Ученые РТУ МИРЭА разработали новую архитектуру для управления интернетом вещей, которая решит ключевую проблему будущего — как согласованно работать миллиардам устройств без сбоев. Их подход делает сети быстрее, устойчивее и безопаснее, приближая эпоху полностью автономных технологий — ускорит развитие беспилотников, умных заводов и городов.

Специалисты МИРЭА разработали фундаментальное решение для одной из главных технологических проблем XXI века — эффективного управления глобальными сетями, в которых устройства передают информацию без участия человека. Предложенная модель закладывает архитектурный фундамент для стабильной работы мира, в котором миллиарды устройств — от промышленных сенсоров до беспилотных автомобилей — будут беспрерывно обмениваться данными.

С развитием концепции интернета вещей традиционные технологии сталкиваются с вызовами, связанными с масштабированием, которые могут приводить к перегрузке инфраструктуры, увеличению времени отклика, сбоям и нарушению устойчивости работы сетей

«Мы видим, что традиционные подходы с их линейной и зачастую централизованной логикой становятся преградой для развития. Наша цель — предложить новую парадигму, способную адаптироваться к хаотичной и динамичной природе M2M-сетей», — подчеркивает старший преподаватель Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец.

В основе разработки лежит отказ от последовательного принципа обработки транзакций в пользу параллельной, гибкой структуры, известной как ациклический направленный граф. Этот подход дополняется интеллектуальным разделением сети на автономные сегменты, что позволяет эффективно распределять нагрузку и повышать общую отказоустойчивость. Ключевым элементом модели стал инновационный алгоритм достижения консенсцуса, который обеспечивает синхронизацию данных без единого центра управления, делая систему по-настоящему децентрализованной и устойчивой к отказам.

«Наша работа — это, по сути, создание концептуальной карты для построения высокопроизводительных и масштабируемых систем будущего. Мы демонстрируем, как можно добиться превосходства в скорости и надежности по сравнению с существующими решениями», — комментирует научный руководитель, доцент Ирина Иванова.

Потенциал этой разработки огромен: она может стать основой для координации беспилотного транспорта, управления инфраструктурой «умных городов», а также для оптимизации сложных промышленных производств и систем телеметрии, где важны мгновенная реакция и абсолютная надежность.

РТУ МИРЭА 73 статей МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».