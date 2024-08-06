Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Ученые открыли новый тип смертельно опасного грибка
Candida auris — смертельно опасный возбудитель кандидоза, устойчивый к большинству лекарств. Всемирная организация здравоохранения относит этот грибок к представляющим наибольшую угрозу для людей. Ученые из Сингапура недавно описали новую кладу (или тип) Candida auris, с учетом чего их общее число достигло шести.
C. auris легко передается, но из-за резистентности ко многим противогрибковым препаратам тяжело поддается лечению. Как и ряд других представителей рода Candida, это условно-патогенный микроорганизм, который может присутствовать в естественной микрофлоре человека, не причиняя вреда. Он опасен для людей с ослабленным иммунитетом и тяжелыми сопутствующими заболеваниями. В зоне повышенного риска — пациенты больниц с инвазивными приспособлениями вроде дыхательных или питательных трубок и катетеров.
Этот «прилипчивый» патоген подолгу выживает на различных поверхностях, в том числе медицинском оборудовании, и не раз становился причиной вспышек внутрибольничных инфекций, угрожающих жизни пациентов.
Ранее в научной литературе были описаны пять клад Candida auris (в биологии клада — группа организмов, имеющих общего предка), которые возникли в разных точках планеты независимо друг от друга. В 2023 году медики обнаружили новую кладу у пациента Сингапурской клиники общего профиля (Singapore General Hospital, SGH). Он сдал положительный анализ на C. auris, но при этом в течение двух лет не покидал пределов страны, что и стало поводом для дальнейшего расследования.
В сотрудничестве со специалистами клиники исследователи из Сингапурского института генома (Genome Institute of Singapore, GIS) разработали метод машинного обучения для отслеживания потенциально новой клады C. auris. Затем они реконструировали геномы обнаруженного патогена и подробно их охарактеризовали, чтобы подтвердить принадлежность к кладе, генетически отличной от пяти других, известных науке.
В дальнейшем медики изучили архив больницы и выявили еще два аналогичных случая инфекции. Ученые также проверили патогены на устойчивость к противогрибковым средствам и выяснили, что они чувствительны к протестированным препаратам.
Свои открытия по итогам генотипических и фенотипических исследований специалисты описали в научной статье, которая недавно вышла в журнале The Lancet Microbe.
По словам авторов научной работы, новая клада C. auris демонстрирует близкое родство с представителями IV клады, чаще встречающейся в Южной Америке. Открытие свидетельствует о ранее неизвестных генетическом разнообразии и месте происхождения C. auris.
Ученые подчеркнули важность клинических наблюдений, поиска эффективных стратегий секвенирования и генетического анализа для выявления новых штаммов C. auris, отслеживания их распространения и сдерживания неблагоприятных последствий.
Теперь группа исследователей разрабатывает экспериментальную методику на основе машинного обучения, позволяющую автоматически выявлять новые клады на ранних этапах. Наличие такого инструмента особенно актуально для стран вроде Сингапура, куда ежегодно приезжают миллионы иностранных гостей.
Со времен Чарлза Дарвина биологов крайне беспокоил кембрийский взрыв биоразнообразия: получалось, что множество сложных организмов почти одномоментно возникли из очень простых. Это казалось противоречащим естественному отбору. В новой научной работе ученые показали сходные события за полтора миллиарда лет до кембрийского взрыва.
В Турции нашли золотой клад времен Пелопоннесской войны. Ученые рассказали, кому он мог принадлежать
Тайник представляет собой высокопробные золотые персидские монеты — дарики, которые изготовили более двух тысяч лет назад. Это первый клад такого типа, найденный в Малой Азии. По мнению археологов, находка позволит больше узнать о политическом ландшафте времен войны между Делосским и Пелопоннесским союзами.
Ученые из Российского квантового центра, НИУ ВШЭ и МФТИ изучили фазовый переход в одномерных системах с беспорядком в присутствии коррелированного перескока частиц. Работа открывает возможности для создания устойчивых одномерных атомных ловушек, квантовых нитей, кристаллов с одномерной проводимостью.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Проект «Гермес» стал первым нелегководным реактором в США за полвека. От жидкосолевых реакторов других стран его отличает необычная схема с использованием соли только для охлаждения реактора, а не как растворителя для ядерного топлива в активной зоне.
Фейковые статьи кота-ученого набрали более 130 цитирований на международной научной платформе. Этот случай показывает серьезные бреши в системе оценки публикаций в научных журналах.
Falcon 9 Block 5 впервые за три сотни запусков дал частично неудачный полет. Ракета выводила 20 спутников компании SpaceX, с 15 связь уже пропала, еще пять могут быть потеряны в ближайшее время.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Авторы нового исследования впервые показали, что круглые провалы в лунной поверхности не просто близки к многокилометровым пещерам на естественном спутнике Земли, но и располагают тоннелями, ведущими в глубину.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Стратегические бомбардировки — стратегическая бессмыслица? Почему американские и британские ВВС потеряли намного больше людей, чем советские, но при этом так и не переломили ход Второй мировой?
Животные-экстремалы
«Зеркальная линия»: насколько реален город-антиутопия длиной в 170 километров?
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии