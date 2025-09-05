Уведомления
Новая архитектура поможет работать миллиардам устройств без сбоев
Ученые РТУ МИРЭА разработали новую архитектуру для управления интернетом вещей, которая решит ключевую проблему будущего — как согласованно работать миллиардам устройств без сбоев. Их подход делает сети быстрее, устойчивее и безопаснее, приближая эпоху полностью автономных технологий — ускорит развитие беспилотников, умных заводов и городов.
Специалисты МИРЭА разработали фундаментальное решение для одной из главных технологических проблем XXI века — эффективного управления глобальными сетями, в которых устройства передают информацию без участия человека. Предложенная модель закладывает архитектурный фундамент для стабильной работы мира, в котором миллиарды устройств — от промышленных сенсоров до беспилотных автомобилей — будут беспрерывно обмениваться данными.
С развитием концепции интернета вещей традиционные технологии сталкиваются с вызовами, связанными с масштабированием, которые могут приводить к перегрузке инфраструктуры, увеличению времени отклика, сбоям и нарушению устойчивости работы сетей
«Мы видим, что традиционные подходы с их линейной и зачастую централизованной логикой становятся преградой для развития. Наша цель — предложить новую парадигму, способную адаптироваться к хаотичной и динамичной природе M2M-сетей», — подчеркивает старший преподаватель Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец.
В основе разработки лежит отказ от последовательного принципа обработки транзакций в пользу параллельной, гибкой структуры, известной как ациклический направленный граф. Этот подход дополняется интеллектуальным разделением сети на автономные сегменты, что позволяет эффективно распределять нагрузку и повышать общую отказоустойчивость. Ключевым элементом модели стал инновационный алгоритм достижения консенсцуса, который обеспечивает синхронизацию данных без единого центра управления, делая систему по-настоящему децентрализованной и устойчивой к отказам.
«Наша работа — это, по сути, создание концептуальной карты для построения высокопроизводительных и масштабируемых систем будущего. Мы демонстрируем, как можно добиться превосходства в скорости и надежности по сравнению с существующими решениями», — комментирует научный руководитель, доцент Ирина Иванова.
Потенциал этой разработки огромен: она может стать основой для координации беспилотного транспорта, управления инфраструктурой «умных городов», а также для оптимизации сложных промышленных производств и систем телеметрии, где важны мгновенная реакция и абсолютная надежность.
Глубоководная жизнь нам, сухопутным, кажется инопланетной. В недавней экспедиции морские биологи погрузились на дно пятого по глубине Курило-Камчатского желоба. Они преодолели 9500 метров толщи воды и встретили удивительно богатые сообщества организмов, живущих благодаря хемосинтезу. Тысячи километров дна покрывает беспозвоночная жизнь, которая питается благодаря бактериям, окисляющим метан. Naked Science поговорил с одним из авторов исследования.
Физики-теоретики из МФТИ, НИЦ «Курчатовский институт» и Физического института имени П.Н. Лебедева РАН разработали новый математический аппарат для описания поведения квантовых полей в космологических масштабах. Их работа не только проясняет, как тонкие квантовые эффекты влияют на эволюцию Вселенной, но и предсказывает, как эти эффекты определят конечную судьбу самого пространства-времени. Этот подход позволяет разрешить давние противоречия в теории и открывает путь к пониманию таких фундаментальных загадок, как природа темной энергии и стабильность вакуума.
В марсианских Долинах Маринера последние полтора десятка лет наблюдают вещество, которое лишь недавно удалось идентифицировать. Как выяснилось, это минерал, для возникновения которого нужны в том числе вода, кислород и температура от плюс 100 градусов Цельсия.
Недавнее появление в Солнечной системе межзвездного объекта 3I/ATLAS вызвало новую волну обсуждения вопроса о том, как отличить комету или астероид от внеземного космического корабля либо другого артефакта, не созданного человечеством. Астрономы рассказали, что у искусственного объекта могут быть четыре характерные особенности.
Бета-блокаторы около 40 лет использовали для лечения людей, пострадавших от инфаркта. Однако работы последних лет, авторы которых пробовали оценить их эффективность в современных условиях, уже поставили их полезность под вопрос. Новое исследование показало, что для одного из полов они могут быть даже вредны.
Ученые ТПУ совместно с коллегами провели эксперименты и с высокой точностью предсказали кинетические характеристики воспламенения и сгорания топлива с добавлением воды. Результаты показали, что топливо с небольшой добавкой воды сгорает на 7-14% быстрее по сравнению с однородным углеводородным топливом. В будущем это может помочь в разработке более экологичных и ресурсоэффективных систем сжигания альтернативных топлив.
Примерно 12 800 лет назад в Северном полушарии началось резкое изменение климата, которое сопровождалось вымиранием мегафауны и угасанием культуры Кловис. Такое могло произойти, например, из-за прорыва пресных вод в Атлантику или мощного вулканического извержения. Несколько лет назад ученые обнаружили места на суше с повышенным содержанием элементов платиновой группы, прослоями угля, микрочастицами расплава. По их мнению, это может быть признаком пребывания Земли в потоке обломков кометы или астероида. В новой работе впервые представлены доказательства кометного события в позднем дриасе из морских осадочных толщ.
Влияет ли формат знакомства на качество последующих романтических отношений в паре? Научные данные на этот счет разнятся. Новое исследование по вопросу представила группа психологов из Польши, Австралии и Великобритании. В попытке понять, при каком сценарии удовлетворенность отношениями выше, а любовь крепче — когда двое нашли друг друга в Сети или познакомились в жизни, — ученые опросили свыше 6000 тысяч человек из разных стран.
