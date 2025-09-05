Уведомления
«Оземпик» ослабил тягу к кокаину
Из ряда прошлых исследований известно, что препараты от ожирения с семаглутидом, такие как «Оземпик» и ему подобные, могут быть эффективны при лечении зависимости от психоактивных веществ, в том числе алкоголизма и каннабиноидной наркомании. Теперь опыты с крысами показали, что семаглутид способен значительно снижать тягу к кокаину и помогает избежать рецидивов. Медики рассчитывают подтвердить результаты на людях, что откроет путь к созданию эффективного средства для лечения кокаиновой зависимости, которого сегодня нет.
По данным Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании (EMCDDA), в странах ЕС около 2,7 миллиона молодых людей (от 15 до 34 лет) регулярно употребляют кокаин. По этому показателю впереди только каннабис.
При расстройствах, связанных с употреблением кокаина, у человека нарушается регуляция мотивации, он испытывает сильную тягу к наркотику, а попытки отказа от него нередко сопровождаются рецидивами. Действенных фармацевтических методов лечения такого рода состояний не существует, а предлагаемая медиками психосоциальная терапия часто неэффективна. Результаты нового исследования, статья о котором появилась в журнале European Neuropsychopharmacology, приближают появление препарата от кокаиновой наркомании.
Семаглутид — агонист рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (аГПП-1, GLP1R) — используют прежде всего при лечении диабета второго типа и ожирения. Однако ученые ранее обнаружили, что это лекарство влияет на зависимость от алкоголя, каннабиса и других психоактивных веществ. В новой серии опытов с лабораторными крысами специалисты в области здравоохранения, фармакологии и психиатрии из Швеции и США оценили способность семаглутида снижать потребление кокаина и мотивацию прибегать к нему, а также мешать восстановлению тяги к наркотику после прекращения приема.
Подопытные грызуны, приученные к кокаину, могли самостоятельно вводить его себе через катетер, предварительно установленный им в правую яремную вену. После формирования наркотической зависимости крысам делали подкожные инъекции семаглутида либо плацебо, параллельно отслеживая их поведение.
В результате у тех, кому кололи семаглутид, самостоятельное введение кокаина сократилось на 26% по сравнению с контрольными животными на плацебо. Кроме того, после периода воздержания от наркотика у крыс, получавших семаглутид, уменьшились стремление к поиску кокаина и мотивация предпринимать усилия, чтобы добиться его введения. Снижение по этим параметрам составило 62% и 52%.
Комментируя исследование, медики отметили, что его результаты согласуются с данными прошлых научных работ, которые показали способность семаглутида снижать потребление алкоголя и тягу к нему как у людей, так и у животных.
Опыты с крысами продемонстрировали потенциал семаглутида как препарата для лечения кокаиновой зависимости. Для подтверждения теперь необходимы более масштабные исследования. Также предстоит проверить, насколько результаты применимы к людям.
Впрочем, некоторые свидетельства на этот счет уже есть. Итальянские врачи недавно рассказали о пациенте из своей клинической практики, который одновременно страдал ожирением и пристрастием к кокаину. Подкожное введение семаглутида позволило ему не только сбросить вес, но и снизило тягу к наркотику.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Физики-теоретики из МФТИ, НИЦ «Курчатовский институт» и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН разработали новый математический аппарат для описания поведения квантовых полей в космологических масштабах. Их работа не только проясняет, как тонкие квантовые эффекты влияют на эволюцию Вселенной, но и предсказывает, как эти эффекты определят конечную судьбу самого пространства-времени. Этот подход позволяет разрешить давние противоречия в теории и открывает путь к пониманию таких фундаментальных загадок, как природа темной энергии и стабильность вакуума.
В марсианских Долинах Маринера последние полтора десятка лет наблюдают вещество, которое лишь недавно удалось идентифицировать. Как выяснилось, это минерал, для возникновения которого нужны в том числе вода, кислород и температура от плюс 100 градусов Цельсия.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
