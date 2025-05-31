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Грибок, убивший миллионы летучих мышей в США, оказался родом с Украины
Ученые отследили происхождение грибка Pseudogymnoascus destructans — возбудителя «синдрома белого носа», который за последние десятилетия едва не истребил некоторые виды летучих мышей в США и Канаде. Также специалисты предупредили о ранее неизвестной генетической разновидности патогена, которая грозит североамериканским рукокрылым новыми вспышками заболевания.
Свое название болезнь получила из-за характерных отметин на теле зараженных животных — белого налета на морде, образованного мицелием грибка P. destructans. Он активизируется во время спячки летучих мышей и поражает их кожные покровы, что в дальнейшем ведет к истощению и смерти. Cиндром белого носа — не редкость и в Европе, но он не вызывал такой массовой гибели рукокрылых, как в Северной Америке. По оценкам, инфекция уничтожила в регионе от 5,7 до 6,7 миллиона летучих мышей, а в отдельных пещерах популяции сократились на 95-100%.
В новом исследовании, которое недавно опубликовал журнал Nature, авторы изучили более 5400 образцов грибка P. destructans, чтобы подробнее разобраться в его природе и происхождении. Пробы собрали с помощью сотен добровольцев в 27 странах мира, как в Евразии, так и в Северной Америке. Статья об этом также вышла в издании The New York Times.
По результатам анализов ДНК специалисты установили, что образцы из Северной Америки практически идентичны и произошли от одной споры, вероятно завезенной на континент незадолго до первоначальной вспышки инфекции в 2006 году. Сопоставление с образцами из других регионов показало, что генетически они схожи с грибками, собранными в пещерах Подолья, одной из областей на западе Украины.
Вероятными завозчиками спор P. destructans в Северную Америку могли стать американские спелеологи, которые после распада СССР в 1991 году стали активнее сотрудничать с украинскими коллегами и проводили экспедиции в пещерных лабиринтах Подолья. Предполагается, что грибок попал в Соединенные Штаты вместе с грязью, прилипшей к снаряжению исследователей.
Кроме того, выяснилось, что синдром белого носа вызывают не один, а два генетически отличных вида грибка P. destructans, которые ученые назвали Pd-1 и Pd-2. Они произошли от общего предка, разделившись приблизительно 750 тысяч лет назад. До Северной Америки добрался пока только первый тип, который также распространен по всей Европе вплоть до Уральских гор в России. Второй в Европе встречается реже, но зато шире проник в Азию.
Видимо, Pd-1 и Pd-2 специализируются на определенных видах летучих мышей. К примеру, первый вариант преимущественно находили в образцах, взятых у больших и остроухих ночниц (Myotis myotis, Myotis blythii), а второй — в пробах от летучих мышей вида Myotis daubentonii. Впрочем, исследование показало, что некоторых животных поражали грибки обоих типов.
Поскольку в Северной Америке отсутствует второй вид опасной для рукокрылых грибковой инфекции, зоологи опасаются новой эпидемии в случае завоза. Летучие мыши, чьи популяции ранее пострадали от Pd-1, могут оказаться на грани вымирания. Виды, менее чувствительные к первому патогену, могут не устоять перед вторым, предупредили специалисты.
Ученые призвали разработать и внедрить более строгие меры биобезопасности, чтобы не допустить распространения Pd-2 на другие континенты. Рекомендуется ограничить возможность перемещения спелеологического оборудования и ввести правила по его дезинфекции между экспедициями.
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Ученые отследили происхождение грибка Pseudogymnoascus destructans — возбудителя «синдрома белого носа», который за последние десятилетия едва не истребил некоторые виды летучих мышей в США и Канаде. Также специалисты предупредили о ранее неизвестной генетической разновидности патогена, которая грозит североамериканским рукокрылым новыми вспышками заболевания.
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