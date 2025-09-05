«Оземпик» ослабил тягу к кокаину

Из ряда прошлых исследований известно, что препараты от ожирения с семаглутидом, такие как «Оземпик» и ему подобные, могут быть эффективны при лечении зависимости от психоактивных веществ, в том числе алкоголизма и каннабиноидной наркомании. Теперь опыты с крысами показали, что семаглутид способен значительно снижать тягу к кокаину и помогает избежать рецидивов. Медики рассчитывают подтвердить результаты на людях, что откроет путь к созданию эффективного средства для лечения кокаиновой зависимости, которого сегодня нет.

По данным Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA), в странах ЕС около 2,7 миллиона молодых людей (от 15 до 34 лет) регулярно употребляют кокаин. По этому показателю впереди только каннабис.

При расстройствах, связанных с употреблением кокаина, у человека нарушается регуляция мотивации, он испытывает сильную тягу к наркотику, а попытки отказа от него нередко сопровождаются рецидивами. Действенных фармацевтических методов лечения такого рода состояний не существует, а предлагаемая медиками психосоциальная терапия часто неэффективна. Результаты нового исследования, статья о котором появилась в журнале European Neuropsychopharmacology, приближают появление препарата от кокаиновой наркомании.

Семаглутид — агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1, GLP1R) — используют прежде всего при лечении диабета второго типа и ожирения. Однако ученые ранее обнаружили, что это лекарство влияет на зависимость от алкоголя, каннабиса и других психоактивных веществ. В новой серии опытов с лабораторными крысами специалисты в области здравоохранения, фармакологии и психиатрии из Швеции и США оценили способность семаглутида снижать потребление кокаина и мотивацию прибегать к нему, а также мешать восстановлению тяги к наркотику после прекращения приема.

Подопытные грызуны, приученные к кокаину, могли самостоятельно вводить его себе через катетер, предварительно установленный им в правую яремную вену. После формирования наркотической зависимости крысам делали подкожные инъекции семаглутида либо плацебо, параллельно отслеживая их поведение.

В результате у тех, кому кололи семаглутид, самостоятельное введение кокаина сократилось на 26% по сравнению с контрольными животными на плацебо. Кроме того, после периода воздержания от наркотика у крыс, получавших семаглутид, уменьшились стремление к поиску кокаина и мотивация предпринимать усилия, чтобы добиться его введения. Снижение по этим параметрам составило 62% и 52%.

Комментируя исследование, медики отметили, что его результаты согласуются с данными прошлых научных работ, которые показали способность семаглутида снижать потребление алкоголя и тягу к нему как у людей, так и у животных.

Опыты с крысами продемонстрировали потенциал семаглутида как препарата для лечения кокаиновой зависимости. Для подтверждения теперь необходимы более масштабные исследования. Также предстоит проверить, насколько результаты применимы к людям.

Впрочем, некоторые свидетельства на этот счет уже есть. Итальянские врачи недавно рассказали о пациенте из своей клинической практики, который одновременно страдал ожирением и пристрастием к кокаину. Подкожное введение семаглутида позволило ему не только сбросить вес, но и снизило тягу к наркотику.

Юлия Трепалина 803 статей Автор занимается освещением тем в области психологии и гуманитарных наук. Пишет о поведении человека, социальных процессах, языке, культуре и мышлении.