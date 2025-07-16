Болезнь Паркинсона научились диагностировать за много лет

Болезнь Паркинсона — второе по распространенности нейродегенеративное заболевание, от которого страдают более шести миллионов человек во всем мире. Неврологи предполагают, что в следующем поколении число таких больных увеличится в два раза. Поэтому разработка надежных и простых диагностических тестов болезни — важнейшая задача современной медицины. Они необходимы прежде всего для выявления самых ранних стадий заболевания, когда лечение еще облегчить состояние пациентов.

В исследовании ученых из Манчестерского университета (Великобритания) и Университета Инсбрука (Австрия) приняли участие 83 человека (из них 45,24 процента — женщины): 46 пациентов с болезнью Паркинсона, 28 здоровых участников, которые стали контрольной группой и девять человек с так называемым расстройством поведения в фазе быстрого сна. Такие больные могут кричать или разговаривать во сне и двигаться; их сновидения отличаются яркостью и реалистичностью. Такое расстройство часто наблюдается у пожилых людей при болезни Паркинсона, болезни Альцгеймера и сосудистой деменции.

С помощью марлевых тампонов у испытуемых ученые взяли мазки с верхней части спины, получив образцы кожного сала — маслянистой субстанции, вырабатываемой нашей кожей. Химический состав образцов ученые исследовали, используя метод масс-спектрометрии, что позволило выявить даже незначительные отличия в полученных образцах. Химические профили участников из контрольной группы заметно отличались от результатов в группе больных по 85 признакам. В то же время химический состав кожного сала у испытуемых с расстройством поведения в фазе быстрого сна также отличался от результатов здоровых участников, однако разница профилей не была столь выраженной, как у людей с подтвержденным диагнозом болезни Паркинсона. Это подтвердило первоначальную гипотезу ученых о том, что заболевание оставляет следы в организме задолго до появления физических симптомов.

Разработанный метод нуждается в дальнейшей проверке на других выборках. Если данные, полученные в этом исследовании, подтвердятся, врачи получат хороший инструмент для ранней диагностики болезни Паркинсона.

Свои выводы ученые представили в журнале npj Parkinson’s Disease.

Весной нынешнего года исследователи из Университета Макгилла (Канада) нашли еще один способ ранней диагностики болезни Паркинсона. Исследователи наблюдали за 150 пациентами с расстройствами сна, ежегодно проверяя их кровь на наличие известных биомаркеров заболевания и отслеживая состояние их здоровья. Им удалось предсказать развитие деменции почти у 90 процентов пациентов через четыре года.

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Денис Яковлев 38 статей Автор освещает темы, связанные с геологией, вулканологией и климатом. Пишет о наблюдаемых изменениях, теоретических моделях и последствиях для окружающей среды.