Онкобольным успешно пересадили «неподходящие» стволовые клетки

Пациентам, для которых не удалось найти подходящего донора, обычно не делают пересадку, чтобы организм не начал отторгать «чужие» клетки. Однако исследователи из США нашли способ помочь людям, нуждающимся в трансплантации костного мозга или стволовых клеток, вне зависимости от того, насколько пересаживаемый материал подходит пациенту.

Одна из самых актуальных тем современных медицинских исследований — борьба с нехваткой органов для трансплантации. В частности, доктора исследуют возможность пересадки людям органов животных, и уже описан случай, когда женщина со свиной почкой прожила рекордные 62 дня. Тем не менее риск любой трансплантации (в том числе когда донором выступает человек) связан со способностью организма распознавать новые клетки и отвергать их как чужеродные. Это свойство даже использовали, чтобы остановить развитие рака: опухолевые клетки «маскировали» под свиные, и иммунная система пациента атаковывала их.

Специалисты из Онкологического центра UVA в США провели клиническое исследование и смогли заставить человеческий организм принять изначально «неподходящий» трансплантат. Результаты экспериментальной пересадки стволовых клеток появились в The Journal of Clinical Oncology.

В исследовании участвовали 145 человек, которым диагностировали лейкемию (рак крови), лимфому (злокачественное перерождение лимфоцитов) или миелодиспластический синдром (нарушение строения костного мозга, при котором возрастает риск рака крови). Ни для кого из них не удалось найти полностью подходящего донора, поэтому авторы статьи в рамках эксперимента пересадили стволовые клетки периферической крови, частично совместимые с организмом пациентов.

После трансплантации участники исследования прошли курс терапии препаратом циклофосфамид. По предположению ученых и согласно результатам предыдущих исследований, он должен был снизить риск атаки пересаженных клеток иммунной системой.

В результате около 80% пациентов остались живы спустя год после пересадки стволовых клеток. Это сопоставимо с результатами экспериментов, в которых люди получали полностью подходящие им трансплантаты.

«Наше исследование важно, потому что у всех людей с онкогематологическими заболеваниями независимо от происхождения теперь есть доноры для трансплантации стволовых клеток или костного мозга. Это значительное достижение для нашей отрасли и наших пациентов», — подытожили авторы работы.

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Полина Меньшова 376 статей Журналист, преподаватель НИУ ВШЭ, главный редактор медиа о русском языке «Изборник». Специализируется на популяризации лингвистики, психологии, нейробиологии и медицины.