопасном использовании водорода в качестве источника энергии.
Врачи очень часто говорят о том, что необходимо как можно скорее похудеть, отказаться от алкоголя или изменить рацион, чтобы снизить уровень холестерина. Но рекомендации, которые действительно помогают сохранить здоровье, могут навредить уже больному человеку, показывают некоторые исследования.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Археологи раскопали первую полностью сохранившуюся ханаанскую мастерскую по изготовлению каменных лезвий
Возраст находок — около 5500 лет, они лежат во множестве круглых ям, чьи стены укреплены кирпичом. Среди обнаруженных орудий из кремня есть и сотни неиспользованных, которые могут быть ритуальным подношением богам.
Гостингом (от английского «призрак») называют ситуацию, когда человек прекращает общение или отношения, «пропадая с радаров» без объяснения причин. Исследователи из США сымитировали такое поведение, а затем проанализировали реакцию людей на него.
Мобильный атом: от Чукотки до тропических островов?
Гиперзвуковой «Кинжал» – первая ласточка новых войн
ВЦИОМ: 70% россиян не понимают сути искусственного интеллекта. Объясняем, что это такое и на что способен ИИ
Как появились птицы?
Почему шмели любят кошек
С точки зрения истории: почему Америка не нападет на Иран
Электромобили: нескромные могильщики рабочих мест
