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Исследование объяснило постковидную непереносимость физнагрузок
Перенесшие коронавирусную инфекцию часто жалуются на невозможность вернуться к прежнему или желаемому уровню физической активности. Новое исследование американских ученых помогло объяснить, что именно вызывает такое состояние. Оказалось, вернуть прежнюю форму, просто возобновив упражнения, не получится.
Когда пациенты сообщают о нехватке воздуха и других признаках непереносимости физических нагрузок, их, как правило, обследуют, чтобы проверить, не связаны ли симптомы с нарушением работы легких или сердца.
В некоторых случаях компьютерная томография, эхокардиограмма и тест на функциональную способность легких не выявляют источник проблемы. В этой категории нередко оказываются люди с постковидным синдромом, или, как его еще называют, «продолжительным» Covid-19. Стандартные тесты не показывают у них ограничений со стороны сердца либо легких.
Порой установить причину удается только с помощью специального обследования — инвазивного кардиопульмонального нагрузочного теста (invasive cardiopulmonary exercise test), сокращенно iCPET. Во время него пациенту в легочную артерию и сосуды на запястье вводят измеряющие давление катетеры. Затем, под физической нагрузкой, как при обычном кардиопульмональном тесте, или эргоспирометрии, врачи отслеживают, как у человека функционируют сердце, легкие, кровеносные сосуды и мышцы.
В Соединенных Штатах (как и в России) мало где проводят iCPET. Одно из таких мест в США — медцентры при Йельском университете. В исследовании, опубликованном в журнале ERJ Open Research, специалисты Йельской школы медицины рассмотрели 55 человек с постковидным синдромом. У 41 из них первичное обследование в поисках причин непереносимости физнагрузок не выявило проблем с сердцем или легкими.
Медики обнаружили, что хотя легкие насыщали кровь достаточным количеством кислорода, а сердце нормально ее перекачивало, у пациентов был нарушен процесс извлечения кислорода из крови тканями организма. Это и приводило к симптомам постковидной непереносимости физической нагрузки. iCPET помог обнаружить сбои в системной пиковой экстракции кислорода примерно у 75% обследованных пациентов. У остальных 14 человек нашли признаки центральной сердечно-легочной патологии.
Исследование показало, что у пациентов после коронавирусной инфекции со стойкой непереносимостью физнагрузок следует рассматривать возможность снижения пиковой экстракции кислорода.
Также авторы отметили, что их работа помогает развеять некоторые мифы вокруг постковидного синдрома. Иногда перенесшие Covid-19 считают, что сохраняющаяся после выздоровления непереносимость нагрузок — это следствие ухудшения формы из-за отсутствия физической активности, а возобновление последней само по себе поможет улучшить состояние.
«Наши результаты противоречат этой гипотезе и, напротив, подтверждают то, что в основе симптомов — явная физиологическая аномалия», — заявил Питер Кан (Peter Kahn), ведущий автор исследования и специалист по пульмонологии и интенсивной терапии Йельской школы медицины.
Хотя iCPET позволило объяснить, с чем связана постковидная непереносимость физнагрузок, это обследование инвазивное, требует много времени и редко где проводится. Ученые надеются, что их открытия подтолкнут медиков к созданию альтернативных, более удобных и менее травматичных, методов для выявления нарушений экстракции кислорода в организме.
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